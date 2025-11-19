書摘／別怕經濟學人說的「台灣病」吳淡如曝這一招助你此生大賺錢
資深記者鍾志鵬 / 台北報導
近期《經濟學人》提出「台灣病」（Taiwan Disease），指出台灣「經濟數字繁榮、體感停滯」經常帳順差、人均GDP快速上升，但民眾卻感受不到「有錢起來」的好處。吳淡如提出一個致富解方，她認為有80%的人都在虧錢？曝光「從眾心理」正在偷走你我的財富。想賺錢千萬不要隨波逐流。
吳淡如：如果有人認為自己毫無長處，那只是「從眾效應」在作祟
吳淡如指出，每個人都擁有自己的優勢：有人跑得很快，有人洗碗洗得特別乾淨，有人開車穩如泰山，也有人畫圖充滿靈感。即使成績不佳，某些人對於某些科目也可能特別有慧根和天賦。但沒有人是完全無能的。如果有人認為自己毫無長處，那只是因為「從眾效應」在作祟。他們希望自己能融入人群，甚至自欺欺人地認為自己應該和他人一樣。在遠古時代，人們為了生存而群居，於是社會逐漸形成了一種生活準則：不揚不露，以求安穩度日。
吳淡如自曝被教育：「妳是女生，所以要安分守己。」
吳淡如坦言，成長過程中，她不斷接收到這樣的訊號：「妳是女生，所以要安分守己。」「我們家窮，所以妳不要胡思亂想，要老老實實地過日子。」「妳如果跟大家不一樣，就會成為問題人物。」她回憶母親在她小時候最常用的指責就是：「跟人家都沒親像哩。」連老師也覺得她的想法過於多樣化。但吳淡如並不認為自己與他人有多大的差別。她表示，當時的自己其實平凡乖巧，只是偶爾會有一些「靈光一現」或「我覺得這樣才對」的想法。然而這些想法卻讓她母親認為她異於常人，甚至令她懷疑自己是否有什麼問題，彷彿她身上有某種「與眾不同」的標記。
「跟人家不一樣」是種錯？吳淡如：才不是呢！
吳淡如回顧自己與母親之間的微妙關係。小時候的她是一個安靜的孩子，不算孤僻，有不少朋友，每天準時上學，按照學校的規定交功課，偶爾看看書，然而她卻感覺自己並不是母親眼中所謂的「可愛」孩子。雖然吳淡如的成績不錯，但她的母親卻經常以譏諷的語氣數落她，似乎「想法不同」就是一種不祥之兆。對於當時的自己，吳淡如至今仍無法理解自己究竟有哪裡做得不好。她逐漸意識到，問題的根源在於母親心中有一個關於「女性」的固定形象，而她的行為偏離了這一標準。對母親而言，不「柔順」的女性便是「難搞」。吳淡如認為，自己只是對某些事情比較堅持，並非不聽話。
吳淡如的母親是一位聰明的女性，蘭陽女中畢業時名列第一，並成為當時唯一考上公費台北女師（專）的學生。她曾自豪地談及自己數理成績都是滿分，而這樣的優秀也使吳淡如慶幸自己不完全像數學零分、文科獨強的父親。
吳淡如提醒：女性太能幹會被社會排擠是一種時代框架
吳淡如提到，母親並不希望自己太過出類拔萃。她的觀念中，女性如果太能幹，可能會被社會排擠。這是一種時代的框架，是上一代根深蒂固的潛意識，很難被下一代改變。母親是小學老師，曾經有很多次升遷的機會，但她選擇放棄，因為不願兼任行政職務，她認為那樣會太累。
母親害怕與眾不同，對別人的評價格外敏感，只要聽到不好的話，就會放在心裡反覆思量多年。她的母親也經常抱怨他人，包括父親、祖父母、孩子們，甚至朋友。後來才恍然大悟，原來母親抱怨他人的目的其實是希望得到肯定和稱讚。只可惜自己理解得太晚，無法及時成為母親心中的孝女。
吳淡如提醒：和別人不同沒關係，千萬不要不安
吳淡如分析，在探討家庭對孩子的影響時，指出孩子通常會受到父母的深遠影響，並可能發展出兩種截然不同的認同模式：一種是完全認同父母的價值觀，另一種則是採取反向認同，也就是背離父母的期待，走出自我的道路。
吳淡如說自己明顯是屬於後者的「反骨型態」。她說，由於在成長過程中經常未得到父母的支持與認同，她選擇了自我肯定的道路。她說：「反正沒有被贊成過，那麼，我就只問自己的意見吧。」這樣的態度，使她逐漸學會對自己的選擇負責，並在「追求自我成就」的過程中找到了前進的動力。
