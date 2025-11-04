書摘／周星馳教我們看懂人生 他：不怕苦、不怕慢，就怕不相信自己

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

在華語影壇，周星馳的名字早已超越喜劇。《向周星馳學成功》這本書曝光他從《逃學威龍》到《食神》、《唐伯虎點秋香》《功夫》、《美人魚》，用四十年的創作證明：真正的幽默，不只是讓人發笑，而是讓人思考、讓人堅強。無論世代更替、潮流變遷，他依然是華人世界的「喜劇之王」。更是無數人在人生低谷時的信念象徵。周星馳提醒我們：即使從龍套起步，也能在自己的領域成為主角。

周星馳教我們看懂人生，作者盧俊：星爺學的啟示「不怕苦、不怕慢，就怕不相信自己。」（圖／翻攝自《唐伯虎點秋香》電影YT）

作者回憶親手送書給周星馳的那一刻 激動與心酸並存

當我把《向周星馳學成功》親手交給他時，心跳幾乎快衝破胸口。擁抱那一刻，他花白的頭髮輕輕劃過我的耳畔，那一瞬間鮮明又讓人心酸。我幾乎忘了他臉上的神情，只記得那份近距離的真實震撼。歷經滄桑的他依然有著一股溫柔與靦腆的氣質，但那股屬於巨星的光芒，仍然遮也遮不住。後來回看直播畫面，我才看到他一臉喜悅、連聲道謝的樣子——那份真誠的感謝，比掌聲更令人動容。

周星馳是我的精神導師 對他從陌生到信仰

除了父親之外，周星馳是我生命中影響最深的男人。他和我素未謀面，卻在我最困頓的時刻給過無形的力量。每當人生陷入低谷時，我總會想起他說過的一句話：「精神點，群眾演員也是演員。」那句話提醒我：即使只是小角色，也要用盡全力演好人生的戲。他27歲才走紅，證明夢想永遠不嫌晚。我們學他堅持、學他忍受孤單與嘲諷，也學他面對挫折仍不放棄。全世界都可以說我不行，但我自己要相信我行。這就是星爺教會我們的信念。

與周星馳再度相逢 感受巨星的謙遜與不安

那天，我凝視著他的雙眼，輕聲說：「謝謝你，周星馳。」當我把書遞上時，他仍然那麼低調安靜，甚至帶著幾分肅穆。他似乎不明白，為何一個影迷要為他寫書；那種半信半疑的神情，就像他自己也不敢確信這一切是真實的。即使已成為「喜劇之王」，他依然謙遜得像個新人。那份不張揚的純粹，讓人更為敬佩。

周星馳喜劇背後的孤獨 有卓別林的影子

我忽然想起卓別林在《舞台生涯》裡的場景：一位年邁的喜劇演員，在夢中努力演出，抬頭卻發現台下空無一人。人們以為喜劇演員最能帶來快樂，卻少有人知道，他們往往也是最孤單的靈魂。真正的喜劇大師，總有一份嚴肅與淡淡的悲涼。他們用笑聲安撫世界，卻用寂寞消化自己的傷。周星馳正是這樣的存在——用幽默療癒別人，用孤獨成就自己。

星爺的謙卑: 他不覺得自己值得被學習

那天我更深刻地體會到，他的內斂並非距離，而是謙卑。他或許不明白，為什麼影迷要把他的故事當作人生教科書。他可能在心裡問：「我真的值得被學習嗎？」所以他除了不停地道謝，幾乎沒有一絲驕傲。這樣的他，反而讓人更想尊敬——因為真正的偉大，從不需要抬高自己。

周星馳說：「我怕讓你們失望。」 星爺最真誠的告白

臨別前，他拿起麥克風說出那句令全場靜默的話：「非常感謝你們這麼多年支持我，我希望電影能拍得更好……其實我也有壓力，怕自己做得不好讓你們失望。」他說，每次拍片覺得辛苦時，想到觀眾，就會對自己說：「再辛苦也要做好。」那一刻，我幾乎紅了眼眶。我心裡想著——星爺，你從來沒有讓我們失望。不論你何時夢醒，台下都不會空無一人。無論你是意氣風發的龍套青年，還是白髮蒼蒼的導演，我們都會陪著你。

繼承星爺精神 「周星馳們」會在各自的舞台上閃光

作者感動感傷的說：【我們這一代人，早已接下你的精神火炬。用誠意、用堅持在不同的舞台上發光。無論是工人、農民、老師、學生或創業者，都能在生活中演出屬於自己的「周星馳」。你讓我們相信：只要肯努力，平凡的人也能成為主角。】從這本書出版的那一天起，星爺的精神會走進更多人的家庭，在案前、在床邊、在每一個孤單的夜裡，提醒我們「別放棄夢想，因為你讓我們知道：笑著，也能活得勇敢。」周星馳已成為陪伴我們走過黑夜的一盞燈。他讓我們相信，幽默不是逃避，也是一種勇敢。

周星馳給年輕人的五個啟示：

1.夢想永遠不嫌晚：他27歲才紅，我們也可以在任何年齡重新出發。

2.別人不信沒關係，只要你相信自己：真正的成功，是對自我的堅定信念。

3.孤獨，是通往偉大的必經之路：能與寂寞共舞的人，才能創造經典。

4.做自己最擅長的事：他尊重天賦，也勇於放下不適合的角色。

5.笑著面對人生的荒誕：因為幽默，是對現實最溫柔的抵抗。

本文撰寫與摘自寶鼎文化出版之《向周星馳學成功》

