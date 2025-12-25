書摘》流向昨日的海風
紀錄片導演、新銳作家蔡宜汎，以影像化的敘事寫下島嶼族群的漂泊與韌性。從花蓮與台東交界的港口部落、龜山島、嘉義東石，到小琉球。（圖片來源／玉山社出版公司提供）
站在雜貨店前，秋日的海洋在眼前舒展開如同幸福的透明湛藍，一絲不苟彷彿預示著無限美好的未來，日出的太陽像小貓的呼嚕柔軟金黃而朦朧，不會刺得人睜不開眼。我拿著剛買的罐裝伯朗咖啡，一邊喝一邊在朝陽的和煦中檢視我的魚槍，遠遠傳來鄭重其事的老機車聲，昭輝又騎著他那台破爛的一二五過來了。
「今天你怎麼比我早。」
「本來我就每天都比你早。」
「哪有可能。」
昭輝也拉開一罐伯朗咖啡，和我言不及義的聊天互嗆，就著眼前初升的太陽一口一口慢慢啜飲。看著他的側臉，我明白這不是真正的他，因此更加珍惜。
我和昭輝從小一起在部落長大，在十七歲加入青年階級後更成為了彼此的以浪，除了離開部落工作那幾年，一天二十四小時，我們有十幾個小時待在一起，一起潛水射魚，一起釣魚，一起帶觀光客潛水或做潮間帶介紹，我們比對方的親人還親，甚至我們的老婆都彼此打趣說：「真正的小三是你老公。我老公整天不在家，要找他，去找你老公就對了。」但我們卻不是那種Gay的關係，以前還常彼此掩護跑去泡年輕的妞。
二十幾歲一起潛水，我們會比賽誰潛得更深，誰打的魚比較大條，誰的獵物比較多，現在都五十幾歲了，已經從Mama no kapah階級退休，可以算是老人家了，現在一起潛水都是互相照顧的感覺。
第一次發現昭輝還是會像往常一樣，在清晨來到雜貨店喝罐裝咖啡，是在下了一夜雨後的清晨，我整夜酗酒而坐臥在雜貨店門口，老闆娘拉開鐵門時還嫌惡的說：「唉呀你！每次都選我們家門口！」
我搖搖晃晃扶著牆試圖站起身，無奈雙腿使不上力，正要癱坐，昭輝伸手撐住了我半邊身體，我瞇著眼打量他，他的身體後方是小鎮濕漉漉微微發亮的街道，那是半透明的他，而且是較年輕的他，腰圍比較小，人也看起來比較有精神。
「一大早還在醉喔。」
「昭輝？」
「看什麼看，沒看過喔。」他遞給我一罐已經不冰的罐裝咖啡。
「不是……我是不是眼花了啊。」我試圖用手指把眼皮撐更開。
「快喝咖啡清醒一下啊，我們等等還要去打魚巴歌浪欸。」
「我沒帶魚槍，要回去拿。」
「你很久沒去阿瓦石，你不是最喜歡潛那裡。」
「你還敢講，還不是因為你……」
出事過後，直到現在我都不敢再去阿瓦石，那是我六歲開始學潛水私心最愛的地點，部落中的每個男人都有自己心目中的「祕密潛點」，而阿瓦石正是最符合我的心意。
「你昨天是不是真的喝很多？在那邊自言自語耶。」埋在店內幽暗深處的老闆娘挺直身體探頭看了看我。
「很久沒看到你笑了。」老闆娘看清楚我背光的臉以後驚訝的說。
自從出事後的確再也沒這樣輕鬆過，就像緊閉多日的門窗終於打開，新鮮的空氣終於開始自然流動進來。
去年十二月東北季風剛過的夜晚，我到昭輝家烤火，只要入冬，部落裡家家戶戶都會囤積一座小山般的漂流木，大多是從海邊撿回來的。這時昭輝的老婆已經帶著孩子離家兩週了，好像是發現昭輝背著自己和學潛水的女學員談戀愛吧，原本以為他們會像以前一樣吵吵鬧鬧，沒想到她趁昭輝清晨去潛水時，打包了所有必要用的東西，包括小孩的生活用品和上學要用的東西，就這麼走了。直到第二天，我和昭輝還是照樣去潛水，看他似乎有些悶悶不樂，說這次感覺不太一樣，她將他從人生輕輕剔除了，再沒有威脅、沒有哭泣和委屈，就像他從來不存在過一樣。
「連棉被也一條不留給我。」他當時還有些賭氣。自從那天開始，我刻意每晚都去昭輝家的院子裡，陪他烤火喝酒兼聊天，免得他一個人面對空洞的屋子死氣沉沉，也曾聽過他老母親的叫罵：「還在這閒閒喝酒，不知道趕快把老婆小孩找回來！」
