書摘》別怕荷爾蒙，妳抗衰防病的關鍵：全面解析更年期症狀、心血管健康、失智症、骨質疏鬆、心理健康、乳癌迷思

很多女性在進入更年期後，第一個察覺到的變化往往是體重上升與腰圍變粗，卻很少意識到，這些外在變化背後，可能隱藏著更長期、也更關鍵的健康警訊。當血糖在體內悄悄升高，影響的不只是代謝，更牽動著未來數十年的健康走向。

血糖失控埋隱患，及時管理避免長期風險

女性在進入更年期或停經，容易有體脂肪增加並且往腹部集中，形成中央型肥胖的現象。許多研究指出，腹部脂肪的堆積會增加代謝及心血管疾病的風險，如糖尿病、高血壓、高血脂、心臟病、腦中風，甚至包括乳癌在內的癌症和失智症的風險也隨之上升。

因此，當女性面臨更年期階段的體重增加、腰圍變粗時，千萬不要單純地認為這只是外表美觀上的困擾，因為更重要的潛在風險，是對健康造成的長期危害。而這些危害之一，就是糖尿病。

女性在步入更年期或停經時，由於失去荷爾蒙的保護，因此膽固醇數值容易上升。門診中常遇到中年女性抽血檢查發現膽固醇數值超標，仔細詢問之下，許多人年輕時的數值都是正常的，所以膽固醇上升的現象，在中年女性中並不罕見。然而，血糖上升的問題，恐怕很多人不知道，也經常被忽略。

翻開2022年女性的十大死因排行，糖尿病位居第四位，僅次於癌症、心臟疾病及新冠肺炎。然而，排行第一的癌症、排行第二的心臟疾病、排行第六的腦血管疾病、排行第七的高血壓疾病、排行第八的腎臟病變，以及排行第十的失智症，這些死因其實都與血糖異常有非常密切的關聯性。

血糖異常會導致體內慢性發炎、氧化壓力增加、血管發炎，長久下來，容易造成許多大小血管的併發症，例如心肌梗塞、中風、視網膜病變、神經病變、腎臟病變等等。

阿茲海默症作為最常見的失智症之一，常被學者稱為「第三型糖尿病」，這是因為血糖偏高的人，其罹患阿茲海默症的風險顯著增加。

血糖的控制，在眾多退化性慢性疾病、慢性發炎、代謝疾病、心血管疾病、腦部退化、免疫疾病、神經系統疾病，乃至於整體生理機能的衰老中，都扮演了非常關鍵的角色。因此，步入更年期及停經的中年女性朋友，應該、必須、也值得好好關注自己血糖的變化，千萬不要放任它默默升高，無形中對健康造成破壞，也讓自己更容易呈現衰老樣態。

更年期易致血糖飆升，荷爾蒙補充有助穩定

那麼，更年期的荷爾蒙變化，對血糖究竟有什麼影響呢？就跟膽固醇數值及腰圍的變化一樣，當女性步入更年期及停經階段，血糖也容易隨之上升。

權威內分泌醫學期刊《自然回顧──內分泌學》的一篇探討女性更年期與糖尿病的研究報告指出，更年期這個過渡期間，隨著年紀增長及雌激素下降，女性體內會出現許多複雜的生理轉變，包括肌肉量下降、能量消耗減少、胰島素分泌變化、胰臟分泌胰島素的β細胞凋亡增加、肝臟代謝胰島素增加、胰島素的作用變差、慢性發炎增加、身體活動量減少、腹部脂肪增加，以及胰島素阻抗性增加等。



這些生理變化，都會促使女性罹患糖尿病的風險上升。而糖尿病本身，又容易促使卵巢功能提早衰退，導致女性提早停經，而停經又進一步增加這些代謝疾病的風險，形成惡性循環，最終也使得進入更年期或停經的女性，罹患心血管疾病的風險隨之上升。

既然如此，荷爾蒙補充療法是否有助於血糖控制，打破這樣的惡性循環？答案是肯定的。

在女性健康促進計畫的相關研究中，針對補充荷爾蒙前三年所收集的血糖數據進行分析，結果顯示，在未罹患糖尿病的女性中，有補充荷爾蒙的組別，比起補充安慰劑的組別，罹患糖尿病的風險降低21%，且胰島素阻抗性有明顯改善。若分析整個5.6年的荷爾蒙治療過程，補充荷爾蒙的女性，其糖尿病風險仍降低19%。

另一項單用雌激素的女性健康促進計畫研究，也得到相似結果。分析整個7.2年的治療數據後發現，有補充雌激素的女性，比補充安慰劑的女性，糖尿病風險降低14%。然而，後續追蹤顯示，一旦停止荷爾蒙治療，無論是單純補充雌激素，或同時補充雌激素與黃體素，這樣的好處便會消失。

荷爾蒙療法能降血糖，糖尿病風險顯著下降

一項重要的隨機分派雙盲安慰劑控制研究，針對已罹患冠狀動脈心臟病但尚未罹患糖尿病的女性，探討荷爾蒙補充療法對血糖及未來糖尿病風險的影響。追蹤4.1年的結果顯示，使用安慰劑的女性，其空腹血糖顯著上升，而補充荷爾蒙的女性則未出現此現象，且糖尿病的發生率明顯較低，風險降低高達35%。

近期一份統合18個隨機分派臨床試驗的分析報告也指出，荷爾蒙補充療法，不論是單純補充雌激素，或合併補充雌激素與黃體素，皆能降低糖尿病風險，降低幅度約為13%至17%不等。另一份涵蓋上百個隨機分派臨床試驗的統合分析亦顯示，對於尚未罹患糖尿病的女性，補充荷爾蒙可降低糖尿病風險，而對於已罹患糖尿病的女性，則有助於降低空腹血糖並改善胰島素阻抗性。

綜合各項研究結果，北美停經學會於2022年修訂的官方聲明中指出，荷爾蒙療法有助改善代謝症候群相關指標，並可顯著降低糖尿病發生率。對於已罹患糖尿病且同時受到更年期症狀困擾的女性，荷爾蒙療法不僅能緩解更年期不適、改善生活品質，也有助於血糖控制，但相關好處在停止使用荷爾蒙後即會消失。

這些研究與臨床觀察，也正是鴻馨診所院長吳佳鴻醫師在《別怕荷爾蒙，妳抗衰防病的關鍵》一書中反覆提醒的重要觀念。對中年女性而言，更年期不是只能被動承受的過程，而是需要被理解、被正視，也值得及早管理的健康關鍵期。



