書摘／別怕經濟學人說的「台灣病」吳淡如曝這一招助你此生大賺錢

近期《經濟學人》提出「台灣病」（Taiwan Disease），指出台灣「經濟數字繁榮、體感停滯」經常帳順差、人均GDP快速上升，但民眾卻感受不到「有錢起來」的好處。吳淡如提出一個致富解方，她認為有80%的人都在虧錢？曝光「從眾心理」正在偷走你我的財富。想賺錢千萬不要隨波逐流。

吳淡如：如果有人認為自己毫無長處，那只是「從眾效應」在作祟

吳淡如指出，每個人都擁有自己的優勢：有人跑得很快，有人洗碗洗得特別乾淨，有人開車穩如泰山，也有人畫圖充滿靈感。即使成績不佳，某些人對於某些科目也可能特別有慧根和天賦。但沒有人是完全無能的。如果有人認為自己毫無長處，那只是因為「從眾效應」在作祟。他們希望自己能融入人群，甚至自欺欺人地認為自己應該和他人一樣。在遠古時代，人們為了生存而群居，於是社會逐漸形成了一種生活準則：不揚不露，以求安穩度日。

吳淡如自曝被教育：「妳是女生，所以要安分守己。」

吳淡如坦言，成長過程中，她不斷接收到這樣的訊號：「妳是女生，所以要安分守己。」「我們家窮，所以妳不要胡思亂想，要老老實實地過日子。」「妳如果跟大家不一樣，就會成為問題人物。」她回憶母親在她小時候最常用的指責就是：「跟人家都沒親像哩。」連老師也覺得她的想法過於多樣化。但吳淡如並不認為自己與他人有多大的差別。她表示，當時的自己其實平凡乖巧，只是偶爾會有一些「靈光一現」或「我覺得這樣才對」的想法。然而這些想法卻讓她母親認為她異於常人，甚至令她懷疑自己是否有什麼問題，彷彿她身上有某種「與眾不同」的標記。

別怕經濟學人說的「台灣病」。知名暢銷作家吳淡如曝這一招「千萬不要從眾」助你此生大賺錢。（圖／翻攝自IG @bettywu1122）

「跟人家不一樣」是種錯？吳淡如：才不是呢！

吳淡如回顧自己與母親之間的微妙關係。小時候的她是一個安靜的孩子，不算孤僻，有不少朋友，每天準時上學，按照學校的規定交功課，偶爾看看書，然而她卻感覺自己並不是母親眼中所謂的「可愛」孩子。雖然吳淡如的成績不錯，但她的母親卻經常以譏諷的語氣數落她，似乎「想法不同」就是一種不祥之兆。對於當時的自己，吳淡如至今仍無法理解自己究竟有哪裡做得不好。她逐漸意識到，問題的根源在於母親心中有一個關於「女性」的固定形象，而她的行為偏離了這一標準。對母親而言，不「柔順」的女性便是「難搞」。吳淡如認為，自己只是對某些事情比較堅持，並非不聽話。

吳淡如的母親是一位聰明的女性，蘭陽女中畢業時名列第一，並成為當時唯一考上公費台北女師（專）的學生。她曾自豪地談及自己數理成績都是滿分，而這樣的優秀也使吳淡如慶幸自己不完全像數學零分、文科獨強的父親。

吳淡如提醒：女性太能幹會被社會排擠是一種時代框架

吳淡如提到，母親並不希望自己太過出類拔萃。她的觀念中，女性如果太能幹，可能會被社會排擠。這是一種時代的框架，是上一代根深蒂固的潛意識，很難被下一代改變。母親是小學老師，曾經有很多次升遷的機會，但她選擇放棄，因為不願兼任行政職務，她認為那樣會太累。

母親害怕與眾不同，對別人的評價格外敏感，只要聽到不好的話，就會放在心裡反覆思量多年。她的母親也經常抱怨他人，包括父親、祖父母、孩子們，甚至朋友。後來才恍然大悟，原來母親抱怨他人的目的其實是希望得到肯定和稱讚。只可惜自己理解得太晚，無法及時成為母親心中的孝女。