那天昭輝有些醉意的把家裡養的胖小豬舉起來：「三樓！快去找媽媽回來！」豬老大叫一樓，老二叫二樓，老三叫三樓，是昭輝的老婆舒米替小豬取的，豬媽媽和一樓二樓都賣給別人了。這隻三樓黑底的背上有一雙白色圖形像小翅膀，被留了下來捨不得賣掉，牠最與眾不同之處就是會陪主人喝酒和唱歌，每次昭輝喝酒牠都會在旁邊舔地板，祈求人們嘴角邊流下的小米酒，「跟主人一樣貪喝餒！」大家都這麼取笑著。舒米帶走小孩後，我常看到牠和主人一起喝得醉醺醺，昭輝唱歌牠還會邊踉蹌跳舞gogo叫，這時昭輝已經像一顆洩了氣的皮球，一下子瘦了十幾公斤，連追妹妹的興致都提不起了。
「這女人真夠狠的。」有些醉的昭輝竟放下酒杯，單手遮臉嗚嗚哭起來，說話還大舌頭。
「唉呀，過不久她一定會回來啦！」
「你說，我老婆是不是覺得我連豬也不如。」
「怎麼會呢？舒米很喜歡三樓。」
「那她怎麼連牠也沒帶走？」
「留給你來安慰你吧！」
「我為什麼需要安慰？為什麼？」我看他醉言醉語兇巴巴的質問也懶得回他，部落裡時不時會出現這樣的狀況，女人再也受不了花心的男人，跑掉了。有時過一段時間還會回來，有時交了新男友就永遠離開，我不知道舒米是哪一種，但她既美麗又能幹，像太陽一般強大，反而是男人比較需要她，連我也覺得她回頭的機率很小，隱隱對昭輝感到同情。
此時天空拋下像蜘蛛絲般輕而綿長的絲線，雨滴落在盆火中發出滋滋作響的聲音，昭輝看看天空說：「下雨了？我等等還要去潛水拍幾張照片呢，週末帶潛水可以給學生看，要一起去嗎？」
「不要去吧，下雨了，明天天氣好一點再陪你去。」
「我今天想下水散散心，明天早上再一起潛水吧，一樣雜貨店見。」
這時他腳邊的三樓已經又醉倒鼾聲大作。
高中時我們開始學釣魚，從原本的單面山附近到離岸邊快一公里的「巴克力藍」，我和昭輝漸漸著迷於沉默地聽著浪濤聲，觀察魚竿在海風和浪的頻率以外的其他動靜，有時戴著遮陽帽等到睡著，魚竿抽動時醒來才發現魚餌早已被吃光了。現在回想起來，這就是人生呀，當你一回過神，好像所有人都早做好準備往未來奔去，只剩下一條魚傻傻地被留在退潮後的礁岩縫中，擱淺掙扎。
大魚拉動魚竿的力道和小魚不同，好像自己的手臂忽然被一隻野外的熊或穿山甲碰觸，像跟自己毫無關聯的野生生物忽然輕輕抽了一下你的心臟，這和潛水射魚由自己去挑選獵物是完全不同的感受。
Mama常說打獵時不能貪心，不然會招致惡運。當時才十幾歲的我們彷彿無所畏懼，好像世界也該是我們的，卻被海狠狠教訓了一頓。
那天我和昭輝游泳到巴克力藍，當天天氣非常好，像遇見了全世界最美的風和日麗，昭輝在巴克力藍脫下褲子對著海尿尿後就不穿上：「我也要讓屁股放放風。」我們大笑起來，十幾歲時一點小事總能莫名大笑很久。
那天我們都釣了很多魚，大的、小的，叫不出名字的、色彩斑斕如流過油彩的，也有像被螢光筆亂塗過的。我們像默默較勁般，中午只簡單吃了帶來的moemo、hlama配現殺的生魚片之後，兩人都沒有要停手的樣子，還不停喝著從保冰箱裡帶來的啤酒。
「我們怎麼搞得跟部落那些中年大叔一樣。」又菸又酒的昭輝埋怨著。
「喂，已經超過一天的量了。」我看了一眼裝得近滿的釣魚保冰箱。
「這樣好像有點過份了，搞得像海祭。」
Makotaay長輩一直流傳一句話：「一天只能捕一個家庭要吃的量，多了就是浪費，會被懲罰的。」而我們今天捕的漁獲量，已經遠遠超出我和昭輝兩家一天能夠吃的量。
「好像快要退潮了。」風開始變大，陽光也傾斜到拉長我們在礁岩上的影子。
「要趕快游回去了。」巴克力藍在太陽下山前會漲一次潮再退一次潮，必須趁退潮前游回去。
從小在海邊游泳，十分了解部落各區塊的海性，可以說是泡在海水中長大的。然而這天回程時，一下水我就知道不妙了，這是退潮的前奏──我們誤判了漲退潮的時間。
海流變得又急又強勁，我不管游多久都像是在原地打轉，看著抵達岸邊的距離不但沒有縮短還漸漸拉長，心一急吃了水。昭輝背著保冰箱等於是帶著一個很大的浮球，游起來較省力，他已經和我拉開距離，看著前方的他拚命划動四肢製造出大量水花快速向岸邊前進，我心想：完了，這次死定了。
