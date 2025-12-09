書店不再賠錢！誠品書店轉虧為盈 成功吸引Z世代是關鍵

誠品生活董事長吳旻潔出席誠品2025年度閱讀報告。記者江佩君／攝影

誠品今日公布2025年度閱讀報告，雖然全台新書出版量下降近10%，但誠品書店全年出版品銷量達930萬冊，較前一年逆勢成長近3％。誠品生活董事長吳旻潔表示，「今年終端營收超過250億，這三年終端營收都是不斷創高，相信最壞的時間已經過去了」。而誠品在疫情時實驗性推出的社區店型「誠品生活時光」將於年底全數結束，吳旻潔指出，未來展店將以書店為核心延伸、找合適的據點開出的中大型店型，海外展店以及全新型態的誠品持續進行中。

吳旻潔一上台即分享誠品書店近年銷售數據，2019年銷售量約800多萬冊、近900萬冊（當時還有誠品信義店、敦南店），經過疫情這幾年，2023年書店營收超過了2019年，但冊數是830萬冊略低於2019年（出版社書籍定價拉高關係），2024年誠品書店做到900萬冊是具指標的一年，今年做到930萬冊，相較兩年前是成長100萬冊的成績。另外，誠品也成功吸引年輕人走進書店，新會員有近5成是Z世代讀者，今年首度舉辦「動漫祭」成功帶動輕漫圖書營收成長超過6成，29歲以下購書會員大幅成長118%，「動漫祭」也在明年擴大舉辦。

誠品過去一直在「浪漫與經營」之間取得平衡。1989年誠品書店創立時，那時是靠浪漫、靠信念支撐，誠品也曾連續15年才轉虧為盈。吳旻潔說，誠品2024年實體書店已經開始可以靠自己轉虧為盈了，誠品不是要靠書店賺錢，我們只要養活自己，如誠品創辦人吳清友所說，兼具浪漫與精明。

出版業蕭條，全球實體書店未來前景充滿挑戰，但吳旻潔卻有這樣的宣言「如果世界上只剩一家實體書店，那就是誠品書店」、「誠品書店要消失除非我消失」。為何有這樣的底氣，她說「以前大家可能覺得日本地鐵人手一書、現在是人手一機，當然台灣也是。現在日本書店，你會發現年輕人比較少，所以我們日本的合作夥伴來到台灣的誠品，他們會說誠品書店好多人喔，而且這裡面好多年輕人喔。我覺得這是台灣有趣的地方，還有我很大的信心是來自台灣的出版能量還是很強大的。」

談未來目標，吳旻潔說，我們做到出版品銷量達930萬冊，這只是一個新的起點。接下來，不論是新的店型、海外展店、跨界場域，或書店以外的新模式，我們都會持續前進，2028年前終端營收拚300億。

