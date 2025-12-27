書摘》五百萬年人類進化史
就語言學來說，南島人的故鄉可以追溯至臺灣，可從今日使用的南島諸語來重建的南島原始語的所在地。（圖片來源／ 聯經出版社提供）
我們現在來到了人類史前時代食物生產群體擴張的最精彩段落，而我大半研究生涯都在關注這場擴張。目前，世界上有超過一千種南島語言，使用者超過三億人。就跟本書漫長旅程的農業段落討論到的所有主要群體一樣，我們可以透過語言、基因和考古來研究其史前史。
公元前二○○○至公元一二五○年間，南島人從華南和臺灣的故鄉向外散布到橫跨經度兩百一十多度的範圍，西起馬達加斯加，東至玻里尼西亞，囊括了驚人的兩萬五千公里距離，甚至還在進一步（但沒有大規模移居）的接觸中，於大約一千年前左右，抵達了南美洲西岸。三個出眾的文化要素使他們進入太平洋的廣闊海域並向西來到馬達加斯加：可運輸的食物生產經濟，舷外浮架和雙體小舟（今日雙體船的祖先），以及他們建立新群體的熱情，在那些新群體中，他們那套繫於群體創立者且代代繼承的階級概念，可以重新繁衍下去。
就語言學來說，南島人的故鄉可以追溯至臺灣，可從今日使用的南島諸語來重建的南島原始語的所在地。該語言的更古早先祖階段一度存在於華南；然而，這些階段的痕跡完全被漢語以及壯侗語言的擴張所抹去，所以我們恐怕永遠都無法得知細節。早期的南亞語言或許也遭逢了一樣的命運，就如我前面所討論過的。
最先抵達臺灣的南島語言使用者，於公元前三五○○至前三○○○年間從華南的福建和廣東沿海跨過了臺灣海峽。經過考古學和比較語言學的重建，可知他們帶來了食物生產這種維生方式，其中包括了稻米和雜穀農業、家豬，以及狗（雞可能是後來才從大陸東南亞引入的）。臺灣也是構樹（譯注：臺灣亦稱鹿仔樹）的雌株源頭，東南亞和大洋洲的許多地方都拿這種樹的樹皮來做皮布。
這些人建立了村落聚落，紡織纖維（但還沒使用民族文化上廣泛分布的背帶織布機［backstrap loom］），並使用陶器、拋光的石器，還有包括了串珠、手鐲和腳鍊在內的貝殼飾物。臺灣擁有東南亞最古老的新石器時代文化，這也和這些文化直接源自中國大陸南部的淵源相符。就陶器和拋光石器的風格特色來說，比它更南邊的最古老新石器時代文化，特別是菲律賓、印尼和太平洋諸島的新石器時代文化，都帶有終究能歸源於華南和臺灣的明顯痕跡。
大約有一千年左右，臺灣的新石器時代居民占據著該島的沿岸全線，但顯然沒有繼續前進。這樣的停止不前可能反映了向北流動的黑潮力道，當時它會阻礙人們向南前往菲律賓，直到後來有人開發出船帆、舷外浮架，以及牢牢繫在挖空的船身上藉以阻擋海水的船側板為止。到了公元前二二○○年時，他們已經準備好駕船穿過巴丹群島，抵達菲律賓北部的呂宋島。這個行動，藉著共同的語言革新，而讓南島語系馬來—玻里尼西亞（Malayo-Polynesian）語族出現；該語族包含所有在臺灣以外地區使用之南島語言（譯注：包括蘭嶼的達悟語）。最終，馬來—玻里尼西亞語族會從島嶼東南亞開始，散布到西至馬達加斯加、東至復活節島，超過地球半圈的廣大範圍。
從南島人學到的事
南島的世界凸顯了人類史前史的一些重要主題。南島諸語言在臺灣有個共同起源，即便過去也曾與其他語系的使用者有過一連串接觸（特別是南亞語系和巴布亞諸語言），但它們時至今日還是都反映著那種傳承。
因為這些接觸，使得南島語言的使用者未必都有著一樣的遺傳起源；儘管如此，絕大多數人在相當大的程度上，還是直接出身自那些一度存在於華南、臺灣和菲律賓，有著食物生產、陶器和有帆小舟的先祖新石器時代群體。後來有著巴布亞遺傳基因的人們於公元前五○○年左右遷徙至美拉尼西亞諸島一事（接下來會描述），就清楚說明了這一點。在這個例子中，巴布亞人的基因移動了，但巴布亞語言就沒有，因為移民採用了馬來—玻里尼西亞語言。語言和遺傳不會（也不一定要）百分之百準確符合。
