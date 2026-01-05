三立新聞網 setn.com

書摘／不想越努力越痛苦！專家1招點破：你不該活在過去的自己裡

三立新聞網

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

不想越努力越痛苦！陳嘉堡曝光《量子轉念效應》點破：你不該活在過去的自己裡，更不要一直重播「人生播舊程式」。（圖／翻攝自pixabay網站）
不想越努力越痛苦！陳嘉堡曝光《量子轉念效應》點破：你不該活在過去的自己裡，更不要一直重播「人生播舊程式」。（圖／翻攝自pixabay網站）

《量子糾纏》是近來很夯的理論，而《量子轉念效應》可以說是進階版跟人生幸福有關。《量子轉念的效應》系列書籍已經暢銷到第4版。作者陳嘉堡老師在2003年，接連遭遇母親癌逝、婚姻結束跟事業歇業三重打擊，人生瞬間崩塌。在長期低谷中，他體悟到「真正困住人的不是事件，而是不斷重播的舊思維程式」，導致「人生不斷重複不好的事」。所以千萬「不要一直重播人生舊程式」。

1.「量子轉念的效應」是什麼？本質上就是一場「生命實相的重組」。從量子力學的角度來看，宇宙萬物，包括你的情緒、想法與眼前的困境，全都是「能量的振動」。

2.透過「量子轉念效應」，作者領悟：唯有停止「用過去的自己解讀現在」，才能走出命運幽谷，開啟全新的人生境界。

不想越努力越痛苦！陳嘉堡曝光《量子轉念效應》點破：你不該活在過去的自己裡，更不要一直重播「人生播舊程式」。（圖／翻攝自pixabay網站）
不想越努力越痛苦！陳嘉堡曝光《量子轉念效應》點破：你不該活在過去的自己裡，更不要一直重播「人生播舊程式」。（圖／翻攝自pixabay網站）
別再重播舊程式了！量子轉念效應帶來的全新人生視角
陳嘉堡老師說：很多人都有這樣的感覺，明明很努力，人生卻好像一直在同一個地方打轉；換了工作、換了環境，壓力與挫折卻總是「似曾相識」。問題真的出在現實嗎？越來越多心理與身心研究指出，真正讓人生卡關的，往往不是事件本身，而是我們不自覺在重播的「舊程式」。

所謂「量子轉念效應」，並不是神秘學，而是一種全新的看事情方式，當你改變內在的理解與觀點，人生的選擇與走向，也會跟著改變。

人生為什麼會卡住？因為你一直用舊的方式在看新的事情
陳嘉堡老師分析：宇宙就像一個巨大的「超級雲端硬碟」（零點場），儲存著過去、現在與未來的無限智慧，時時刻刻都在發送訊號。多數人之所以收不到，是因為過度依賴五感與理性分析，讓內在通訊系統進入「飛航模式」。當你暫停外在干擾、把注意力轉向內在，並信任直覺的瞬間靈感，就能重新連線。這不是學新技能，而是恢復本就擁有的接收能力，讓答案自然浮現。

每個人心裡，其實都有一套潛意識的自動反應模式。只要遇到類似的情境，這套程式就會啟動：

1.被否定 → 覺得自己不夠好。

2.遇到困難 → 先預設失敗。

3.壓力出現 → 馬上焦慮、自責。

其實這些反應，很多時候「並不是現在」才發生，而是「來自過去的經驗印記」。

量子轉念效應的4個核心提醒：

1.現在的你，不一定要用過去的版本來做決定。

2.當你開始察覺「我是不是又在重播老劇情」，人生就已經出現改變的起點。

3.量子轉念效應：不是逃避現實，而是重新拿回選擇權。

4.量子轉念強調的不是否定問題，而是停止被舊念頭自動操控。

當一個人願意：
1.停下來，不再馬上被情緒牽著走。
2.分清楚「現在發生的」與「過去留下的感受」。
3.主動選擇新的解讀方式。

這時候內在狀態會先穩定下來，接著，外在的選擇與行動也會跟著改變。很多人發現，當內心不再混亂，解法反而變得清楚，這正是量子轉念效應在生活中的實際展現。

不想越努力越痛苦！陳嘉堡曝光《量子轉念效應》點破：你不該活在過去的自己裡，更不要一直重播「人生播舊程式」。（圖／陳嘉堡老師提供）
不想越努力越痛苦！陳嘉堡曝光《量子轉念效應》點破：你不該活在過去的自己裡，更不要一直重播「人生播舊程式」。（圖／陳嘉堡老師提供）

不要再重播舊程式了  《量子轉念效應》帶來的10個人生好處
1.壓力明顯下降：
你不再為還沒發生的事過度焦慮，情緒恢復穩定。

2.不再被過去牽著走：
舊傷與失敗不再決定你現在的價值與選擇。

3.情緒復原力變強：
即使遇到挫折，也比較快回到平衡狀態。

4.做決定更清楚：
少了內心拉扯，判斷力自然提升。

5.人際關係改善：
不再用舊投射看待別人，衝突自然減少。

6.自我價值感提升：
你開始用「現在的自己」評價人生，而不是過去的版本。

7.行動力回來了：
不再被恐懼卡住，願意嘗試新的可能性。

8.創意與靈感增加：
內在安靜後，大腦更容易產生新想法。

9.對未來不再那麼害怕：
因為你知道，自己有能力隨時調整方向。

10.人生不再只是撐著過：
你開始感覺「活著有選擇權」，而不是被命運推著走。

不想越努力越痛苦！陳嘉堡曝光《量子轉念效應》點破：你不該活在過去的自己裡，更不要一直重播「人生播舊程式」。（圖／陳嘉堡老師提供）
不想越努力越痛苦！陳嘉堡曝光《量子轉念效應》點破：你不該活在過去的自己裡,更不要一直重播「人生播舊程式」。（圖／陳嘉堡老師提供）

用全新的版本在活自己的人生 「你不需要一直當過去的自己」
陳嘉堡老師說量子轉念效應帶給現代人一個重要提醒：

1.人生不是改掉世界，而是更新你的內在系統。
2.你不必完美、不必永遠正向。
3.只要願意在關鍵時刻問自己一句：
「這個念頭，真的還適合現在的我嗎？」
4.當你停止重播舊程式，新的理解、新的選擇、新的人生路線，就會一點一點，開始浮現。

這不是奇蹟，而是你終於，用全新的版本在活自己的人生。

「量子轉念 × 排除負面思維 × 人生禮物」的核心邏輯：
陳嘉堡老師提醒，量子轉念的關鍵在於看清：讓人卡住的負面念頭，多半不是當下事件，而是潛意識中尚未轉化的「舊印記」在反覆啟動。當情緒升起時，先覺察它與過去經驗的連結，明白現在只是舊記憶的投影。接著承認情緒存在、放下投射，並問自己是否還要讓舊程式繼續主導人生。當「意識回到清明與選擇權」、「內在重新連線」、「新的靈感與機會自然浮現」，這正是人生禮物的入口。

不想越努力越痛苦！陳嘉堡曝光《量子轉念效應》點破：你不該活在過去的自己裡，更不要一直重播「人生播舊程式」。（圖／商周出版提供）
不想越努力越痛苦！陳嘉堡曝光《量子轉念效應》點破：你不該活在過去的自己裡，更不要一直重播「人生播舊程式」。（圖／商周出版提供）

本文撰寫與摘自商周出版之《量子轉念的效應4》

