書摘》找到你的甜蜜點：尋找人生隱藏機會的9種洞察力

在亞洲社會，周圍人如何看待個人行為，往往會成為自尊心的基準。而在美國這種著重個人主義的社會中，個人的自尊取決於對自我的內在評價......。（圖片來源／究竟出版社提供）

曾精準預測「BTS將成為大勢團體」、以「韓流教授」著稱的理查德教授，以九個關鍵詞，帶你尋找甜蜜點。在過程中，你會逐漸了解自己的獨特之處、與他人關係的節奏，並最終發現，你的成功從來就不在競爭中獲得，而是從平衡裡取得。

自信──最大的失敗是不去嘗試▍與其擔心失敗，你更要擔心的是「不嘗試」

「重複練習」是培養自信心不可缺少的一步。無論是在舞臺上發表，還是帶領團隊，甚至只是製作一杯卡布奇諾，重點都是要「實際體驗」，光用想像或憑空計畫都是不夠的，一旦反覆數百次、數千次，就會越來越熟練，最終成為自己的一部分。 我經常演講，有時在主持人介紹後，登上舞臺的瞬間，會有幾秒鐘完全忘了要講什麼，腦中一片空白，但也是那麼一瞬間，我感覺整個腦袋重置了，一切變得很清晰，自然而然就可以開口暢談—這種能力就是來自於數千次的練習和經驗。

人在缺乏信心的時候會感到害怕，但當你面對恐懼、開始行動之後，信心就會逐漸增強。剛開始或許會覺得自己是在演戲，但反覆幾次後會越來越有自信。不僅演講，有些人也會害怕在別人面前開口，不過，只要透過反覆的練習，就能培養自信。就像我有不少學生在我們第一次見面時，相當害羞不安，到後來卻都能很自然地侃侃而談，這不是經過一段時間就能改變的事，而是必須經過反覆嘗試才能得到的成果。

有人認為自信是對某件事有百分之百可以完成的心理狀態，但實際上自信也會表現在日常生活的小細節中，例如精準地在牙刷上擠好牙膏、喝水不會灑出來等簡單的行為，那也是一種自信。這些行為雖瑣碎，但因為是每天都必須反覆做的事，很自然地就會產生自信。因此，人生並不是用「成功」和「失敗」二分法組成，而是由「嘗試」和「改變」這種動態結構組成，如果你心中有什麼目標，比起擔心會不會失敗，更應該擔心的是「不嘗試」。

▍自尊、自信以及亞洲這個區域

談到自信，會讓人聯想到「自尊」，兩者可說是緊密相連—自信一旦成長，自尊也會跟著一起成長。如果說自信是對行動結果不恐懼的狀態，那麼自尊就是無論結果如何，都能正面看待自己的能力。自尊是對自己的內在評價，關係到我們在失敗或沒有達到預期目標時，會如何看待自己。

如果遭遇失敗就覺得自己無能或感到羞恥，那就代表是低自尊；相反的，如果失敗後仍對自己保持正面的想法，就可視為是高自尊。

亞洲社會非常熱中討論自尊相關議題，我認為這與共同體文化有很大關係。在以共同體為中心的社會裡，他人的評價對個人自尊心會造成很大的影響，這是重視個人行為會對群體產生影響的文化特徵。在亞洲社會，周圍人如何看待個人行為，往往會成為自尊心的基準。而在美國這種著重個人主義的社會中，個人的自尊取決於對自我的內在評價，即使他人的批評或評價會對自尊「心」造成傷害，但卻很難動搖個人的自尊「感」。在美國，「我已經盡力了，沒關係」這樣的態度很普遍，在亞洲其實也差不多，但亞洲人會同時對自己提出「我的行為會不會對群體造成不好的影響」這種疑問。

這種文化對共同體的凝聚力有助益，而且能減少衝突，而像重視個人主義文化、自由被視為第一優先的美國，很容易因此導致內部衝突。亞洲較少出現「在地鐵中製造噪音」，或有其他「不體諒他人」的行為，就是因為他們重視群體和諧與關懷的文化價值觀，這對創造和平社會環境有很大助益，但另一方面，也造成個人過於在意外部評價，而忽略自己的內在價值。

在我的課堂上，亞洲學生大多上課認真、成績好、誠實、多才多藝，但是如果讓學生評價自己，他們往往會意識到他人的目光而過度謙虛—這是一種美德，但太過度了反而是貶低自己。

▍你在做的事已經值得驕傲了

在一次講座中，我問歐美學生和亞洲學生對自身成績的看法。兩組成績差不多（或者亞洲學生高了一點），然而回答大不相同。多數亞洲學生表示「還可以」，而歐美學生則自信地說「我覺得很棒」。接下來從上班族的角度來看。每天朝九晚五、解決工作上的各種問題，也會和同事合作一起完成專案，當主管問「你覺得自己的工作表現如何」，你會怎麼回答？許多亞洲人應該會說「努力中」或「我覺得自己還有很多不足的地方」，但在歐美文化圈，對於同樣的問題，相信大多會肯

定地說：「我覺得自己做得還不錯。」「我還有很多不足的地方」這種回答應該不多。

這項差異是從何時開始的呢？也許是因為亞洲文化強調謙虛，如果成果不完美，就會先檢討自己。但仔細想想，其實有很多值得引以為傲的地方，例如在期限之內完成工作、幫助遇到困難的同事、在會議上提出建設性意見等。是這些瑣碎的時刻聚集在一起，大家才能達成現在的成果。

所以即使不完美，也要認可每天都有一點進步的自己，尤其是在職場中。或許剛開始不熟練、繞了很多遠路，但現在已經能駕輕就熟了，這就是值得驕傲的成就；又或者學習了新技術，並分享給團隊成員，讓大家一起成長，對組織也會產生正面的影響。我們往往用過於批判的眼光看待自己，但在自我評價「還可以」之前，先回顧一下已經取得的成就，你會發現其實你做得很好。只有意識到並承認自己做得好才會建立信心，也才更有力量去挑戰，自尊心就是在這當中成長的—你已經做了很多足以令自己驕傲的事。