在我的早期研究生涯裡，觀察到這種語言和生物學上的分離情況，會為學習史前史的學生帶來很多不確定因素，其中有些人就因此聲稱，語言、文化和生物學上的群體始終都是獨立於彼此而演變的。從現今的觀點來看，尤其從古代DNA分析的結果可知，這樣的看法是判斷錯誤。在南島的世界裡，基因、語言和文化在某些場合下可能曾經有過分離的史前史，但這樣的分離並不一定是常態。
這方面來說，有必要記得的是，就算南島世界剛開始在五千年前左右的臺灣大坌坑新石器時期，曾經近似於單一群體，但今日的南島世界在文化或者基因上並非如此。這邊說的還不只是歐洲人初次現身時通用的南島語言有超過一千種；要說的還有現代的南島社會包含了印尼這個以伊斯蘭為大宗的二．七億人國家，也包括了基督教小國吐瓦魯，是位處太平洋中央人口僅一萬兩千的玻里尼西亞島群。今日說南島語言的人們，在基因上也有差異。這些觀察結果讓我們知道，把「南島語言、說南島語言的人以及其考古文化最初的幾次散布」和「其後發生在過去五千年裡的多次人口移動所造成的影響」區分開來，是至關重要的。「過去」交織著多重含意；它的產物不能只從今日存在的事物來了解。
我對人類過往的理解告訴我，人類行為，尤其是和遷徙相關的行為，大致上來說都是可以預測的，而不是隨機混亂的行為。那些試圖解釋群體史的人要面對的挑戰，是要指認出最能符合現有跨領域證據的預測。馬來—玻里尼西亞語言跨越太平洋的擴張，提供了許多傑出的例子。
更多信傳媒報導
台股早盤創歷史新高28590.91 台積電重返1500元 南亞科盤中觸歷史新高191.5元
股市黃金今年表現完勝房市 黃金今年表現最勇猛
彈劾總統賴清德一階過了 綠轟「二階不會過還硬要亂」存心讓中共高興
其他人也在看
陳幸妤「私下真面目」牙醫學弟說了！超反差特質曝光
政治中心／綜合報導前總統陳水扁2008年卸任總統，儘管已過去17年，但時至今日「前第一家庭」各個成員的動向，仍是全台民眾關注的焦點之一。「網紅牙醫」史書華日前就在社群上傳一段10多年前的舊片段，透露「前第一千金」陳幸妤是自己的學姐，並點出對方私下「兩大特質」跟鏡頭前超反差。民視 ・ 1 天前 ・ 484
為何不交往阿Ken？安心亞公開露臉鬆口全招了 「關鍵主因」曝光
萬年緋聞情侶安心亞跟阿Ken日前被拱交往，對此安心亞曾表示兩人就是很好的工作搭檔，不會認真思考進一步談戀愛的可能性。近來她上王偉忠廣播節目，王偉忠現場也直言兩人如果在一起蠻好的，安心亞聽聞也透露為何不跟阿Ken在一起的主因。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 32
台日對抗賽》一朗猛讚的日本怪物重砲 被台灣投手震撼：1特點很少見⋯
中信盃台日高中棒球對抗賽，九州聯隊開路先鋒牟禮翔首打席就敲出來台灣首安，帶動3分大局，助隊以4：0擊敗北海道聯隊，身高182公分、92公斤的牟禮翔，來台灣前才被鈴木一朗盛讚打擊練習的擊球很厲害，讓這位「怪物重砲手」受到高度關注。牟禮翔昨晚遠征台灣首戰扛下開路先鋒，被平鎮高中完全封鎖，4打數無安打，吞自由時報 ・ 15 小時前 ・ 12
還沒冷完！專家示警「下波冷空氣恐衝寒流」關鍵時間曝光
生活中心／巫旻璇報導今（26）日受到大陸冷氣團影響，全台平地氣溫明顯下探，清晨最低溫出現在離島馬祖，僅7.4度；台灣本島方面，則以新北市石碇測得的10.1度最為寒冷。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週末期間冷氣團影響將逐漸減弱，各地氣溫可望小幅回升，但跨入新年後，東北季風仍相當活躍，預估明年1月2日將再有一波大陸冷氣團南下，後續至1月5日至7日，冷空氣強度甚至有機會達到寒流等級。民視 ・ 16 小時前 ・ 7
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 137
