書摘／李小龍「沒有死」！他的女兒李香凝曝光真實原因 催淚震撼全網

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

李小龍離開人世已超過半世紀，但他從未真正「死去」。李小龍女兒李香凝在著作《似水無形. 李小龍的人生哲學》中曝光父親「沒有死」、「長壽」。因為一個人的肉身會老、會倒，唯有精神與思想會持續。，李小龍教會世人：「Be water, my friend」不只是武術哲學，更是生命的答案。

在努力、迷惘、失敗、追夢的每一個瞬間，只要有人想站起來、有人想變強、有人想成為更好的自己，李小龍就在那裡。

李小龍活在每一次的自律、每一滴汗水、每一個突破極限的瞬間裡。活在那些相信「人生可以透過修練改造」的人心中。

《李小龍誕生85周年紀念展：無形之道》日期：2025年11月25日至12月8日 地點：港鐵香港站「港鐵藝術舞臺」。

李小龍女兒曝光李小龍「長壽」原因 他的精神啟發世人

有一句名言，經常會被世人以為是李小龍說的（因為這句話剛好就刻在他墓碑對面的長椅上），但其實不是。這句話是：「永垂不朽的關鍵，就是先活出值得紀念的人生。」雖然李小龍活在世上的時間並不久，但事實上他非常長壽。幾十年後，我們還是能感受到他的影響力。雖然我花了很多心力，持續推廣並保存他遺留下來的事物，但就算沒有我，他還是會繼續被世人記得。因為他的人生本身就充滿了啟發性與可能性。

李小龍「沒有死」！他的女兒李香凝曝光真實原因「似水無形哲學精神啟發世人」催淚震撼全網。圖為 李小龍在美國西雅圖的長眠處。（圖／大是文化提供）

他是一位表演者，也是我們的老師、朋友，更可以是我們的家人。他的精神包含了團結與光明的能量。如果我要形容他給我的感覺，他就像金黃色的陽光在蕩漾的海浪上閃爍，宛如1,000個光芒四射的太陽，令你目眩神迷，帶給你滿滿的驚奇，並邀請你向前邁進。

2005年，波士尼亞的莫斯塔爾市，立了一座李小龍的雕像。我和每個人一樣都超級驚訝，撕裂整個區域的內戰結束後，由於多數市中心的紀念碑都被摧毀了，不同陣營一起討論要先修復那些紀念碑。當然，他們針對各種象徵符號與其意義起了許多爭執，許久無法達成共識。

直到某人提議，他們可以立一座李小龍的雕像。對，你沒看錯。就是李小龍。籌備人員談到他們的決定：「李小龍的精神是我們的共識。」對他們而言，李小龍是對抗種族隔閡的象徵。他被視為連接文化的橋梁，使大家團結起來，並令他們感到振奮。而李小龍自己從來就沒有特別想永垂不朽。事實上，談到人生與職涯時，他說他完全不知道自己會產生這種影響。而我非常肯定，他也絕對猜不到波士尼亞會有他的雕像。

李小龍只是過著完全忠於自己的生活，並盡可能表現出善良與真誠之人。或者我們可以說，他就是那種「來真的」的人。我不知道死亡的意義，但我不怕死。我會永不停歇的向前邁進，就算我李小龍有一天，可能還沒實現所有抱負就死了，我也不會後悔。我做了自己想做的事，而我做過的每件事，都是盡心盡力去做的。這樣的人生再圓滿不過了。

你要過的人生就是你當下正在過的人生。不是「找一天來處理事情」或「發生了某件事令你很開心」的那種人生。人生就是人生，流逝的每一刻、每一天，都是你的人生。請記住，你並不是要努力成為李小龍。你要成為說到做到的人，成為真實且完全活在當下的人，成為技術熟練的人（因為你有花費時間與心力練習重要的事情），成為有強大能量的人──你要振奮所有你接觸的人。

這一切並不需要外在頭銜，像是「史上最偉大的武術家」、「諾貝爾文學獎得主」、「本月最佳員工」、「最棒的媽咪」之類的。請記住，頭銜會產生限制。這些標籤只描述了「你」這個人的其中一個面向而已。但假如你一定要有個頭銜，我認為最棒的那個或許可以是「充分表現自己的凡人」。

李小龍「沒有死」！他的女兒李香凝曝光真實原因「似水無形哲學精神啟發世人」催淚震撼全網。（圖／翻攝自IG @therealshannonlee）

李小龍生前告訴「我的朋友們」.......

我現在必須離開你了，我的朋友。你的前方還有很長的旅程，而你必須輕裝上陣。我這些話頂多只是「指著月亮的手指」。請別把手指當成月亮，或是緊盯著手指，因而錯過了所有來自天堂的美麗之光。畢竟手指的用處，就是從自己的位置指出去，指向那道照亮自己與所有事物的光。從現在起，拋下所有成見的包袱，並且向前方所有人、事、物「敞開」你自己。請記住，我的朋友，杯子何時能發揮用處？只有當它是空著的時候。

李小龍在52年前提醒的事，至今依然受用：

1.假如每個人都幫助他的鄰居，就沒有人會得不到幫助。

2.人這種生物，是善於創造的個體，要比任何既定的流派或體系來得重要。

3.假如我說「太陽底下全是一家人」，你可能覺得我太過理想化。但假如任何人還相信種族差異這類觀念，我會覺得他們心胸太狹窄了。或許他們還不懂愛。

4.永垂不朽的關鍵，就是先活出值得紀念的人生。

5.就算我李小龍，可能還沒實現所有抱負就死了，我也不會後悔。我做了自己想做的事，而我做過的每件事，都是盡心盡力去做的。這樣的人生再圓滿不過了。

《李小龍誕生85周年紀念展：無形之道》日期：2025年11月25日至12月8日 地點：港鐵香港站「港鐵藝術舞臺」。

似水無形，李小龍的人生哲學

1.化為水，就是了解最完全、自然、真實的自己。

2.光有知識不夠，你得學以致用；光有決心也不夠，你得付諸行動。

3.如果你一定要有競爭的心態，那就把自己當對手。

4.重點不在於發生了什麼事，而在於你怎麼反應。它可能是墊腳石，也可能是絆腳石。

5.耐心不是被動的。剛好相反，耐心是一種專注的力量。

6.與其試著「更多」，不如以「更少」為目標。更少阻礙、更少區隔、更少自尊。

7.高超的功夫並不代表要增加複雜度與花招，而是要排除它們，並變得極度簡單。

8.研究自己的經驗，拒絕沒用的，接受有用的，並加上真正屬於自己的。

9.沒有所謂的中國武術或日本武術，只有根據所處的時機與局面，想出最好或最有效率的方法而已。

李小龍「沒有死」！他的女兒李香凝曝光真實原因「似水無形哲學精神啟發世人」催淚震撼全網。（圖／翻攝自IG @therealshannonlee）

李小龍「沒有死」！他的女兒李香凝曝光真實原因「似水無形哲學精神啟發世人」催淚震撼全網。（圖／翻攝自IG @therealshannonlee）

李小龍「沒有死」！他的女兒李香凝曝光真實原因「似水無形哲學精神啟發世人」催淚震撼全網。（圖／大是文化提供）

本文撰寫與摘自大是文化出版之《似水無形. 李小龍的人生哲學》

