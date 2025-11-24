書摘／周子瑜哭了！13歲孤單一人赴韓當練習生發展史催淚曝光惹心疼

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

TWICE成軍十年，周子瑜終於帶團員回台灣開唱了。十年對一個當年13歲獨自一人到韓國當練習生是值得紀念的日子，周子瑜在國際發光發亮，還入選《全球百大美女排行榜》。周子瑜在高雄演唱會所唸的一段告白：「我依然選擇繼續相信自己，所以走到了今天….」感動家鄉粉絲。《我愛TWICE：帶來雙倍感動的大勢女團》一書也曝光，周子瑜從練習生到現在的十年時光，催淚、惹人心疼。

我知道這條路會很辛苦，但沒想到他不只是辛苦，而是一個必須堅持到底的選擇。很多次我想要放棄，但我依然選擇繼續相信自己，所以走到了今天。…..

我知道那道光從未熄滅….也許沒有終點，但我會用我的力量，讓心中的火苗再次燃起，相信他有一天會成為最耀眼的火焰。照亮自己，也照亮那些看似渺小卻真實的希望。

周子瑜年紀小小十三歲就隻身前往韓國 夢想旅程全面啟動

TWICE之中唯一的台灣成員周子瑜，原本只是個出生於台南的單純女孩，因為熱愛跳舞，小小年紀就開始學習芭蕾，十三歲開始在「美思表演藝術中心」學習街舞。2012年，還是國中生的她參與了「美思表演藝術中心」的成果發表會，她跳了蕾哈娜的歌曲影片剛好被JYP娛樂的經紀人看到，姣好的外貌和身材以及舞姿馬上就吸引了韓國經紀人的視線，邀請她前往韓國進行練習生的徵選。2012年11月，和家人討論之後，周子瑜決定為了追尋演藝夢想遠赴韓國參與徵選，後來隔月順利成為JYP娛樂的練習生，年紀小小只有十三歲的她，從此展開了辛苦的異地生活。

家住台南的周子瑜，國中就讀於台南市的復興國中，教過她的施錦治老師曾透露，周子瑜在國中一年級時曾擔任班上的副班長，二年級時就常常在班上的活動展現舞蹈方面的才能。在學校更是人緣非常好的女生，當同班同學生和同校其他同道她要去韓國當練習生時，大家都很捨不得她離開台灣。老師更透露，周子瑜的學科雖然不是班上最強的，但是在上台報告時總是台風穩健，平時更是認真負責的好孩子。

返台灣參加高中同等學歷考 回韓國繼續升學

開始韓國的練習生生活後，周子瑜先於韓國漢城華僑中學完成國中學歷，但讀到國三上學期時，因要與其他JYP娛樂的練習生一起參加《SIXTEEN》選秀節目，只好休學先準備選秀、為了出道的夢想打拼。雖然事業和學業難以雙重兼顧，但順利以TWICE的成員出道後，她還是不忘學業的重要性。2016年3月，曾抽空回台灣完成國中同等學歷的資格考試，而後繼續到韓國升學唸高中，就讀於翰林演藝藝術高等學校實用音樂科，與同團的彩瑛是同班同學，2019年2月畢業後決定將把重心放在演藝事業上，暫時不繼續升學。

到台南善化國小參加同等學歷考 簽名課桌椅發生意外小插曲

2016年3月，周子瑜在TWICE爆紅的時候回台灣參加同等學歷考試時，引發了台灣媒體的強烈關注﹐因為那是她出道後首次回台，連參加考試的途中都有記者跟拍。當時，周子瑜應考的考場在台南市善化國小，考場的工作人員在考試結束後﹐主動邀請她在教室的課桌椅上親筆簽名，供學校留作紀念用﹐而校方後來將這張桌子在川堂上展示供學生們參觀引發社會不當觀感，有議員更直指此舉有引導學生破壞公務的疑慮，無端被捲入紛爭的周子瑜肯定始料未及。公眾人物的一舉一動都被放大檢視，小小年紀的她承受的壓力，絕非同年紀的女孩可以想像。

