書摘》古道上的石頭廟

從石造小土地公廟的形制演變、特色，到與地方的連結，最全面的石造小土地公廟之觀察與記錄。（圖片來源／ 玉山社提供）

荒野中屹立的七面式古樸石造小廟，守護著古道上來來去去的人群，百年的鎮守，見證先民的開墾足跡與聚落興衰；獨特的樣貌，則傳承打石工匠們對天地神明的禮敬。



最俏皮的石造小土地公廟─ 雙溪丁子蘭坑牌山祠小土地公廟

雙溪區丁子蘭坑為一相當完整、封閉，且自成一格的山谷，大致呈南北向略偏東北15度角，東西兩側分別各有一山系與稜線步道，即丁子蘭坑東西線步道。由於當地交通不便，並未成為大眾化登山路線，連一般山友都少。

大致從省道台2丙雙溪往福隆方向，在坤溪右切舊102縣道，再於丁子蘭坑口右切進入產業道路後，即沿著丁子蘭溪一路上行可達。

裡面雖有好幾條叉路，大致上車行到詹家、老農夫休閒農莊與簡家間的這一段為Ｏ行，也是坑內的主要核心區。還有一條往西北方向，可上切到雙泰公路約4K處，同時也是丁子蘭坑的另一組重要Ｏ行產業道路。

除此之外，其他產業道路則為個別獨立前往農家的死巷，後方就是目前坑內各主要古道土徑的起點或串聯點，證明這些死巷早期全都是相互聯通的古道土徑，只要會串，還真的不太會發生失聯的意外。

整個大丁子蘭坑內已發現近十座石造小土地公廟，可見當時人口規模應該相當大。其中以這座丁子蘭坑牌山祠的名字最為特別，除了「牌」字少了一撇之外，「牌山」這名詞也令人難以理解。

（圖片來源／ 玉山社出版公司）

起翹屋脊上緣中央的鎮邪物，是位逗趣的修行神仙，屋脊與開口正面雕刻也很豐富。正面對聯「『皮』青山呈富貴 綠水繞平安」的右聯開頭由「皮+青」組合成「非字之字」，意在表達「大片青山」之境。此外，鄉民還用紅黃綠三色隨興點綴。以上種種都讓這座石造小祠呈現出俏皮風。

由於整座小祠看起來還真有點非典型或說不正經，因此會認為祠名應該是「牌山」祠，即「牌」字右邊「卑」的頂上故意漏了一撇，而門聯右聯開頭「皮青」山，對應到左聯的綠水，同樣推測應為「片青」的筆誤。

正因為有著這樣的未知，丁子蘭坑牌山祠讓每個人都留下深刻的印象，可說是現代標準的另類Kuso行銷術，掌握了話題行銷的要領。

此外，牌山祠在正面退縮的凹壽側牆上，即正面兩側碑文刻有當年建廟奉獻者，內部神位也保留原始方式，即內側牆面有著「福德正神」刻字，再以櫃台腳裝飾而不另設神像，很有個性，也相當俏皮，確實是座讓人覺得詼諧的小祠。