身體裡的力氣逐漸蒸發，四肢無意識向前划動卻好像維持在原地，腿快抽筋的感受讓我發現自己已經離岸更遠了，退潮的力量之強像有巨人拽著我的雙腿往後拉，將要把我吸到大海的深處，此刻我已經有些虛脫暈眩，被海水嗆了好幾口，我在心底已經放棄掙扎了，甚至腦海中旋轉萬花筒依序播放從小到大的影像，原來死前出現的跑馬燈是真的。
「安查！安查！」在意識邊緣我感覺到昭輝強壯的臂膀拉住了我，把我推上了保冰箱，讓我的身體浮起。他不斷大叫要我不能放棄，還狠狠甩了我幾巴掌讓我清醒過來，要我和他合力才有辦法游回岸上。
「求求你！再撐一下，不然我們都會被帶走！」昭輝堅定推著我向岸邊游去，那股力量讓我印象深刻且滿懷敬佩。所以出事後我更加沒辦法相信──在我心裡，他能夠戰勝大海。
還記得那次上岸後我整整在岸邊躺了快四十分鐘還站不起來，全身抽筋虛脫還不斷嘔吐，昭輝跑去買來大量的寶礦力水灌我喝下，那是我與死亡最接近的距離。
在那之後我們像老鼠躲回洞穴，各自藏身家中一個月不敢出門，因為當天部落長輩們發現太陽快下山時我們都還沒回去，就由頭目廣播找人，青年階級全部出動在海岸邊尋找，最後也是許多人把我攙扶回去。
--------------------------------------------------------
昨日的海風，吹拂著未竟的夢與記憶……
曾獲鍾肇政、羅葉文學獎首獎，教育部文藝獎優選，
紀錄片導演、新銳作家蔡宜汎
以影像化的敘事寫下島嶼族群的漂泊與韌性。
從花蓮與台東交界的港口部落、龜山島、嘉義東石，到小琉球、恆春馬祖，本書以海洋、島嶼與人們的記憶為軸，交匯成十篇風格鮮明的短篇小說，每一篇，都像是一道從海面反射上來的光，照見生命裡那些被隱藏、被遺落、被壓抑的情緒。
作者蔡宜汎以多年來在電影導演組磨練出的鏡頭感，捕捉人物最脆弱也最誠實的瞬間。並以細膩的文字書寫女性的傷痛與重生，也書寫家族的牽絆、時代留下的印記。( 正式出版日期是2026/1/5(一) )
十幾歲的年紀是面子大過天，在海裡的表現也通常拿來衡量是否足以「成為一個男人」的標準，而巴克力藍更是所有男孩的挑戰──要能夠在巴克力藍游上一圈，才能夠成為一個真正的成年男人。
這個經驗告訴我，不管水性再怎麼好，再怎麼能夠讀懂這一片海，海終究是海，是必須仰望敬畏的自然，部落中許多男性長輩是最懂海的，但仍是被海收走。
更多信傳媒報導
北捷隨機殺人事件再思》只談心理學不夠 應從「中醫神智學」看身心失衡根源
電影》恐怖巨匠力薦《顫懼》 奧茲古柏金斯狠批自己像「愛情混帳」
韓國黑白大廚港式點心女王鄭智善 和台灣餐飲業者合作「黑皮」水餃
其他人也在看
不是媽媽給的！張文帳戶驚見「3985」助他發動攻擊
27歲逃兵通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山站一帶發動隨機攻擊，造成4死11傷悲劇。警方調查發現，張文犯案前帳戶僅剩39元，卻在13日突然存入3985元，這筆神秘款項成為偵辦焦點。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 158
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 98
古天樂宣傳《尋秦記》嗆記者「好奇怪的問題」 場面尷尬40秒
讓影迷苦候多年的經典港劇續作《尋秦記》電影版，日前正式定檔於跨年檔期上映。近日，監製兼主演古天樂率領林峯、宣萱、郭羡妮、滕麗名等原班人馬，以及新加盟的苗僑偉出席香港宣傳啟動禮。然而，在媒體聯訪環節，古天樂因不解記者的提問邏輯，現場展現了「冷面笑匠」般的直率回應，讓氣氛一度既尷尬又逗趣。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 4
