書摘／為什麼SUPER JUNIOR可以紅20年秘密曝光了 他一句話震撼全台

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

為什麼SUPER JUNIOR可以紅20年秘密曝光了 他一句話震撼全台：「做人失敗的話，做歌手也不會成功」。（圖／記者鍾志鵬攝影）
2005年出道的韓國天團 SUPER JUNIOR是 K-POP傳奇。但剛成軍時，外界誰也沒想到，這一群被夾在「神話、東方神起、少女時代」之間的男孩，如今會征服全亞洲。他們在練習生時期的聲樂教師文龍浩曝光外界不知道的SJ秘密。當年告訴SJ：「做人失敗的話，做歌手也不會成功。」。文老師用記錄了他們還沒有成名前的樣子。所有的困難、不會紅的評價，最終都成了他們努力發光的燃料。

2005 年出道的SJ，被質疑歌唱比不上東方神起、也沒有少女時代的美貌優勢，許多評論甚至認為這支 12 人男團「很難殺出重圍」。但SJ沒在怕……

為什麼SUPER JUNIOR可以紅20年秘密曝光了 他一句話震撼全台：「做人失敗的話，做歌手也不會成功」。（圖／翻攝自IG @superjunior）
為什麼SUPER JUNIOR可以紅20年秘密曝光了 他一句話震撼全台：「做人失敗的話，做歌手也不會成功」。（圖／讀者提供）
SJ練習生時代留給老師的印象：活力、努力與各自的個性

文龍浩老師曾教過 希澈、晟敏、藝聲、起範、韓庚、銀赫、東海、利特 等 SJ 成員，他對每個人都有深刻記憶。

1.希澈 來自地方選拔，說話帶口音，也常冒出天馬行空的答案，甚至因為「太怪」而被老師訓話。但老師坦承：「差點抹殺他的特色。」如今看來，希澈的怪點子正是他的魅力所在。

2.晟敏 清秀可愛，唱功紮實，永遠眉清目秀。

3..藝聲 以天生美聲著稱，努力又開朗，是老師眼中的「純好孩子」。

4..起範 穿著嘻哈風格混在練習生中，像可愛的小弟弟。

5.銀赫與俊秀 形影不離，常常踢完足球、滿身泥巴、甚至連換衣服的時間都沒有就趕來上課，是熱愛舞台也熱愛運動的青春模樣。

6.東海 個性可愛卻難親近，從鄉下到首爾努力練習，身上有強烈男子氣概。

文龍浩老師對利特最是心疼又欣賞。因為他的年紀比其他練習生大，卻要看著「弟弟們先出道」。壓力巨大，他卻從不放棄，還努力照顧大家。老師甚至曾偷偷帶他喝酒、聽他訴苦。文老師說：「他天生就是個大哥。」

為什麼SUPER JUNIOR可以紅20年秘密曝光了 他一句話震撼全台：「做人失敗的話，做歌手也不會成功」。（圖／讀者提供）
「做人失敗的話，做歌手也不會成功」：練習室的真實教訓

文老師曾重話提醒SJ：「人品比技巧更重要」。他透露一個祕辛，談到曾有東方神起的前輩干擾東方神起上課，「但，就算他們是前輩，也不能那樣做」。結果當時被文老教訓了一頓，那個團體是「BlackBeat」 像H.O.T一樣的五人團體，但最後以失敗收場，出了第一張唱片後，就解散了。

當時文老師那時正在教東方神起的成員唱歌，就順便跟他們說：「要是你們也是相同的態度和想法，將來就會變成跟他們一樣的人」。他警告東方神起的孩子們：「如果態度像這樣，將來也會變成失敗的歌手。」這句話背後的核心意義就是：會唱歌不是成功的保證，做人不行，舞台也留不住你。這也解釋了為什麼 SUPER JUNIOR 的成員們能長紅 20 年，因為他們都懂得尊重、努力與自律。

成為歌手的必要條件：不是唱得好，而是理解人心

文龍浩老師強調：歌手不是唱歌好聽而已 歌手是在替別人說話。他認為真正的歌手要做到：

1.能代替別人表達心痛、快樂、遺憾（像演員一樣）。

2.能理解他人的情緒，而不是只關注自己。

3.把別人的痛苦當作自己的感受去體會。

4.技術紮實、情感豐富、願意堅持到最後。

5.他提醒練習生：偶像不能只靠外表生存，要把短處補起來，才能走得長久。

以上這些理念，正是 SJ 多年後仍能在舞台上發光的原因。

為什麼SUPER JUNIOR可以紅20年秘密曝光了 他一句話震撼全台：「做人失敗的話，做歌手也不會成功」。（圖／讀者提供）
SJ隊長是怎麼選出的？「不是年紀最大，而是最能凝聚大家的人」

文龍浩老師分析，練習生時期，SJ會用「輪流當隊長」的方式測試孩子們的領導力，觀察誰能：把人團結起來、傳達公司指令、在不同場合穩住氣氛、成為大家信任的依靠。最後，利特脫穎而出。

文龍浩老師說：「利特讓大家覺得『我們什麼都辦得到！』這就是隊長。」他每天第一個到練習室，最努力、最守信用、最體貼，也能跟所有人保持良好關係，是天生的「大哥系」隊長。利特不是只跟某個人好，而是跟每個人都能變好。這就是頂級隊長的魅力。

在文龍浩老師眼中，SUPER JUNIOR 在成名前就已具備能站上舞台的條件──努力、互相扶持、理解他人、懂得做人。他們不是明星，而是一群願意為夢想流汗的孩子。也因為這份努力，他們才從練習室走到世界舞台，成為亞洲最長壽、人氣最穩定的男團之一。這些故事，提醒每位追夢的人：真正的成功，不是被選中，而是自己不放棄。

為什麼SUPER JUNIOR可以紅20年秘密曝光了 他一句話震撼全台：「做人失敗的話，做歌手也不會成功」。（圖／大風文創提供）
本文撰寫與摘自大風聞創出版之《我愛SUPER JUNIOR－ 你不知道的SUPER JUNIOR大蒐秘》

為什麼SUPER JUNIOR可以紅20年秘密曝光了 他一句話震撼全台：「做人失敗的話，做歌手也不會成功」。（圖／翻攝自IG @superjunior）
為什麼SUPER JUNIOR可以紅20年秘密曝光了 他一句話震撼全台：「做人失敗的話，做歌手也不會成功」。（圖／讀者提供）
