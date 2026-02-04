書展預告》戰後政治史料解封 國史館2/4辦台獨聯盟與長老教會史料新書座談

2 月 4 日(三)15:30 國史館在紅沙龍舉辦「戰後臺灣政治史料」《臺灣獨立聯盟史料彙編》(五)-(八)、《臺灣基督長老教會相關案件史料彙編》(三)-(四)新書發表暨座談會。 圖：國史館提供

[Newtalk新聞] 2026 台北國際書展將於 2 月 3 日至 2 月 8 日在台北世界貿易中心展覽一館盛大舉行，國史館今年再度攜手所屬臺灣文獻館進駐綜合書區 D213 展位，展出《蔣中正日記》、《蔣經國日記》、《美國國家安全與對臺政策檔案選譯》、《二二八事件檔案彙編》及《日治‧日誌：臺灣總督府歲時紀》等重要史料專書，邀請讀者走進歷史、品讀臺灣社會的共同記憶。

配合書展活動，國史館規劃多場新書發表暨座談會，其中 2 月 4 日（週三）下午 3時30分，將推出「戰後臺灣政治史料」座談，發表《臺灣獨立聯盟史料彙編》(五)-(八) 與《臺灣基督長老教會相關案件史料彙編》(三)-(四)。該場座談由國史館長陳儀深主持，並邀請台獨聯盟主席陳南天、政治大學臺史所教授 薛化元，以及臺灣基督長老教會研發中心特約研究員鄭仰恩共同與談。

國史館指出，透過臺灣獨立聯盟與臺灣基督長老教會相關案件等史料，將從檔案出發，剖析白色恐怖時期的歷史傷痕，釐清歷史真相，進一步深化人權教育，落實轉型正義。

除重點座談之外，兩館也於書展期間推出出版品優惠與滿額贈禮，並規劃九場講座，涵蓋戰後政治史、國際關係、日治研究、二二八事件及人物史等主題。國史館與臺灣文獻館誠摯邀請各界朋友蒞臨書展現場，在浩瀚史料中感受歷史的深度與廣度，於 2026 台北國際書展一同聆聽歷史的回聲。

台獨聯盟主席陳南天今天下午將出席國史館舉辦「戰後臺灣政治史料」座談，發表《臺灣獨立聯盟史料彙編》(五)-(八)，將擔任座談會與談人，這場與談人還包括政治大學臺史所教授薛化元，以及臺灣基督長老教會研發中心特約研究員鄭仰恩。 圖：基進黨提供

台教會會長薛化元。 圖：張良一/攝（資料照）