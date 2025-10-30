書摘／安倍晉三回憶錄曝光川普為人！投其所好萬事好說 尊重是他的罩門
資深記者鍾志鵬 / 台北報導
川普亞洲行引起高度重視，日前他與日本首相高市早苗會面時，追憶安倍晉三成為兩人的話題。這次是川普第二次訪問日本，安倍晉三生前所寫的《安倍晉三回憶錄》曝光為什麼能打動川普的原因？投其所好，表達川普尊貴、重要、而且是新天皇即位後，令和時代德仁天皇迎接的第一位國賓。
從一場生日晚宴開始的外交情誼
故事要從 2018 年秋天說起。當時安倍晉三出訪美國在紐約與川普共進晚餐，那天剛過他的生日沒幾天。吃到一半，川普突然關掉燈，親手捧著一個插著蠟燭的蛋糕走來，為安倍唱生日快樂歌。就在那個溫馨的瞬間，安倍提出邀請：「希望你能成為新天皇即位後，第一位受邀的外國元首。」川普一聽，立刻笑著點頭。對重視「尊榮感」的川普來說，這是一份極高的禮遇。
投其所好：安倍懂得怎麼讓川普感到重要
安倍晉三深知川普的性格，喜歡被尊重、被重視、被視為「獨一無二」。他在《回憶錄》中寫到，他告訴川普：「超級盃每年都有，但天皇即位是百年一次的歷史時刻。」
川普聽完十分驚訝。當他問：「日本皇室比英國王室歷史還久嗎？」安倍回答：「日本皇室是一脈相傳的萬世一系，One Blood（同一個血統傳承下來的皇室）。這番話正中川普下懷。對一位重視血統、家族榮耀與歷史象徵的美國領導人而言，日本展現出的傳統尊貴感，讓他感到自己被置於「歷史舞台的中心」。
從回憶錄走進外交現場：一場被設計的尊榮秀
2019 年，川普以國賓身分訪問日本。那是新天皇德仁即位後的令和時代第一次接見的外國元首。安倍與團隊為川普準備了精緻的禮遇：觀賞大相撲、頒獎給優勝力士、共乘總統專車、享用爐端燒。每個細節都展現巧思。川普曾問安倍：「見天皇時，我要不要把西裝鈕扣全部扣上？」安倍笑著回：「見我不用，但見天皇陛下時要全部扣上。」
甚至在車隊行進時，川普看到民眾揮手，問：「他們是在向我揮手嗎？」安倍回答：「當然是，你的車上飄著星條旗呢！」川普聽完開心得打開車內燈向外揮手，結果被特勤人員制止：「不行！會暴露總統位置！」這個小插曲，也讓人看見兩位領袖之間的真性情與幽默互動。
從談判到信任：安倍讓川普「心服口服」
當時雙方還在進行貿易談判。川普希望日本開放更多美國牛肉市場、降低關稅。安倍則堅持必須兼顧日本農業與民生。在一場會談中，川普原本想提前宣布協議成功，安倍婉轉地說：「讓我們冷靜一點完成細節，結果會更完美。」這種溫柔而堅定的溝通方式，反倒讓川普對他更加信任。安倍懂得平衡：對外展現禮遇，對內維持原則。這正是他與川普之間最微妙也最珍貴的默契。
一封信的延續：川普的回信，藏著真誠
這次川普與高市早苗會面時，也特別提到安倍生前協助綁架受害者家屬的事件。川普當年在日本，親自聆聽受害者家屬有本先生的陳述，拒絕幕僚打斷對方發言。安倍事後把家屬的信轉交給川普，沒多久川普親筆回信，寫下：「我正在為你的事而努力，安倍首相也是。你一定會勝利的。」這封信，讓日本輿論深受感動，也讓人看到川普少見的溫柔一面。安倍說從中感受到了川普為人的真誠。
外交不只是政策，更是人與人之間的信任
川普和安倍的關係，超越了政治，是兩個個性強烈領導人之間的「真誠共鳴」。安倍用細節與尊重，讓川普感覺自己被理解；而川普則以直率與行動，回應這份情誼。如今安倍離世，回憶錄成了兩人友誼的見證。這次川普亞洲行重返日本，不只是外交活動，更像是一場跨越時間的致敬。在這個以實力說話的時代，安倍用最柔軟的方式證明：真正的外交，不只是權力與談判，而是讓對方感受到「你很重要」。
本文撰寫與摘自八旗文化出版之《安倍晉三回憶錄》
