書展飄蔬香 繪本童心大爆發

台北國際書展，下午在慈濟人文志業展場，舉辦一系列，以蔬果繪本為主題的講座，邀請作者們，來到現場與讀者互動、分享創作的心路歷程，現場不管是大朋友、小朋友都聽的津津有味，而在講座中也搶先曝光，在3月即將推出的，以"楊桃"與"葡萄"為主題的繪本，每一本都是運用生動、童趣的方式，帶領孩子們，在閱讀過程中，喜愛上蔬果。

「去找資料 去認識這個馬鈴薯，到底為什麼會被歸在這個，健康的食物。」

這次馬鈴薯不是入菜，而是寫進繪本故事裡，藉由主角老鼠，帶著大家認識，生活中的飲食觀念。

繪本作者 詹迪薾：「講解食物跟食品的差異，然後烹調方式也會影響，就是這道菜 是不是比較健康，或是比較傷害身體。」

不只一改老鼠過去的負面形象，更以生動活潑方式，帶領孩子在輕鬆的閱讀中，喜歡蔬果，台北國際書展、慈濟人文志業的展區，舉辦系列繪本講座，繪者們接力上陣，與大朋友、小朋友分享創作趣事。

繪本作者 蕭宇珊：「接下來要去哪裡呢，然後從南瓜車車的裡面，你就可以透過南瓜車車的，窗戶和眼睛 往外看說，你下一站 會去哪個地方，把南瓜的元素放到裡頭，然後變成像車車的一個形式，讓小朋友喜歡南瓜。」

「楊桃先生 我們來了，啊 原來流星雨他們趕上了。」

別小看大螢幕上面的繪圖，這可是耗時2年，經由107片木板，一筆一畫、雕刻出來的。

繪本作者 施佳伶：「木板畫它本來，有個很大的特色就是木紋，那所以我會希望說，他(讀者)可以看到這個畫面的時候，會看到那個木紋，帶來的特殊的紋理，水印是覆蓋力比較薄弱的，所以它可以再玩疊色的效果。」

講座中也搶先曝光，2026年、3月即將出版的，"葡萄"與"楊桃"為主題的作品，絕無冷場，都讓小朋友好興奮。

讀者 郭小妹：「喜歡水果，還有老師的畫，都很漂亮 很會畫。」

「每個人 是不一樣的存在，不會 人每個都朝一個方向前進。」

繪本作者 鄭潔文：「每個人都有自己的步調，其實沒有好壞跟快慢，只要照著自己喜歡的事情，去做就可以成為自己想要的樣子。」

賦予不同設計感，重新詮釋蔬果風貌，在閱讀過程中，不只長知識，也無形中喜愛上蔬食。

