書摘／小鬼黃鴻升生命永遠停格在36歲 他唱的這首歌流量衝破5800萬

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

小鬼黃鴻升生命永遠停格在36歲，他唱的這首歌《地球上最浪漫的一首歌》流量衝破5800萬（圖／尖端出版提供）

小鬼黃鴻升的生命永遠停在36歲。但他的創作與精神從未離開。2025年11月28日他生日的這時候，輕唱的《地球上最浪漫的一首歌》在YouTube突破五千八百萬次點閱，代表5800萬個思念。像是一首跨越時空的思念迴響，把他留下的愛、幽默與倔強，一次又一次送回人們心裡。生前最後的創作紀錄《EVOLUTION》傳達一句話「夢想，完整了人類」，是他留給這個世界的祝福。

小鬼黃鴻升生命永遠停格在36歲，他唱的這首歌《地球上最浪漫的一首歌》流量衝破5800萬（圖／翻攝自《地球上最浪漫的一首歌》YT）

「夢想，完整了人類」 是小鬼黃鴻升留給這個世界的祝福

廣告 廣告

小鬼黃鴻升突然離開，留給世人無限的遺憾，但是除了音樂與影視作品之外，小鬼還有一個身份-插畫藝術家。小鬼的家人與AES 進化吧工作室團隊跟《COOL》團隊，共同合作完《EVOLUTION by Alien Huang 小鬼黃鴻升創作紀實》。這部作品集，聚焦在小鬼的藝術家身份，也是完成他最後一步的夢想！

「沒有風格、只有精神，而所有精神都來自黃鴻升」

「沒有風格、只有精神，而所有精神都來自黃鴻升。」這部繪本集作品是小鬼的進化史，收錄他親繪的近 300 幅創作，從學生時期的隨性塗鴉、成長過程中有感而發的圖文創作，到一幅幅撼動人心的完整畫作，透過他親筆創作的圖像，完整且真實闡述，他這一路來的進化與蛻變過程。

小鬼黃鴻升生命永遠停格在36歲，他唱的這首歌《地球上最浪漫的一首歌》流量衝破5800萬（圖／尖端出版提供）

小鬼黃鴻升生命永遠停格在36歲，他唱的這首歌《地球上最浪漫的一首歌》流量衝破5800萬（圖／尖端出版提供）

2025年《地球上最浪漫的一首歌》YOUTUBE流量破5800萬

《地球上最浪漫的一首歌》，是小鬼2011年的歌，由滾石唱片發行，YOUTUBE流量已經破5千800多萬。MV中小鬼黃鴻升永遠年輕帥氣，輕輕唱著：「依依不捨，捨不得，地球上最浪漫的一首歌，我怕太超現實的快樂，是妳借給我的。緊緊抱著，擁抱著，地球上最浪漫的一首歌，我的靈魂二十一公克，因為妳而完整了，完美了………。小鬼黃鴻升留下的作品、留下的信念、留下的那句「夢想，完整了人類」至今依然感動人。在YOUTUBE上，他的歌聲持續傳唱、他的手繪作品持續被翻閱。他就像流星般的存在，短暫、耀眼，永遠留在每一個思念他的人心上………。

小鬼黃鴻升生命永遠停格在36歲，他唱的這首歌《地球上最浪漫的一首歌》流量衝破5800萬（圖／翻攝自《地球上最浪漫的一首歌》YT）

小鬼黃鴻升生命永遠停格在36歲，他唱的這首歌《地球上最浪漫的一首歌》流量衝破5800萬（圖／尖端出版提供）

小鬼黃鴻升生命永遠停格在36歲，他唱的這首歌《地球上最浪漫的一首歌》流量衝破5800萬（圖／尖端出版提供）

本文撰寫與摘自尖端出版小鬼黃鴻升親繪之《EVOLUTION by Alien Huang 創作紀實》

小鬼黃鴻升生命永遠停格在36歲，他唱的這首歌《地球上最浪漫的一首歌》流量衝破5800萬（圖／尖端出版提供）

小鬼黃鴻升生命永遠停格在36歲，他唱的這首歌《地球上最浪漫的一首歌》流量衝破5800萬（圖／翻攝自《地球上最浪漫的一首歌》YT）

▼【小鬼演唱：地球上最浪漫的一首歌】黃鴻升 Alien Huang【地球上最浪漫的一首歌】Official Music Video。（影片來自YouTube－滾石唱片 ROCK RECORDS頻道，若遭移除請見諒）

更多三立新聞網報導

「小鬼」黃鴻升42歲冥誕！《玩很大》連5年送祝福 14字逼哭粉絲

獨家／成人平台SWAG證實邀粿粿合作 前男友震驚大喊：萬萬不可以

獨家／粿粿婚內出軌風暴！第三位前男友也暖聲祝福 這一句話點醒全台

獨家／粿粿婚內出軌風暴！另位前男友暖聲祝福 這一句話點醒全台

