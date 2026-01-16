書摘／有錢人都在做的7件事曝光 國稅局官員不怕被處罰勇揭致富密碼

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

有錢人都在做的7件事曝光了，日本前國稅局官員小林義崇不怕被處罰，勇感揭開致富密碼。（圖／樂金文化提供、AI 生成）

全世界富豪都有一個共同特質：越有錢越少談休閒，卻越常談工作與投資？日本前國稅局調查官員小林義崇在《致富原子習慣》中揭露，他在查富豪遺產時，最想弄清楚的，不是帳目，而是這個人生前的嗜好是什麼。因為對真正的有錢人來說，嗜好不只是消遣，而是財富流動的線索。他們念念不忘的，只有一件事：【如何讓價值繼續累積、財富自然跟的累積】。

嗜好藏財富國稅局必問 嗜好與資產結合必致富

在一次遺產稅申報查核中，小林義崇注意到一筆異常數字。「家用財產」高達將近 1000 萬日圓。這在實務上極不尋常，因為家用財產通常只是家具、家電或生活用品，多半落在幾十萬日圓左右。



進一步調閱附件資料後才發現，這筆金額並非沙發或古董櫃，而是來自數只高級品牌手錶。這一刻，稅務人員幾乎立刻就能判斷：這不是單純的生活使用，而是嗜好與資產的結合。也正因如此，國稅局在調查遺產稅時，才會格外在意一個看似無關、卻極其關鍵的問題【他生前喜歡什麼？】

高級手錶在富人世界裡 不只是時間工具更是投資

高級手錶在富人世界裡，從來不只是時間工具。它同時具備三種價值：身分象徵、信任背書，以及資產屬性。即使是中古品，只要品牌與款式正確，仍能在市場上高價流通，甚至轉手獲利。



小林義崇也坦言，自己後來開始購買小額藝術品，原因並非炫耀，而是理解到，當一筆支出同時滿足欣賞、收藏與未來價值時，用錢的意義就完全不同了。這類消費，看似花錢，實際上卻是在「轉換資產形式」。對富人來說，這不是浪費，而是一種極度理性的配置。

有錢人都在做的7件事曝光了，日本前國稅局官員小林義崇不怕被處罰，勇感揭開致富密碼。（圖／AI 生成示意圖）

稅務調查嗜好 可透過生活軌跡反推財富真實樣貌

因此，當國稅局官員詢問「已故被繼承人，遺產擁有者的嗜好是什麼」時，許多家屬會露出困惑甚至不耐煩的表情，認為這與稅務無關。但在實務上，嗜好往往正是最關鍵的破口。



如果一個人長年熱衷收藏、投資、出國或參與高端社交活動，卻在帳目上完全看不出對應資產，這本身就極不合理。稅務調查不是憑空猜測，而是可以透過生活軌跡，反推財富的真實樣貌。

嗜好從來不是閒聊 而是財富流向的線索地圖

舉例來說，若被繼承人生前嗜好是投資，卻在遺產稅申報中完全沒有股票、基金或投資信託，國稅局就會懷疑是否存在漏報，進而展開對證券帳戶的調查。若嗜好是頻繁出國旅行，稅務人員也會提高警覺，推測是否有海外投資或境外資產，接著調查匯款紀錄與海外帳戶。嗜好，從來不是閒聊，而是財富流向的線索地圖。

工作成興趣富人共通點：「工作就是他的興趣」

在無數調查經驗中，小林義崇最常聽到的答案，不是釣魚、不是旅遊，而是「工作就是他的興趣。」甚至有人直接說：「他沒有興趣，他只工作。」。



這些回答逐漸在他心中拼湊出一個輪廓：真正留下龐大資產的人，多半是把人生投注在工作上的人。他們不追求高成本娛樂，卻對事業本身保持長期熱情。

世界富豪的嗜好與關心的事第一名：做生意

調查機構 Wealth-X 針對全球資產超過 3000 萬美元 的超級富豪進行研究，結果顯示，「做生意」高居嗜好排行榜第一名，而且是高達56.9％壓倒性的存在。這並不令人意外。因為當工作本身就能帶來成就、影響力與金錢回報，娛樂自然退居其次。富人不是沒有興趣，而是興趣與事業已經合而為一。

有錢人都在做的7件事曝光了，日本前國稅局官員小林義崇不怕被處罰，勇感揭開致富密碼。（圖／樂金文化提供、AI 生成）

許多富人生活很簡樸 卻在事業上毫不手軟

小林義崇觀察到，許多富人生活極為簡樸，卻願意在事業上毫不手軟。例如，有人表面嗜好是打高爾夫，但真正目的，是經營關鍵人脈與商業信任。高爾夫會員資格，本身就具有資產價值，而更重要的是，它能為生意帶來長期正向回報。這不是休閒，而是一種高度精算的投資。

嗜好變收入時代已到來 小林義崇開始當YouTuber

小林義崇也分享自己的轉變。獨立執業後，因工作興趣開始經營 YouTube，當觀看數逐漸累積、收入開始回饋，成就感甚至超過最初預期。閱讀、學英文，也不再只是消遣，而是能直接回饋寫作與專業的工具。在科技與平台加持下，工作與嗜好的界線，正在快速消失。

有錢人都在做的7件事曝光了，日本前國稅局官員小林義崇不怕被處罰，勇感揭開致富密碼。（圖／翻攝自小林義崇YT）

把熱情放對位置 財富自然會來

小林義崇強調， 真正的有錢人，並不是不懂享受人生，而是把熱情，投注在能持續創造價值的地方。當嗜好能為工作加分，當工作能回饋收入與成就，財富就不再靠運氣，而是每天默默累積的選擇。或許，改變人生的關鍵不是「我喜歡什麼」，而是「我熱愛的事，能不能為未來加值？」（真正的致富原子習慣：念念不忘賺錢這件事。）

有錢人都在做的7件事曝光了，日本前國稅局官員小林義崇不怕被處罰，勇感揭開致富密碼。（圖／樂金文化提供）

本文撰寫與摘自樂金文化出版之《致富原子習慣》

你一定要知道29個《致富原子習慣》

習慣 1：連1塊錢都要用在刀口上

習慣 2：和家人分享理財資訊

習慣 3：靠本業長期穩定賺錢

習慣 4：會確實地領年金

習慣 5：不會嘗試賭博

習慣 6：活用壽險，代替遺囑

習慣 7：樂善好施

習慣 8：穩健持有存款

習慣 9：投資股票或不動產

習慣10：藉由投資不動產，鞏固經濟基礎

習慣11：學習長線投資

習慣12：會從事海外投資

習慣13：持有自家公司的股票

習慣14：藉由分散投資壓低風險

習慣15：活用借款做資產規劃

習慣16：以稅負輕微的退休金增加財產

習慣17：自有宅，不租屋

習慣18：選擇住在都市

習慣19：興趣總與工作或投資有關

習慣20：會花錢建立人際關係

習慣21：會飼養養寵物

習慣22：兼具禮儀和警戒心

習慣23：使用銀行保險箱保護財產

習慣24：會靠專家的力量解決問題

習慣25：把錢交給家人來避稅

習慣26：幫忙家人取得住宅

習慣27：重視教育，培養優秀的下一代

習慣28：一定會避免遺產之爭

習慣29：會自己思考自己人生的臨終

