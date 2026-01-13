書摘／快速看懂伊朗正在發生的事 他驚爆：跟1979革命前夕嚇人神巧和

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

一分鐘快速看懂伊朗正在發生什麼事！《伊朗：心智的帝國》這本書驚爆：現在的伊朗跟1979革命前夕有嚇人的神巧和。

伊朗爆發新一波反政府抗議，通膨率飆破50%、貨幣里亞爾重貶，民生物資短缺成為引爆點。示威從首都德黑蘭擴散全國，政權合法性受到挑戰。同時，美國總統川普對伊朗發出強硬警告，美伊衝突風險與中東局勢升溫。《伊朗：心智的帝國》這本書曝光年革命前夕的伊朗與巴勒維王朝，當年巴勒維王朝被哈米尼推翻流亡美國。情況跟現在很像，只是反過來，變哈米尼被示威抗議。

一分鐘快速看懂伊朗正在發生什麼事！《伊朗：心智的帝國》這本書驚爆：現在的伊朗跟1979革命前夕有嚇人的神巧和。（圖／翻攝自IG @officialrezapahlavi）

一分鐘看懂伊朗為什麼爆發反政府抗議？

1.為什麼又上街？

伊朗再爆反政府抗議，關鍵在於經濟撐不下去。過去一年通膨飆破50%，貨幣大幅貶值，物價暴漲，連食用油、雞肉等基本物資都買不到。原本只是德黑蘭市集抗議物價，卻迅速擴散全國，民怨一次爆發。



2.政權撐得住嗎？

這波抗議規模，被認為不輸2022年「頭巾事件」。示威遍及100多座城市，甚至有人高喊反對最高領袖哈米尼的口號。學者指出，伊朗長年缺乏改革，只靠鎮壓維持穩定，人民對政權的信任幾乎歸零，合法性持續流失。



3.美伊如何對嗆？

美國總統川普對伊朗態度強硬，不僅空襲核設施，還警告若血腥鎮壓，將嚴厲反擊。哈米尼則反批美國干涉內政，揚言若遭攻擊，伊朗將報復以色列與美軍基地，中東緊張局勢再升高。

一分鐘快速看懂伊朗正在發生什麼事！《伊朗：心智的帝國》這本書驚爆：現在的伊朗跟1979革命前夕有嚇人的神巧和。（圖／翻攝自IG @ruhollahkhomeini）

1979年伊朗革命前夜：沙王為什麼一步步失去整個國家？

《伊朗：心智的帝國》描述當年………

穆罕默德．禮薩．巴勒維沙王的統治，並非全然失敗，也不是完全成功。他確實推動了經濟成長、工業化與現代化建設，讓伊朗在表面上看起來快速前進；但這些成就多半停留在數字與外在建設，並沒有真正回應人民對政治參與、尊嚴與自由的期待。現代化帶來的，是城市景觀的改變，卻沒有同步帶來制度的成熟與人民的安全感。



沙王最大的問題不在經濟，而在政治。他拒絕恢復代議制度，對所有異議的唯一回應就是鎮壓。長期下來，君主制不但沒有凝聚民心，反而與一般伊朗人的生活、信仰與關切徹底脫節。沙王誤以為，只要物質繁榮持續成長，人民自然會服從，卻忽略了經濟不可能永遠上升，一旦下滑，失去政治正當性的政權將首當其衝。當恐懼取代對話，服從就只剩表面，裂痕早已在社會深處蔓延。



從有限鬆動到全面反彈：1977 年的轉折點

1977 年，在美國總統卡特上任、強調人權外交的背景下，沙王開始有限度地放鬆鎮壓。政治犯獲釋、司法制度稍有改革，也與國際特赦組織會面，改善監獄條件。這些舉措看似開明，卻來得太晚、也太保守，人民已不再相信這只是「修補」，而非真正的轉向。



律師、民族陣線、作家協會與自由派政治人物陸續發聲，要求恢復憲政與言論自由。詩歌之夜遭警方暴力中斷、學生被打死的事件，更加深社會憤怒。到 1977 年底，沙王同時失去宗教領袖、巴札商人、勞工階層與受過教育的中產階級支持。原本應該是穩定政權的支柱，反而成了最堅定的反對力量。