一家三代鉛中毒！兇手竟是「阿嬤拜拜」 醫嘆：很狡猾
燒香拜拜是台灣的祭祀文化，但若長期選用劣質香，可能導致重金屬中毒。腎臟科醫師林軒任分享，一名阿嬤使用劣質香長達30年，因出現全身痠痛、貧血、雙腳水腫而就醫，檢查發現血鉛濃度異常偏高，也就是「鉛中毒」，連丈夫、兒子、小孫子也受到波及。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 21
為何王ADEN這麼慘？家長還原校唱當天「大跳真相」：難怪會被抵制
歌手王ADEN日前受邀前往桃園某高中舉辦校園演唱會，表演過程中因一名女學生突然上台熱舞，打斷演出流程，他當場蹲下並露出不悅表情，相關畫面事後被剪輯上傳至社群平台，引發網路熱議。事件持續延燒後，王ADEN接連被取消台北、宜蘭跨年演出，演藝事業受到不小衝擊，網路輿論也呈現兩極化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 73
「普發1萬」也成藍白掏空國庫鐵證？黃揚明揭領取率：現金面前人人誠實
近日在野陣營推出「未來帳戶」政策，遭指控掏空國庫2兆元，根據《自由時報》報導，未來帳戶政策、停砍公教年金、軍人待遇條例以及普發現金1萬元等政策加總，本屆藍白立委提案掏空國庫已逾2兆元。對此，媒體人黃揚明在網路節目《新聞大白話》中指出，普發1萬領取率已破9成，當初支持大罷免，聲稱寧可將普發1萬撥補台電的人領得比誰都快，「在現金面前人人都會變得很誠實。」行政院長......風傳媒 ・ 11 小時前 ・ 196
台南前消防局長李明峯聯手她「收賄300萬」涉貪遭押 女密友正面照曝光
台南市消防局24日遭檢廉兵分8路搜索，一共傳喚10人到案說明，除了前消防局長李明峯外，還包括秘書、搶救科長、車保場長等人，檢察官訊問至凌晨，認被告李明峯、楊姓女密友涉收受曾姓業者賄賂300餘萬元，向法院提出聲押獲准。據了解，李明峯與楊姓女密友關係匪淺，承攬消防月曆，還曾在2022年以數位行銷公司負責人身份，出席記者會。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 62
連日失言深夜滑跪！朱孝天形象毀滅 媒體人嘆：早知如此，何必當初？
言承旭、周渝民、吳建豪及五月天阿信舉辦《F✦FOREVER 恆星之城》演唱會，掀起一波回憶殺，卻意外延燒出場外風波。朱孝天近日接連在社群平台出言不遜，不只含沙射影F3在台上「悶聲發大財」，還指控中國售票平台與黃牛勾結，更提及「國台辦」，引發輿論關注。他昨（25日）晚間10點迅速發聲明滑跪，承認自身言論「與實際情況並不相符」。對此資深媒體人狄志為也發文評論，直言這場情緒化操作恐讓朱孝天得不償失。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前 ・ 66
首位歸化中國NBA球星傳放棄國籍 李凱爾發聲解釋了
首位歸化「中國籍」的NBA(National Basketball Association，美國職業籃球聯賽)籃球明星李凱爾（Kyle Anderson），最近被發現官網國籍被登錄為「美國」，引發中國球迷熱議，今天李凱爾透過經紀公司對外澄清，NBA登錄是「出生地」，至於歸化國籍沒有改變。太報 ・ 1 天前 ・ 10
民進黨台南人選出爐？謝寒冰分析「驚人民調差距」：賴清德目標只有這事
藍綠白積極備戰2026大選，作為總統賴清德本命區的台南，將由立委陳亭妃、林俊憲的哪一方出戰，更是受到高度關注；媒體人謝寒冰分析《鏡報》綠營內參民調指出，隨著林俊憲支持度明顯上揚，出線機率已經大幅提升。謝寒冰更直言，其實對賴清德而言，只要民進黨能勝過國民黨即可。《鏡報》昨（25）日公布綠營台南市長內參民調，發現陳亭妃在對上國民黨立委謝龍介時，以54.1%大幅領......風傳媒 ・ 18 小時前 ・ 110