這筆不是媽媽給的！張文帳戶剩39元「突有神秘進帳」 金流驚人疑點曝
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子。但引起注意的是，傳出13日張文帳戶原本剩下39元卻突然存入一筆現金3985元，之後他隨即領取現金5500元支付作為「前進基地」的商旅費用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 71
憲妃大戰最新民調！對上謝龍介驚人數字曝光
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選白熱化，立委林俊憲、陳亭妃政見會交鋒也將在本週六晚間登場，今（25）日《匯流新聞》公布最新民調，結果顯示陳亭妃支持度42.7％領先林俊憲33％，此外陳亭妃以...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 98
掰了王子粿粿！昔日好友「全站邊范姜彥豐」聖誕節溫馨合影曝光
范姜彥豐10月底控訴老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），雙方對簿公堂，昨日被目擊現身家事法庭調解，平安夜溫馨氣氛全變調。今（25）日適逢一年一度聖誕節，范姜彥豐也在社群平台分享與親友團聚照片，只見粿粿前閨密、王子昔日好友全都到場，在這場婚變風波中選擇站邊范姜彥豐。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2
張文金主不只媽？還能ATM存錢、訂血腥漫畫 10萬頂規筆電48數碼難解
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子，不過他的戶頭有小額存款，甚至砸大錢購買電競筆電、訂閱血腥漫畫，警方也懷疑背後金流不只母親。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 74
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 1 天前 ・ 59
4歲女童染二期梅毒！醫師一查傻眼了…阿嬤「愛的舉動」害慘孫女
中國安徽省一名4歲女童，因全身出現紅疹就醫，由於起疹處不痛不癢，醫師原本以為只是過敏，沒想到治療不見成效，疹子還越長越多，經檢測才發現女童罹患梅毒。原來女童的祖母患有梅毒，卻沒有治療，還經常「以嘴餵食」孫女，導致梅毒透過唾液傳播。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 35
夏宇禾被「富三代人夫街邊討吻」 首發聲道歉：喝酒造成的錯誤
Gino前女友夏宇禾日前被拍到很李聖傑摟摟抱抱，立刻被對方撇清關係，24日又被拍到和富三代人夫在大馬路邊接吻。富三代的社群滿滿都是家庭合照，她跟對方有互相追蹤，因此不可能不知道對方有家庭，在新聞爆出後，她發限動道歉。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前 ・ 134
金宇彬、申敏兒讓人們再次相信愛情！世紀婚禮「伴手禮」細節曝光，申敏兒披「婚紗界愛馬仕」美哭全網！
新娘造型：Elie Saab 百萬婚紗展現「新娘教科書」氣質身為時尚寵兒的申敏兒，婚禮造型果然不負眾望。她選擇了素有「婚紗界愛馬仕」之稱的 Elie Saab 2026 春季系列。這襲桃心領設計的全手工白紗，布滿了精緻的立體花卉與蕾絲刺繡，優雅地勾勒出她的曼妙身姿。珠寶方面則大膽...styletc ・ 2 天前 ・ 5
不是媽媽金援！張文作案前「突有3985元神祕款項」入帳 檢警追金流
