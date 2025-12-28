書摘》婚姻遇到瓶頸，工作是「就自己」最好的方式

當離婚發生，愛的粉紅泡泡破碎，許多在婚姻過的太安逸的人，就會被突如其來的婚變所打垮。如果加上婚姻階段的存款不多，那就會讓情況猶如雪上加霜。（圖片來源／ 泰劇畫面）

有太多的人，高估人生所缺，卻又低估生活可能遇到的波瀾。

工作的瓶頸，對於處於職場中的人，至少能夠對症下藥的救自己。但是，對於已經放棄工作，在婚姻中為了家庭，成為家庭主婦或家庭主夫的人，如果遇到配偶不忠或者堅持離婚，那樣就會讓婚變影響家中經濟。這個時候已經離開職場的那一方，就容易在心中亂了陣腳。

很多人在戀愛階段，有太樂觀的粉紅泡泡期望，所以結婚之後，誤以為只要有「愛」就會幸福。但是，事實上居高不下的離婚率，就是證明婚姻並不是意味著安定。當離婚發生，愛的粉紅泡泡破碎，許多在婚姻過的太安逸的人，就會被突如其來的婚變所打垮。如果加上婚姻階段的存款不多，那就會讓情況猶如雪上加霜。

因此在愛情或婚姻中，每個人都要保有個人的一技之長，就顯得更為重要。因為現代社會，外在變數太大，很容易動搖婚姻堅定的主軸。除此之外，婚姻關係容易出現「權力不均」的現象。這樣的權利不均，有時候出現於婚姻配偶「薪資較高者」控制薪資較低者，有時候則會出現在婚姻配偶中「不愛的那一方」在婚姻中有較多的權利，因為不愛的那一方已經不在乎，也就更敢為所欲為。

對於婚姻權利不平等，最好的解決方法就是，靠一技之長來「自救」。

處於沒有愛的婚姻，猶如置身於密不透風的空間，那一種四面楚歌的無奈，雖然在心中知道要改變，但是行動上卻缺乏對生活更新的動力，原因就是讓「難過」超過個人情緒，因而無法產生改變的驅動。尤其「權力不均」的婚姻，權力低的一方就算想逃，都不知道逃去哪裡。所以已婚者不能等到婚姻瓦解，才意識到一技之長的重要，一定要未雨綢繆。

要讓婚姻旗鼓相當，就要在婚姻中先得到自己的，「話語權」與「商議權」，這樣才可以讓婚姻不分軒輊。最好的方式，就是要讓自己有「職場力」，這樣的職場力就是隨時可以返回職場的能力。這樣的心態，就是一種進可攻，退可守的局勢，這也等於讓配偶知道你不是依附者，這樣自然而然你在婚姻中就可以有事務的商議，因為你已經具有話語權。

不要忘記，你放棄之前的工作成為家庭主婦或家庭主婦，是為家庭的奉獻，而不是代表你的職能失去。要有「隨時再次投入職場」的意圖，就是婚姻自救。

婚姻中的權力不均，就需要重拾婚姻「權力均衡」的權杖

很多人在結婚初期濃情蜜意，幾年之後，生活就變得沒有感情。婚姻感情由好變壞原因錯綜複雜，金錢也是因素之一。我們都知道貧賤夫妻百事哀，為了生活柴米油鹽醬醋茶爭吵不斷。另一種情況，經濟條件好的婚姻，也可能因為其中一方控制金錢，讓另一方沒有金錢決策權。

很多人在不幸福的婚姻「想離婚，但沒錢」！因為離婚也需要錢！

要知道婚姻並不是人生的庇護所，再幸福的婚姻，也有可能忽然改變。

很多面對婚變的人，驚訝配偶早已把資產轉移。也震驚的發現，法律可以保護到婚姻的部分有限，因為律法的條文，與現實的情況，常常有執行的困難。這時候婚姻的弱勢者面臨「想離婚，但沒錢」，讓事情變得雪上加霜。

這也就是很多在婚姻弱勢的人想離婚，想到律師費，就沒有勇氣走到下一步。

如果婚姻兩人收入均低，那麼尋求法扶協助是可以的。但是有的夫妻經濟屬於中產階級，收入「不上不下」因此不符合低收入者的免費法扶幫助。但是中產階級在生活之餘，又無法有更多的錢雇用家事法律師，因為離婚有時候比自己預測的時間還拖得久。那時候才驚覺婚姻原來不是想離，就能離。