周子瑜真正的台灣之光 土生土長的漂亮女孩

韓流興盛以來，KPOP界的偶像團體成員中，身上流有台灣血液的人，周子瑜並非第一人﹐但是純台灣血統又土生土長的人﹐她完完全全是第一位。在周子瑜之前，同屬於JYP娛樂的師兄團體GOT7的成員Mark（段宜恩），他的父親是台灣台南人，母親是台北人，但Mark在美國出生也在美國求學。曾屬SM.娛樂女子團體f(x)的成員Amber（劉逸雲），父親也剛好是台灣台南人，而母親也是台北人，剛好Amber和Mark一樣都是在美國生活長大的台灣人。另外，還有曾屬於SM.娛樂的SUPER JUNIOR M成員HENRY（劉憲華）﹐他的母親是台灣屏東人，父親則是香港人，身上流有一半台灣血統的他，則是在加拿大出生長大。

因為人氣第一名成了追加成員 順利加入TWICE閃亮出道

周子瑜在2015年的生存實境節目《SIXTEEN》之中，是節目第四位公開真面目的成員，因為擁有漂亮的外表和高挑的身材，她在節目裡有著「完美無瑕最強比例」的美稱。不過即使非常努力、表現也不錯，但在《SIXTEEN》最後的任務中，她並沒有挑戰成功﹐在十二位練習生最終選出的七位TWICE成員原本沒有她，但是﹐後來情勢大反轉，最後JYP娛樂決定臨時追加兩位成員，在參考觀眾人氣投票第一名的結果，以及節目中實力進步最多成員為依據，周子瑜成了追加成員的兩位之一（另一名為日本成員MOMO）。

周子瑜扮演「三分鐘女友」 詮釋「完美女神」觀眾笑爆

2016年10月29日，於tvN電視台播出的綜藝節目《SNL Korea》，TWICE成員們集體上節目錄影﹐扮演各類型的「三分鐘女友」。其中，周子瑜扮演的女友類型為「三分鐘畫報女友」﹐盡情展現了出現在生活中的女神風貌。一出道就以亮眼的外貌和出眾的氣質受到韓國粉絲喜愛的周子瑜﹐在節目中詮釋了一舉手一投足都像是從畫報中走出來的女友。而飾演男友的劉世允，卻發現原來子瑜像是慢動作般女神出場的氣勢，是刻意放慢腳步走出來的，連不食人間煙火般長髮飄逸回頭的畫面，都是靠電風扇吹起的啊﹗這段劇情的設定超級爆笑，也讓粉絲們發現其實周子瑜頗有成為演員的潛力。

周子瑜連續四年入選百大美女 蟬聯「亞洲最美」

美國電影網站「TC. Candler」已連續幾年於年底公布「全球百大美女排行榜」，造成的討論話題度之高，每每都造成各國媒體競相報導，而哈韓粉絲們也特別關注這個排行榜，原因就是榜上總有不少韓國明星，「台灣之光」周子瑜更是在出道後年年上榜。TWICE剛出道的2015年，子瑜就以第十三名入榜，隔年更因知名度躍升為第八名。

2017年時，周子瑜在「全球百大美女排行榜」的成績更厲害了，不但打敗了連續兩年獲得的第三名After School成員NANA，也因為前兩名美女為美國女星莉扎索伯拉奧、法國模特兒黛蘭布蘭多，因此周子瑜算是全球百大美女中的「亞洲冠軍」﹗此外﹐2017年的排行榜中，TWICE的日本成員SANA也上榜了，位居第二十一名。2018年的排行榜中﹐周子瑜再次入榜，每年都受到世界級的美女評鑑獲得好成績。

周子瑜敏感的國籍問題意外引起演藝危機

TWICE的周子瑜出道就爆紅，引發台韓兩地高度關注，看似一切順遂的星途，其實在出道第一年就引發過巨大的新聞事件，而且牽扯到敏感的政治性問題，因此更加複雜難解。2015年，周子瑜在韓國的綜藝節目中，提到自己是來自台灣的女孩，並舉著韓國、中華民國兩支國旗揮舞，象徵台韓之間的友好，如同她們團中成員的好感情不分國籍一般。但台灣藝人黃安卻在微博上，公開大肆批評周子瑜的這番舉動是「台獨份子」，讓中國許多網友因此被煽動，引發了難以收拾的局面，而那時中國原本已邀請TWICE出席的活動，更因此事件被迫終止。