吳淡如：如果發現某件事能點燃眼中的火花，就會毫不猶豫去嘗試
當吳淡如發現某件事能點燃她眼中的火花，即便成功的可能性只有百分之一，她也會毫不猶豫地去嘗試，努力擴大那微小的成功機會。她認為，與其浪費時間問別人可不可以，不如專心行動，即便不成功也無妨。正是這樣的心態，讓她在成功率逐漸提高的同時，也越發堅定於走自己的路。
她說：「我行我素的作風或許會失敗，但一直追求別人認同的機會成本是很高的，你的未來也會因此變成沉沒成本。」因此吳淡如認為，「被父母認可的孩子」與「壓抑的孩子」之間，誰更有勇氣是值得深思的問題。心理學家大多認為被鼓勵的孩子更有勇氣做自己，但吳淡如強調，反覆遭到反對和貶低的孩子也可能發展出強大的自我認同能力。她認為，當你只剩下「自我肯定」這條道路時，它將成為你最珍貴的選擇。
吳淡如指出，當家庭或長輩不認同你，而你卻堅信自己有成功的可能性時，唯一剩下的可行之路就是自我認同。這樣的心態反而讓她不再在意外界的看法，更能專注於自己真正想做的事。她坦言，儘管在芸芸眾生中她仍然很平庸，但這並不重要，因為「她依然在走自己的路，毫不懼怕與他人不同」。
吳淡如提醒讀者：「我們不是羊群，不必在領頭羊跌入山谷時，盲目跟著跳下去。千萬不要害怕與眾不同。」
吳淡如曝光有錢人的共同點：“與眾不同”
整合吳淡如這篇文章會發現，台灣會賺錢的人、台灣成功的創業家、全世界最強的投資人都有這5個共同特質：
1.不在意別人的眼光：沒有被贊成過沒關係，只問自己的意見。
2.敢嘗試、敢冒險：即使只有1%成功機率，也願意去做。
3.多元收入，不靠單一薪水。
4.不隨波逐流，不跟流行買股票（真正會賺錢的人，買的是別人還沒看到的東西）。
5.不用舊時代的思維來框住自己：他們不相信「安分守己就會幸福」的童話。
真正有錢的人，反而比較像：反骨、特立獨行、不聽話、不怕失敗、不怕被罵。或許這5個共同特質，不符合台灣社會的「乖孩子標準」，但他們符合「富人的標準」。
本文撰寫與摘自時報出版之《窮思維、富邏輯：人生實用商學院之致富之前先自主》
更多三立新聞網報導
得怪病老父親苦守重度智障兒！擔心走後成一屋兩命新聞 淚謝他善心救援
獨家／粿粿婚內出軌風暴！第三位前男友也暖聲祝福 這一句話點醒全台
陶晶瑩親向范姜彥豐致歉！認了「錯誤判斷」直播親揭２人私訊對話
范姜彥豐公審王子「恐構成誹謗罪」？律師曝法院真實判決：誹謗成立
其他人也在看
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議EBC東森娛樂 ・ 14 小時前
返台養傷變惡鄰／楊宗緯回台當上社區主委 全家遭爆是惡鄰「破壞公物、隨地便溺」
歌手楊宗緯近年在中國大陸接商演、上綜藝節目賺得盆滿缽滿，但日前發生舞台意外掛彩。本刊接獲爆料，因傷返台休養的楊宗緯，竟然還選上自家大樓的社區主委，當得卻是民怨四起。有住戶批評楊宗緯一家都是惡鄰居，除了占用公共空間外，還破壞公物，家人更隨地便溺，有不滿的鄰居批評種種行徑「很缺德」。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
傳曹錦輝、林益全將「西進」？陳義信：能理解，但務必三思
近日傳出包含前大聯盟投手曹錦輝及「神全」林益全皆有意「西進」加入中國城市棒球聯賽(CPB)，對此，昔緯來體育台 ・ 17 小時前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 17 小時前
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 1 天前
館長把3元老「當爹養12年」情勢逆轉？大師兄貼文態度軟了 網笑揭原因
網紅館長陳之漢近日遭戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元、公司總監吳明鑒以及主管小瑋（偉），指控職場性騷擾等多項不當行為。隨著風向改變，李慶元態度似乎也軟化，就有網友好奇「館長會念舊情回收嗎」，引起熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 1 天前