但是，對於已經放棄工作，在婚姻中為了家庭，成為家庭主婦或家庭主夫的人，如果遇到配偶不忠或者堅持離婚，那樣就會讓婚變影響家中經濟。（圖片來源／彭孟嫻所著作《轉職攻略》）

小莉的先生是一名會計師，小莉婚前是會計師助理，婚後成為家庭主婦。小莉先生的薪資頗豐，但是婚後先生對金錢的控制嚴重，小莉完全沒有自行支配家中費用的權力。加上婚後兩個人各類爭執不斷，無論是婆媳關係、孩子教養、夫妻金錢分配，都是男高女低的權力不均現象。

雖然法律上，夫妻兩人的金錢是共有的，小莉的先生也知道婚姻法對於夫妻婚後所擁有的財產是兩人共有，但是小莉的先生內心認為「錢是他一個人賺來的」，因此小莉的先生平日就完全「主控」家中經濟。每個月的開銷，都是由小莉的先生控制分配金額。

小莉為了孩子生活安定，就妥協不公平的金錢分配，小莉安慰自己只要她與孩子生活安逸，那麼家中金錢主控權就交給身為會計師的先生也是可以，因此小莉就默許夫妻對於金錢分配的權力不均。可惜的是，小莉就算沒有計較平日金錢分配，但是，婚姻悲劇仍然發生，因為小莉的先生與會計事務所新進人員有了婚外情。

小莉對於她先生的外遇感到難過，但是最讓她揪心的不是十年的婚姻感情，而是小莉「想離婚，卻沒錢給律師」。因為小莉的先生不只轉移財產，而且採取離婚拖延計畫，希望藉由拖延離婚，能夠少付小莉夫妻贍養費。雖然小莉的先生有按時給小莉子女撫育費，但是對於夫妻贍養費小莉的先生卻堅決不給。

其實婚姻當中的權力不均，不能夠只有忍受。婚姻的過程，只要發現婚姻權力不均，就需要「立即」重拾婚姻權力均衡的權杖」因為夫妻關係的相處模式，只要縱容對方的金錢控制，婚姻並不會越來越好，而是會讓對方變本加厲地出現控制。

要改變婚姻權力不均的「金錢控制」，只有重返職場。要讓自己有一技之長，才能夠在婚姻中有話語權與商議權的籌碼。

在婚姻中救自己，最好的方式，就是要有未雨綢繆的返職心態

關於婚姻，一個殘酷的事實就是「並不是結婚就會幸福」。

這個社會中經常看到類似此文上述，女人嫁給經濟條件好的男人，卻在沒有預警的情況下，配偶就忽然外遇。事實上，外遇並非只有出現在掌握經濟大權者，也有一些人沒有錢，也仍然外遇。這些案例，男方與女方的角色有時候會掉換，取決於不同的夫妻案例。

所以，婚姻中無論有錢或沒錢都可能發生外遇。

外遇這件事，男方或女方都可能出現對婚姻不忠，就算婚姻沒有出現外遇問題，也有可能因為相處模式出現難以磨合而心生厭倦想離婚。麻煩的是如果在分居的過程，配偶不願意先處理財產，那麼金錢弱勢的一方，生活就會變得很拮据。

因此在婚姻中「救自己」最好的方式，就是當婚姻狀況還可以的時候，已經藉由增加自己的技能來提升工作能力。婚姻中有賺錢的能力很重要，就算孩子還小，無法全職返回職場，但是只要你/妳有一技之長，藉由學習讓專業能力提高，並且以此與社會行業持續連結，這樣婚姻相處的過程，就會減少權力不均的現象。

除了上面的案例之外，另一種婚姻外遇案例，更是讓人唏噓。

有的夫妻平日感情很好，可是配偶卻暗自背叛。而且外遇對象是「同時有好幾個」。那些平日自認為與配偶感情好的女人表示：「怎麼樣也「『沒想到』老公會外遇！」



當外遇「毫無預警」的發生，元配常常來不及布局。關於這樣的婚姻殘酷事實，實在讓婚姻外遇受害者感到痛苦，原本一直認為夫妻兩人的感情好，原來先生早已處於開放式關係。認定風平浪靜的婚姻，其實配偶早就暗渡陳倉，在外面搞出許多小動作。