敏感的政治事件引發TWICE發展的危機，絕對是始料未及的，為了平息中國各個單位及網友對於子瑜的抵制，2016年1月15日晚間，JYP娛樂竟然公開發表了子瑜本人親自唸道歉聲明稿的影片。片中憔悴不堪、受盡委屈的周子瑜，讓台灣的民眾和粉絲看了十分不捨，更別說是她的家人了。當時周子瑜的媽媽更趕緊飛往韓國陪伴她度過低潮。「國旗事件」的衝擊帶給尚未成年的周子瑜巨大的傷害，連韓國粉絲都大膽力挺子瑜在節目中揮舞國旗的行為一點兒也沒錯，由此事件可以看出周子瑜真的獲得很多韓國人的喜愛和支持。

台灣舞蹈啟蒙老師嘻小瓜 現在成了子瑜的超級粉絲

周子瑜還在台灣時，擁有舞蹈長才的台灣藝人嘻小瓜曾是她的街舞老師，一直到現在，兩人仍然保持著聯絡，大概一年會見一次面，是至今感情相當不錯的師徒。由此可知子瑜就算出道大紅了，仍然十分念舊。嘻小瓜之前有段時間剛好在韓國進修舞蹈，2018年11月5日TWICE的新歌發表會上，他特地到場支持周子瑜，兩人還開心地在後台相聚、大玩自拍，更一起比了愛心合影留念，看得出來私交很好。嘻小瓜不但誇讚子瑜越來越美麗，看到她站在舞台上發光發熱、充滿自信的模樣感觸特別深﹐甚至還忍不住當場感動落淚

周子瑜的哥哥低調不露面 媽媽是醫美界的美魔女

周子瑜的個性不愛出鋒頭，在鏡頭前面話少而且講話總是輕聲細語，為人善良不做作的她，不管在螢幕前後都是一個樣子，出道前就受到同學師長的喜愛，出道後更是團中姊姊們疼愛的「忙內」。周子瑜和家人的感情也非常要好，家中成員除了父母之外﹐還有一個哥哥、一個妹妹，之前曾有電視節目想邀請她的家人拍攝節目﹐但因為哥哥很低調不想露面只好作罷。而周子瑜的媽媽開設醫美診所，在業界是赫赫有名的人物，也曾出席公開場合、上過電視分享醫美資訊。而周子瑜的天生美貌就是遺傳自媽媽，兩個人站在一起就像是同一個模子刻出來的。

因食物想起媽媽的味道 周子瑜節目上忍不住淚崩

周子瑜隻身在韓國打拼﹐沒有家人陪伴的日子﹐雖然有成員們在身旁﹐多少還是會思念家鄉。某次，子瑜上綜藝節目《拜託了冰箱》，在吃了一口知名大廚李連福的料理後，因為美味的食物露出了燦爛的笑容﹐還說︰「我小時候和家人一起吃過﹐好久沒吃到這個味道了﹐現在吃到覺得好幸福﹗」主持人問子瑜說︰「吃到類似媽媽煮的菜，是不是會想起媽媽﹖」這句話像是按下周子瑜心中思念家鄉的開關一樣﹐她突然沉默停頓幾秒後﹐接著低頭開始淚崩﹐眼淚一直不聽使喚流下來﹐成員們表示︰「子瑜很少哭﹐通常都很堅強的﹐她連我們在音樂節目上獲得冠軍都不太會流淚。」而周子瑜家除了經營醫美診所外﹐還在台南開了一間人氣頗旺的「首璽咖啡」﹐許多人都是衝著子瑜的名氣而來﹐而她休假回台時也在店內現身過幾次。

周子瑜又哭了 這次不是思鄉而是為了兔子？

周子瑜的台南家中有隻可愛的吉娃娃，把狗狗當家中一份子的她，常常會說很想念牠，還常常在SNS上放狗狗的照片。更曾說﹐自己的願望是放假回台灣幾天陪狗狗玩，由此可知﹐她有多愛動物了。而且周子瑜不只是對自己的寵物才有感情，TWICE曾在濟州島拍攝「SIGNAL」的MV，畫面中有兔子「參與演出」，拍攝完成後，導演開玩笑說要就地放生那隻兔子，她聽到導演打算這麼做，竟然當場就哭了起來，周子瑜事後解釋說︰「我不知道導演是開玩笑﹐當下我以為他說的是真的，就覺得放生兔子的話，兔子好可憐。因此忍不住就落淚了。」而彩瑛也曾爆料說︰「子瑜平時看動物節目時﹐也常常會看到哭呢﹗」從這些舉動看來﹐子瑜真的是位個性純真、內心溫暖的女孩。

本文撰寫與摘自大風文創出版之《我愛TWICE：帶來雙倍感動的大勢女團》

