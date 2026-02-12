《書店裡的影像詩》感動歐洲觀眾 導演侯季然開啟新篇章

《書店裡的影像詩：停駐與穿越》導演侯季然與鹿特丹國際影展選片人合影。（圖／夢田影像提供）

由夢田影像發起並長達十年的紀錄片計畫《書店裡的影像詩》，其影展專題版《書店裡的影像詩：停駐與穿越》日前於鹿特丹國際影展（IFFR）進行歐洲首映，不僅三場放映全數售罄，更在歐洲影壇引發熱烈迴響。這份來自國際的肯定，源於夢田影像執行長蘇麗媚自 2010 年起對台灣在地文化符號的長期關注，即便在閱讀習慣劇變的時代，仍堅持投入這份辛苦的工作，初衷便是希望能以具備台灣文化樣貌的紀錄片，作為與國際溝通對話的橋樑。

廣告 廣告

台灣導演侯季然執導的紀錄片作品《書店裡的影像詩：停駐與穿越》，日前於鹿特丹國際影展進行歐洲首映，並在影展現場收穫觀眾的熱烈回饋。許多觀眾對於片中呈現書店裡的恬靜時光，以及台灣小書店老闆們優雅又熱情的生活方式，很嚮往也很感動，直呼：「台灣人好浪漫！」更想親自到台灣看看。

侯季然導演分享，有觀眾很驚訝台灣的獨立書店與周邊社群、公共議題連結如此深刻，並能夠積極保存傳統文化與記憶，這麼活躍的書店文化，讓歐洲觀眾大開眼界；也有觀眾形容在看電影時有完全沉浸的感受，彷彿自己也在台灣的書店裡生活過一般，讚美道：「這是一部非常有力量的電影。」

值得一提的是，鹿特丹國際影展選片人原先擔心台灣獨立書店的故事，對於歐洲觀眾有所距離，但在看了作品好幾遍後，仍然意猶未盡堅持選擇，沒想到好口碑持續發酵，不僅影人出席的場次，而是三場放映全數完售，滿場的觀眾也讓選片人動容表示：「我好開心，我好想哭。」

《書店裡的影像詩：停駐與穿越》侯季然導演受邀到海牙Colette & Co書店參訪交流。（圖／夢田影像提供）

《書店裡的影像詩：停駐與穿越》首次面對歐洲觀眾，收穫深刻的共鳴，侯季然導演感到驚喜與感動：「一直期待向歐洲觀眾傳達台灣小書店們，在時代潮流下堅持自我的信念，以及自由、靈活又對世界很有愛的生活方式。看到這些台灣獨立書店老闆們各自獨特的生活方式，也讓我對於『生活可以是什麼樣』、『我可以是什麼樣』，有了更開闊的想像。」

鹿特丹首映的反應亮眼，也陸續帶動其他影展洽詢與邀約，讓來自台灣小書店的生活故事，持續在世界各地被看見，也證明了夢田影像記錄 120 家書店的努力，已成功將台灣書店轉化為具備全球影響力的文化符號。

導演侯季然在 2005 年曾以《台灣黑電影》入選鹿特丹國際影展，時隔二十年帶著新作品再次入選，他也感性分享心境轉變：「二十年前對於影展生態還很懵懂，片子受邀就去參加，二十年後比較了解一部作品要被國外觀眾看到有多不容易，要與數千部報名的全世界影片競爭，需要有獨特的觀點，也要有原創性高但又能跨越國界的電影語言，更要有能呼應或反映當代文化變遷的真實經驗。」

此次親自出席影展，侯季然也從中感受到不同文化背景的觀影差異：「許多在台灣放映時沒想到是笑點的地方，這裡都反應熱烈，並且提問非常踴躍。」侯季然導演也笑著談到，散場後和大家在場外熱情交流，直到他要趕往機場，都仍有觀眾追上前說：「我愛這部片，這是我這次影展看的所有電影中最喜歡的一部，五顆星！」

另外，在鹿特丹首映前，侯季然導演受邀到海牙一家歷史悠久的Colette & Co書店參訪交流，並於同日也去到海牙的飛地書店進行講座，看到當地的中文書店在海外紮根。侯季然導演表示：「我抵達Colette & Co的時候，現場已有十幾位熱情的書店義工在等候，聽到台灣書店與他們類似的故事後，大感驚奇，也讚嘆原來全世界的書店都是這樣的瘋狂與激情！」

監製蘇麗媚也表示：「拍攝這些書店的過程，是一場與時代對話的旅程。我們希望透過紀錄片，不僅記錄書店的當下，更探索書店如何在時代洪流中找到自己的定位與價值。」 這股「溫柔力量」從最初的影像記錄，走進金馬影展，甚至受邀至星、馬、大阪世博，如今在鹿特丹開花結果，正一步步實踐夢田影像以文化與世界對話的承諾 。

侯季然導演時隔二十年攜新作《書店裡的影像詩：停駐與穿越》再次入選鹿特丹國際影展。（圖／夢田影像提供）

隨著侯季然導演載譽返台，這份來自歐洲的深刻共鳴也轉化為前進的動力。雖然影展版本獲得極大成功，但夢田影像更期待將另一份感動留給台灣觀眾。同樣擷取自《書店裡的影像詩》系列紀錄片，將聚焦於不同生活哲學的全新主題篇章—《書店裡的影像詩：生活不在他方》，已正式進入籌備與募資階段。日前也透過網站展開募資前測問券，盼後續經由群眾集資的方式，讓全新版本順利在台上映，誠摯邀請大眾參與問卷，共同延續這份跨越國界的溫柔力量。前測

《書店裡的影像詩：停駐與穿越》以鏡頭記錄臺灣各地歷經歲月的老書店，也凝視新一代書店的多元樣貌與生活提案。從城市街角到山巔海濱，這些個人經營的小書店不僅販售書籍，更成為文化交流、社會對話與心靈棲居的所在。每一間書店都是一個平行宇宙——在那裡，時間變得柔軟，人得以停留，重新認識自己。當世界加速前進，書店選擇緩慢而堅定地存在。

本片以詩意視角凝視書與人、書店與生活之間的深刻連結。透過書店主人與讀者的故事，我們看見書如何在數位時代中持續發光，也見證書店成為對抗遺忘與孤獨的溫柔力量，更反映了人們如何以閱讀與生活態度，回應快速變遷的世界，尋回內在的自由與安定。這是一封寫給老靈魂的情書，也是一場邀請觀眾重新想像生活的旅程。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

1歲童被餵整顆花生「肺部塌陷」！ 醫氣炸曝：死死塞住支氣管

奶奶遭軟禁1／打造移動城堡圓孩子夢 跳跳屋奶奶竟被不肖兒綁架爺爺急瘋

奶奶遭軟禁2／留美財金學士回台竟啃老 寄恐嚇信侵吞父母房還拘禁重病媽