尤其外遇者如果早已把家中財產脫產，那麼外遇受害者就完全無能為力。有的外遇受害者傷心至欲哭無淚，有些人則是以淚洗面。這個時候，對於生活劇變的 驚慌失措，無論個人教育水平高或是教育水平低，都出現一樣的反應，那就是生氣與憤怒，還有傷心與痛心。如果外遇者，在外遇之後，很堅定的要離婚，那更是讓元配心碎。

其實，當外遇者堅持離婚，不是壞事。因為外遇者堅持離婚，就是意味著離婚的流程可以更快。反之如果外遇者在外遇之後不離婚，而且還持續在婚姻中有開放婚姻關係的舉動，那麼婚姻受害者就等於卡在不幸福的婚姻而無法脫身。

而且外遇者可能還會故意以「離婚持久戰」不妥協離婚，目的就是要讓經濟能力較弱的一方，願意減少「贍養費金額」（Spousal Support Amount）。

離婚過程加快有很多好處，其一，當事人可以在律師費用花費較少。其二，減少攏長的離婚內心煎熬。其三，可以較快地重新投入就業市場或新生活。

所以婚姻出現問題，每一個案例都不同。但是相同的部分就是要在婚姻中隨時保持學習力，讓自己把職場工作能力加強，這樣無論婚姻穩定與否，你/妳都可以很有底氣的生活，因為你／妳不需依賴配偶生存。留在婚姻是你的選擇，離開婚姻你/妳也有決定權。

「救自己」最好的方式就是建立自己的專業

當婚姻出現問題，救自己的方式，就是要讓自己成為「有選擇的人」。

不要把個人的精神用在拯救外遇的配偶，除非那個配偶真心悔改。千萬不要在婚姻出現問題時，還期望外遇的配偶有良知，因為如果配偶不在意婚姻，那樣的婚姻又有什麼意義？

婚姻不是保險，無法提供變數時的補救。婚姻中唯一能夠救自己的方式，就是建立自己的專業，讓自己藉由就業力，成為有選擇的人。因為人的尊嚴，不是靠婚姻配偶來完成，而是靠自己來推動。

一個家要穩定，要有兩人「共同努力」。

但是，如果婚姻已經因為配偶外遇而起波瀾，或是配偶已經對於婚姻沒有向心力，那麼又何必眷戀一個無愛的婚姻。

感情生變，要先穩住自己，因為你自己需要成為家中的支柱。無論你在婚姻中有沒有孩子，當你穩住自己，婚姻變數才能夠更好的處理。不能因為配偶外遇就丟失自己的喜樂。在婚姻中，要能夠有一種沒有對方也能快樂的能力。

要在平日建立個人經濟獨立，也要在婚姻生活，有自己可以運用的金錢額度。婚姻中無論出現任何的問題，只要有一技之長，就不會感到心慌。當婚姻有自己可以運用的金錢，並且加上個人賺錢的能力，那就不用怕離婚沒錢，也不用怕在離婚的過程無法讓自己與孩子過上安穩的生活。

遇到配偶外遇，要重新建立自己的工作版圖，最好的方式就是不要把自己當成受害者。

婚姻中盡心盡力的人面對配偶外遇，一定很受傷。但是，如果把自己當成受害者，就無法全力為自己衝刺，因為潛意識總是認為自己是受害者，那麼在前進的過程，就會出現自憐與傷感，這樣職場驅動力產生的效果就會變低。

婚姻破滅時，需要處理的離婚過程是很殘酷。要離婚，就要用錢。尤其遇到配偶不願意調停和解離婚，那就要進入離婚訴訟，如果沒有足夠金錢支撐離婚訴訟，就會在離婚過程的心理煎熬，加上金錢煎熬。因此在婚姻中要自救，最好的方式就是「就業」。

要就業，就要有專業。專業可以是文憑，也可以是技能，只要是可以轉換成市場價值的能力，都可以成為返回職場的專業。專業不是頭銜，而是長期積累的工作成果，是一種可以在職場生存的條件。所以，對於婚姻，無論婚姻平順，還是婚姻遇到瓶頸，都一定要為自己建立個人專業，

唯有不要把自己當成受害者，才可以心無窒礙專注於自己的專業建立。當一個人的生活重心不再圍著另外一個傷害你的人轉，也就能夠更好的構建自己的職涯版圖。