經濟面上，通膨、緊縮與衰退讓人們開始懷疑「穩定成長」是否只是神話。沙王訪美期間，在抗議聲中與卡特碰杯、拭淚的畫面被全球轉播，更讓他顯得與現實脫節。對獨裁者而言，殘酷尚可被恐懼掩蓋，但「愚蠢」卻足以致命，因為那代表他已無法理解自己統治的國家。

一分鐘快速看懂伊朗正在發生什麼事！《伊朗：心智的帝國》這本書驚爆：現在的伊朗跟1979革命前夕有嚇人的神巧和。（圖／翻攝自X平台 @Khamenei.ir）

一篇文章點燃革命：從庫姆到黑色星期五

1978 年 1 月，政府授意的文章攻擊何梅尼（哈米尼）與神職人員，立刻引爆庫姆示威。宗教學生遭到槍擊後，四十天一次的傳統哀悼示威如浪潮般蔓延全國，得到烏里瑪一致支持。抗議規模越來越大，口號也從改革轉為「沙王去死」，革命不再只是政治要求，而是情緒與信仰的全面動員。



阿巴丹雷克斯電影院縱火案、齋月與罷工潮、戒嚴令失效，終於在 9 月 8 日「黑色星期五」達到臨界點。嘉樂廣場上，手無寸鐵的群眾遭軍隊開槍射殺，讓人民對沙王的仇恨徹底無法挽回。這一天，恐懼與忠誠同時瓦解，軍隊與人民正式分離。



此後，幾乎所有反對派都轉而支持何梅尼。即使沙王釋放政治犯、承諾自由選舉，也無法挽回局勢。罷工、示威與軍隊逃兵持續擴大，美國的支持逐漸消失。1979 年 1 月 16 日，沙王離開伊朗；2 月 1 日，何梅尼返回德黑蘭，伊朗革命正式成功。一個看似強大的王朝，在短短數月內全面崩解。

一分鐘快速看懂伊朗正在發生什麼事！《伊朗：心智的帝國》這本書驚爆：現在的伊朗跟1979革命前夕有嚇人的神巧和。（圖／翻攝自X平台）

經濟繁榮救不了失去正當性的政權

當年伊朗革命的關鍵，不只是宗教、外國勢力或單一事件，而是一個長期忽視人民政治權利、尊嚴與參與感的統治體制，最終在經濟失速與社會不滿中全面崩解。當制度無法承載人民的期待，再多成長數字也只是空殼。



沙王的失敗提醒世人：經濟成長無法取代政治正當性，鎮壓永遠無法取代信任。 當一個政權只追求表面的穩定，卻與人民的生活與信仰漸行漸遠，崩潰往往不是突然，而是早已在一次次錯判與傲慢中，被歷史悄悄寫好結局。

2026年VS 1979年 伊朗再一次站在歷史的十字路口

2026 年 1 月的伊朗，再次站在歷史的十字路口。四十七年前，1979 年的伊朗人民，是在對世俗化卻高度專制的巴勒維王朝徹底失望之下，走上街頭，掀起伊斯蘭革命；最終，宗教領袖何梅尼返國掌權，巴勒維沙王流亡海外，客死埃及。



如今，當年被革命推翻的王朝，歷史竟以另一種方式回到現實——流亡美國多年的 Reza Pahlavi，這位沙王之子，公開表態將返回伊朗。歷史彷彿形成一個殘酷的迴圈：1979 年，人們為擺脫君主專制而擁抱神權；2026 年，部分伊朗人卻在對神權統治的壓抑、經濟崩潰與國際孤立感到窒息之際，再次回望那個曾被推翻的名字。

一分鐘快速看懂伊朗正在發生什麼事！《伊朗：心智的帝國》這本書驚爆：現在的伊朗跟1979革命前夕有嚇人的神巧和。圖左為 沙王之子 Reza Pahlavi、圖右為哈米尼。（圖／翻攝自IG @ruhollahkhomeini、翻攝自IG @officialrezapahlavi）

一分鐘快速看懂伊朗正在發生什麼事！《伊朗：心智的帝國》這本書驚爆：現在的伊朗跟1979革命前夕有嚇人的神巧和。

本文撰寫與摘自廣場出版之《伊朗：心智的帝國，從瑣羅亞斯德到今天的歷史》【一九七九年革命前夕的伊朗與巴勒維王朝】