別怕經濟學人說的「台灣病」。知名暢銷作家吳淡如曝這一招「千萬不要從眾」助你此生大賺錢。（圖／時報出版提供）

吳淡如提醒：和別人不同沒關係，千萬不要不安

吳淡如分析，在探討家庭對孩子的影響時，指出孩子通常會受到父母的深遠影響，並可能發展出兩種截然不同的認同模式：一種是完全認同父母的價值觀，另一種則是採取反向認同，也就是背離父母的期待，走出自我的道路。

吳淡如說自己明顯是屬於後者的「反骨型態」。她說，由於在成長過程中經常未得到父母的支持與認同，她選擇了自我肯定的道路。她說：「反正沒有被贊成過，那麼，我就只問自己的意見吧。」這樣的態度，使她逐漸學會對自己的選擇負責，並在「追求自我成就」的過程中找到了前進的動力。

吳淡如：如果發現某件事能點燃眼中的火花，就會毫不猶豫去嘗試

當吳淡如發現某件事能點燃她眼中的火花，即便成功的可能性只有百分之一，她也會毫不猶豫地去嘗試，努力擴大那微小的成功機會。她認為，與其浪費時間問別人可不可以，不如專心行動，即便不成功也無妨。正是這樣的心態，讓她在成功率逐漸提高的同時，也越發堅定於走自己的路。

她說：「我行我素的作風或許會失敗，但一直追求別人認同的機會成本是很高的，你的未來也會因此變成沉沒成本。」因此吳淡如認為，「被父母認可的孩子」與「壓抑的孩子」之間，誰更有勇氣是值得深思的問題。心理學家大多認為被鼓勵的孩子更有勇氣做自己，但吳淡如強調，反覆遭到反對和貶低的孩子也可能發展出強大的自我認同能力。她認為，當你只剩下「自我肯定」這條道路時，它將成為你最珍貴的選擇。

吳淡如指出，當家庭或長輩不認同你，而你卻堅信自己有成功的可能性時，唯一剩下的可行之路就是自我認同。這樣的心態反而讓她不再在意外界的看法，更能專注於自己真正想做的事。她坦言，儘管在芸芸眾生中她仍然很平庸，但這並不重要，因為「她依然在走自己的路，毫不懼怕與他人不同」。

吳淡如提醒讀者：「我們不是羊群，不必在領頭羊跌入山谷時，盲目跟著跳下去。千萬不要害怕與眾不同。」

別怕經濟學人說的「台灣病」。知名暢銷作家吳淡如曝這一招「千萬不要從眾」助你此生大賺錢。（圖／翻攝自IG @bettywu1122）

吳淡如曝光有錢人的共同點：“與眾不同”

整合吳淡如這篇文章會發現，台灣會賺錢的人、台灣成功的創業家、全世界最強的投資人都有這5個共同特質：

1.不在意別人的眼光：沒有被贊成過沒關係，只問自己的意見。

2.敢嘗試、敢冒險：即使只有1%成功機率，也願意去做。

3.多元收入，不靠單一薪水。

4.不隨波逐流，不跟流行買股票（真正會賺錢的人，買的是別人還沒看到的東西）。

5.不用舊時代的思維來框住自己：他們不相信「安分守己就會幸福」的童話。

真正有錢的人，反而比較像：反骨、特立獨行、不聽話、不怕失敗、不怕被罵。或許這5個共同特質，不符合台灣社會的「乖孩子標準」，但他們符合「富人的標準」。

別怕經濟學人說的「台灣病」。知名暢銷作家吳淡如曝這一招「千萬不要從眾」助你此生大賺錢。（圖／時報出版提供）

本文撰寫與摘自時報出版之《窮思維、富邏輯：人生實用商學院之致富之前先自主》