台南市長街頭民調太震撼！陳亭妃PK林俊憲驚現「史詩級輾壓」
南二都2026年地方選舉牽動各政黨政治版圖，其中台南市因為人選已趨明確而備受矚目。據最新街頭民調結果顯示，綠委陳亭妃以21票近半數奪冠，綠委林俊憲、藍委謝龍介則分別以15票、14票「再纏麻花」居次，而日前甫宣布參選的前藍委陳以信則以0票收場。中天新聞網 ・ 3 小時前
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球 韓媒批判：與日本實力差距很大
韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。TSNA ・ 1 天前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
朋友變情人1／鍾瑶熱戀直擊！「半圈外」對象曝光 牽手攝影師Kair吃素食
11月5日中午，鍾瑶與染著金髮的Kair一同步出她的住處。兩人穿搭風格相似，默契展現出情侶默契。Kair陳冠凱是一名攝影師，且他熱衷於跑步、登山等戶外活動，這與鍾瑶的愛好不謀而合。兩人從工作夥伴發展到生活伴侶，看來共同興趣成為感情催化劑。走在前面的鍾瑶突然停下腳步，...CTWANT ・ 5 小時前
大腸癌盯上年輕人！醫曝45%患者「首個症狀」：不要拖
大腸癌有年輕化趨勢！胸腔暨重症科醫師黃軒近日說，醫學界發現，20～40歲的年輕人，大腸癌發生率暴增；他特別提到，有45%的年輕大腸癌患者首個症狀就是「便血」，民眾若發現症狀千萬不要拖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陽明山「向天蝦」（鵠沼枝額蟲）大爆發 想「上山追蝦」要把握時間
最近接連幾個颱風帶來的環流，與東北季風產生的「共伴效應」，所帶來的大量雨水，讓大屯山區的向天池達到滿水位，也讓鵠沼枝額蟲（別名向天蝦）大爆發，吸引一波波的登山客上山，只為一睹「綠色小精靈」的風采，而看著這些在池水中悠哉游來游去的小生命，直呼好可愛；還有登山客利用向天蝦的向光性，在暗夜裡點著頭燈，只見向天蝦群聚湧來好不壯觀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
好冷！東北季風發威「這2天」最有感 下波冷空氣報到時間曝
即時中心／潘柏廷報導中央氣象署預報員黃恩鴻今（17）日下午說明，今天到週五（21日）前受東北季風影響，特別在週三（19日）及週四（20日）清晨預估是冷空氣影響最明顯的時候，隨後週末則是東北季風稍減弱，溫度也會有明顯回溫；下週一（24日）起下波東北季風又南下，但預估和這波相比較弱，溫度變化不會那麼明顯。民視 ・ 17 小時前
不是日本！這國家「中國客變少了」 當地人鬆口氣讚：挺好的
日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈，罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。其實不僅日本，前往泰國旅遊的中國人也大幅度下滑，但比起政府的頭痛，泰國人卻開心表示「其實挺好的」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守EBC東森新聞 ・ 22 小時前
林嘉愷揭2日冷空氣最有感！點名「這天」減弱將回溫
生活中心／王靖慈報導今（19）日東北季風最強、冷空氣有感，全台明顯轉冷，北部空曠地區低溫下探至12～13度，淡水最冷下到13.6度，提醒民眾們可加強保暖。不過，氣象專家林嘉愷透露這波冷空氣很快將從明（20）日白天起減弱，氣溫也將略微回升。民視 ・ 37 分鐘前
全台有感降溫！明後天會更冷 氣象署曝這天回暖
受東北季風影響，全台今(18)日降溫，天氣明顯偏涼，最低溫來到16度左右。雨勢方面在基隆北海岸、宜蘭地區及大台北地區都出現局部大雨或豪雨。中央氣象署指出，這波降溫會一直持續到週五，到週六、日東北季風稍...華視 ・ 23 小時前