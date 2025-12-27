書摘》五百萬年人類進化史

就語言學來說，南島人的故鄉可以追溯至臺灣，可從今日使用的南島諸語來重建的南島原始語的所在地。（圖片來源／ 聯經出版社提供）

我們現在來到了人類史前時代食物生產群體擴張的最精彩段落，而我大半研究生涯都在關注這場擴張。目前，世界上有超過一千種南島語言，使用者超過三億人。就跟本書漫長旅程的農業段落討論到的所有主要群體一樣，我們可以透過語言、基因和考古來研究其史前史。

公元前二○○○至公元一二五○年間，南島人從華南和臺灣的故鄉向外散布到橫跨經度兩百一十多度的範圍，西起馬達加斯加，東至玻里尼西亞，囊括了驚人的兩萬五千公里距離，甚至還在進一步（但沒有大規模移居）的接觸中，於大約一千年前左右，抵達了南美洲西岸。三個出眾的文化要素使他們進入太平洋的廣闊海域並向西來到馬達加斯加：可運輸的食物生產經濟，舷外浮架和雙體小舟（今日雙體船的祖先），以及他們建立新群體的熱情，在那些新群體中，他們那套繫於群體創立者且代代繼承的階級概念，可以重新繁衍下去。

就語言學來說，南島人的故鄉可以追溯至臺灣，可從今日使用的南島諸語來重建的南島原始語的所在地。該語言的更古早先祖階段一度存在於華南；然而，這些階段的痕跡完全被漢語以及壯侗語言的擴張所抹去，所以我們恐怕永遠都無法得知細節。早期的南亞語言或許也遭逢了一樣的命運，就如我前面所討論過的。



最先抵達臺灣的南島語言使用者，於公元前三五○○至前三○○○年間從華南的福建和廣東沿海跨過了臺灣海峽。經過考古學和比較語言學的重建，可知他們帶來了食物生產這種維生方式，其中包括了稻米和雜穀農業、家豬，以及狗（雞可能是後來才從大陸東南亞引入的）。臺灣也是構樹（譯注：臺灣亦稱鹿仔樹）的雌株源頭，東南亞和大洋洲的許多地方都拿這種樹的樹皮來做皮布。

這些人建立了村落聚落，紡織纖維（但還沒使用民族文化上廣泛分布的背帶織布機［backstrap loom］），並使用陶器、拋光的石器，還有包括了串珠、手鐲和腳鍊在內的貝殼飾物。臺灣擁有東南亞最古老的新石器時代文化，這也和這些文化直接源自中國大陸南部的淵源相符。就陶器和拋光石器的風格特色來說，比它更南邊的最古老新石器時代文化，特別是菲律賓、印尼和太平洋諸島的新石器時代文化，都帶有終究能歸源於華南和臺灣的明顯痕跡。

大約有一千年左右，臺灣的新石器時代居民占據著該島的沿岸全線，但顯然沒有繼續前進。這樣的停止不前可能反映了向北流動的黑潮力道，當時它會阻礙人們向南前往菲律賓，直到後來有人開發出船帆、舷外浮架，以及牢牢繫在挖空的船身上藉以阻擋海水的船側板為止。到了公元前二二○○年時，他們已經準備好駕船穿過巴丹群島，抵達菲律賓北部的呂宋島。這個行動，藉著共同的語言革新，而讓南島語系馬來—玻里尼西亞（Malayo-Polynesian）語族出現；該語族包含所有在臺灣以外地區使用之南島語言（譯注：包括蘭嶼的達悟語）。最終，馬來—玻里尼西亞語族會從島嶼東南亞開始，散布到西至馬達加斯加、東至復活節島，超過地球半圈的廣大範圍。

從南島人學到的事

南島的世界凸顯了人類史前史的一些重要主題。南島諸語言在臺灣有個共同起源，即便過去也曾與其他語系的使用者有過一連串接觸（特別是南亞語系和巴布亞諸語言），但它們時至今日還是都反映著那種傳承。

因為這些接觸，使得南島語言的使用者未必都有著一樣的遺傳起源；儘管如此，絕大多數人在相當大的程度上，還是直接出身自那些一度存在於華南、臺灣和菲律賓，有著食物生產、陶器和有帆小舟的先祖新石器時代群體。後來有著巴布亞遺傳基因的人們於公元前五○○年左右遷徙至美拉尼西亞諸島一事（接下來會描述），就清楚說明了這一點。在這個例子中，巴布亞人的基因移動了，但巴布亞語言就沒有，因為移民採用了馬來—玻里尼西亞語言。語言和遺傳不會（也不一定要）百分之百準確符合。

在我的早期研究生涯裡，觀察到這種語言和生物學上的分離情況，會為學習史前史的學生帶來很多不確定因素，其中有些人就因此聲稱，語言、文化和生物學上的群體始終都是獨立於彼此而演變的。從現今的觀點來看，尤其從古代DNA分析的結果可知，這樣的看法是判斷錯誤。在南島的世界裡，基因、語言和文化在某些場合下可能曾經有過分離的史前史，但這樣的分離並不一定是常態。

這方面來說，有必要記得的是，就算南島世界剛開始在五千年前左右的臺灣大坌坑新石器時期，曾經近似於單一群體，但今日的南島世界在文化或者基因上並非如此。這邊說的還不只是歐洲人初次現身時通用的南島語言有超過一千種；要說的還有現代的南島社會包含了印尼這個以伊斯蘭為大宗的二．七億人國家，也包括了基督教小國吐瓦魯，是位處太平洋中央人口僅一萬兩千的玻里尼西亞島群。今日說南島語言的人們，在基因上也有差異。這些觀察結果讓我們知道，把「南島語言、說南島語言的人以及其考古文化最初的幾次散布」和「其後發生在過去五千年裡的多次人口移動所造成的影響」區分開來，是至關重要的。「過去」交織著多重含意；它的產物不能只從今日存在的事物來了解。

我對人類過往的理解告訴我，人類行為，尤其是和遷徙相關的行為，大致上來說都是可以預測的，而不是隨機混亂的行為。那些試圖解釋群體史的人要面對的挑戰，是要指認出最能符合現有跨領域證據的預測。馬來—玻里尼西亞語言跨越太平洋的擴張，提供了許多傑出的例子。

