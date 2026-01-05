書摘／不想越努力越痛苦！專家1招點破：你不該活在過去的自己裡
資深記者鍾志鵬 / 台北報導
《量子糾纏》是近來很夯的理論，而《量子轉念效應》可以說是進階版跟人生幸福有關。《量子轉念的效應》系列書籍已經暢銷到第4版。作者陳嘉堡老師在2003年，接連遭遇母親癌逝、婚姻結束跟事業歇業三重打擊，人生瞬間崩塌。在長期低谷中，他體悟到「真正困住人的不是事件，而是不斷重播的舊思維程式」，導致「人生不斷重複不好的事」。所以千萬「不要一直重播人生舊程式」。
1.「量子轉念的效應」是什麼？本質上就是一場「生命實相的重組」。從量子力學的角度來看，宇宙萬物，包括你的情緒、想法與眼前的困境，全都是「能量的振動」。
2.透過「量子轉念效應」，作者領悟：唯有停止「用過去的自己解讀現在」，才能走出命運幽谷，開啟全新的人生境界。
別再重播舊程式了！量子轉念效應帶來的全新人生視角
陳嘉堡老師說：很多人都有這樣的感覺，明明很努力，人生卻好像一直在同一個地方打轉；換了工作、換了環境，壓力與挫折卻總是「似曾相識」。問題真的出在現實嗎？越來越多心理與身心研究指出，真正讓人生卡關的，往往不是事件本身，而是我們不自覺在重播的「舊程式」。
所謂「量子轉念效應」，並不是神秘學，而是一種全新的看事情方式，當你改變內在的理解與觀點，人生的選擇與走向，也會跟著改變。
人生為什麼會卡住？因為你一直用舊的方式在看新的事情
陳嘉堡老師分析：宇宙就像一個巨大的「超級雲端硬碟」（零點場），儲存著過去、現在與未來的無限智慧，時時刻刻都在發送訊號。多數人之所以收不到，是因為過度依賴五感與理性分析，讓內在通訊系統進入「飛航模式」。當你暫停外在干擾、把注意力轉向內在，並信任直覺的瞬間靈感，就能重新連線。這不是學新技能，而是恢復本就擁有的接收能力，讓答案自然浮現。
每個人心裡，其實都有一套潛意識的自動反應模式。只要遇到類似的情境，這套程式就會啟動：
1.被否定 → 覺得自己不夠好。
2.遇到困難 → 先預設失敗。
3.壓力出現 → 馬上焦慮、自責。
其實這些反應，很多時候「並不是現在」才發生，而是「來自過去的經驗印記」。
量子轉念效應的4個核心提醒：
1.現在的你，不一定要用過去的版本來做決定。
2.當你開始察覺「我是不是又在重播老劇情」，人生就已經出現改變的起點。
3.量子轉念效應：不是逃避現實，而是重新拿回選擇權。
4.量子轉念強調的不是否定問題，而是停止被舊念頭自動操控。
當一個人願意：
1.停下來，不再馬上被情緒牽著走。
2.分清楚「現在發生的」與「過去留下的感受」。
3.主動選擇新的解讀方式。
這時候內在狀態會先穩定下來，接著，外在的選擇與行動也會跟著改變。很多人發現，當內心不再混亂，解法反而變得清楚，這正是量子轉念效應在生活中的實際展現。
不要再重播舊程式了 《量子轉念效應》帶來的10個人生好處
1.壓力明顯下降：
你不再為還沒發生的事過度焦慮，情緒恢復穩定。
2.不再被過去牽著走：
舊傷與失敗不再決定你現在的價值與選擇。
3.情緒復原力變強：
即使遇到挫折，也比較快回到平衡狀態。
4.做決定更清楚：
少了內心拉扯，判斷力自然提升。
5.人際關係改善：
不再用舊投射看待別人，衝突自然減少。
6.自我價值感提升：
你開始用「現在的自己」評價人生，而不是過去的版本。
7.行動力回來了：
不再被恐懼卡住，願意嘗試新的可能性。
8.創意與靈感增加：
內在安靜後，大腦更容易產生新想法。
9.對未來不再那麼害怕：
因為你知道，自己有能力隨時調整方向。
10.人生不再只是撐著過：
你開始感覺「活著有選擇權」，而不是被命運推著走。
用全新的版本在活自己的人生 「你不需要一直當過去的自己」
陳嘉堡老師說量子轉念效應帶給現代人一個重要提醒：
1.人生不是改掉世界，而是更新你的內在系統。
2.你不必完美、不必永遠正向。
3.只要願意在關鍵時刻問自己一句：
「這個念頭，真的還適合現在的我嗎？」
4.當你停止重播舊程式，新的理解、新的選擇、新的人生路線，就會一點一點，開始浮現。
這不是奇蹟，而是你終於，用全新的版本在活自己的人生。
「量子轉念 × 排除負面思維 × 人生禮物」的核心邏輯：
陳嘉堡老師提醒，量子轉念的關鍵在於看清：讓人卡住的負面念頭，多半不是當下事件，而是潛意識中尚未轉化的「舊印記」在反覆啟動。當情緒升起時，先覺察它與過去經驗的連結，明白現在只是舊記憶的投影。接著承認情緒存在、放下投射，並問自己是否還要讓舊程式繼續主導人生。當「意識回到清明與選擇權」、「內在重新連線」、「新的靈感與機會自然浮現」，這正是人生禮物的入口。
本文撰寫與摘自商周出版之《量子轉念的效應4》