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成4死11傷。張文自從被空軍汰除後，曾擔任一年保全工作，而後便沒有薪資...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 74
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 3 天前 ・ 12
MLB》曾讓背號給大谷獲保時捷贈禮！前道奇火球男「不打了」
以鮮明個性與火辣發言聞名的前道奇隊火球男凱利（Joe Kelly），在歷經一整年未獲大聯盟合約後，近日於節目中正式表態「不打了」，暗示其13年的職棒生涯已畫下句點。現年37歲的凱利即便選擇告別賽場，仍不改其直言不諱的本色，強調自己不想使用「退休」一詞，認為該詞應保留給服役或工作至65歲的人，對於運動員而言，單純只是「不再比賽」而已。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 11
迴力鏢來了！蘇貞昌舊影片打臉賴清德 網讚：神預言
行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修正案、憲法法庭在5名大法官出席未達法定門檻情況下宣告憲訴法違憲，引發憲政危機持續延燒。有粉專挖出前行政院長蘇貞昌過去擔任民進黨黨主席時的發言影片，內容痛批「當總統毀憲亂政，違反黨國分際，侵犯立法權，民主自由人權就岌岌可危」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 308
45年老牌撐不住了！新昕纖桃園龜山廠爆89名員工明年2月解雇
經營45年的老牌紡織廠新昕纖（4406）今（24）日公告，因原料價格上漲、電價連年調漲，加上訂單外移與低價進口紗線競爭，公司營運持續承壓，董事會決議進行業務緊縮，並依法辦理桃園龜山廠員工大量解僱案。傍晚重訊再度公告將於2026年2月資遣桃園龜山廠約89名生產相關員工。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 82
疑張文哥哥親筆信揭「求學、當兵被霸凌」 嘆：無法抗壓而踰矩
台北捷運、中山商圈19日發生隨機攻擊釀嚴重死傷，57歲男子余家昶因捨身阻暴不幸喪命，民眾紛紛獻花致意，其中發現似乎為嫌犯張文哥哥的親筆信，他在信中提到「諸如求學時期的霸凌、軍旅生活的霸凌」有些人無法承受這些壓力，進而做出踰矩之事，引發眾人關注。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 71
「AI伺服器三雄」漲不動了？專家看緯創、廣達與鴻海：股價早已做頭了
今年AI大爆發，讓輝達股價一路飆升，成為全球最具影響力的科技巨頭，也帶動世界AI產業，萬寶投顧投資總監蔡明彰於個人Youtube頻道指出，台廠「AI伺服器三雄」緯創、廣達、鴻海過去3年來股價漲幅相當高，但現在也早已做頭（頂部反轉）。蔡明彰指出，台積電月營收經歷3年的高斜率成長，年增率通常都在40%以上，在今年第二季尚有30%，但到了11月，已降至25%，代......風傳媒 ・ 14 小時前 ・ 19
電燈泡變男主1／夏宇禾深夜電暈人夫 嘴對嘴大方接招
11月12日凌晨1點，夏宇禾走出台北市中山區招待所，一位白衣男也走出大門，看他走得有些搖搖晃晃、腳步已經不穩，明顯有些醉意。隨後，白衣男靠著牆壁，夏宇禾則在其身邊陪伴，幾乎是貼在白衣男身上，彼此間的距離近到沒有縫隙，看來相當曖昧，儘管周邊還有數名男女友人，但他...CTWANT ・ 1 天前 ・ 47
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 21