2026國運籤出爐！命理師警告「1事」：不要貪心
2026年國運籤出爐！命理專家小孟老師在YouTube頻道中發布一則影片，分享在松山奉天宮抽到的2026年國運籤是第二十五籤戊子籤，內容為「總是前途莫心勞，求神問聖枉是多；但看雞犬日過後，不須作福事如何」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 16
這一天真的來了！鴻海造車賣車一條龍 Foxtron Bria 89.9萬起登場！
上週鴻華先進（Foxtron）以7.876 億元收購納智捷（Luxgen）100% 股權，內容還包含Luxgen母公司資產、旗下五間銷售公司、銷售據點、公司人員等。這場交易讓台灣汽車產業進入重要轉折，箇中有何重點？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 23
連署彈劾賴清德破八百萬人 第二波上線！號召民眾護憲保台灣
立法院院會今（26）日針對「彈劾總統賴清德」案進行提案表決，最終以60票贊成、51票反對通過提案。與此同時，網路上的「彈劾賴清德」連署平台也在今天推出全新改版，第一波連署人數突破800萬人，改版後的平台繼續號召民眾集氣護憲保台灣，訴求賴清德必須為違憲行為負責，立即停止破壞憲政體制。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 269
陳妍希聖誕曬美照「和喜歡的人一起過」 9歲兒罕露正臉：酷似陳曉
女星陳妍希在今年2月跟中國男星陳曉結束9年婚姻，恢復單身的她，將重心投入演藝工作，人氣再度攀上顛峰，而平常樂於分享生活的陳妍希，昨（25日）曬出慶祝聖誕節的照片，其中一張9歲兒子的正臉模樣，掀起大批網友討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 23
航班9成滿載、平均訪日9次！日本不甩中國「狂搶台灣旅客」…達人卻示警「這件事」
日本首相高市早苗先前因在國會答詢中談及「台灣有事」可能引發的日本應對，引起北京強烈反彈，此後中日關係急速惡化，北京更罕見公開呼籲國民「避免前往日本」，並在外交、觀光、文化等領域採取一系列反制行動。對此，日本部分地方政府與旅遊業者開始將目光轉向來自台灣的遊客，期望填補可能出現的旅遊缺口。鏡報 ・ 19 小時前 ・ 49
張文金主竟不只媽媽！疑有打工「郵局金流曝光」
社會中心／楊佩怡報導27歲嫌犯張文１９日在北捷、中山商圈一帶，投擲煙霧彈、縱火並持刀攻擊路人，釀4死（含嫌犯）11傷的悲劇。隨著警方深入調查，張文在台北沒工作，警方追查金流發現張母近3年來，陸續匯款共82萬給張文生活。然而他戶頭裡卻有幾次的小額存款，目前還不知金流來源。此外，張文生前不僅砸近10萬元買電競筆電外，更訂閱血腥漫畫；因此警方懷疑，張文背後的金主恐不止張母一人。民視 ・ 1 天前 ・ 40
不提弟弟名字...「張嫌兄長」親筆信藏洋蔥 醫嘆張文「自戀式傷害」沒能受到撫慰
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導捷運台北車站、中山商圈19日發生隨機攻擊事件，27歲兇嫌張文在犯案後被警方包夾，直接從南西誠品墜樓身亡，共計造成4死（含...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 70
林靜儀出局了？民進黨南投縣長神秘人選曝光
民進黨2026年南投縣長參選人選傳出重大變動，原本呼聲最高的衛福部次長林靜儀及立委羅美玲均被排除在名單之外。今（25）日傳出可能由一名出身草屯、目前在北部執業的醫師接棒投入選戰，為南投選情帶來新局面。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 118