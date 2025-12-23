三立新聞網 setn.com

書摘／福原愛再婚懷孕！江宏傑昔曝福原愛不為人知的一面：她真的假掰

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

福原愛再婚懷孕！江宏傑昔曝福原愛不為人知的一面：她真的假掰（圖／翻攝自日本《女性SEVEN》、翻攝自福原愛 江宏傑 微博 臉書 IG、三采文化提供）
福原愛再婚懷孕！江宏傑昔曝福原愛不為人知的一面：她真的假掰（圖／翻攝自日本《女性SEVEN》、翻攝自福原愛 江宏傑 微博 臉書 IG、三采文化提供）

日本「桌球甜心」福原愛與江宏傑的愛情與離婚故事轟動台日。沉寂一段時間時候，福原愛自己驚爆已「再婚懷孕」。對象就是當年的緋聞男主角「橫濱大谷翔平」。前夫江宏傑在福原愛出的中文書《不管怎樣的哭法，我都準備好了》中曝光福原愛很假掰，「和她相處到現在，我不斷發現她神奇的地方；從追求、戀愛、結婚到生子，我在她身上看到許多特點，同時也因為她的存在，給了我許多不可思議的力量。」當初的甜蜜對照現實，令人感到諷刺與無奈。

福原愛再婚懷孕！江宏傑昔曝福原愛不為人知的一面：她真的假掰（圖／三采文化提供）
福原愛再婚懷孕！江宏傑昔曝福原愛不為人知的一面：她真的假掰（圖／三采文化提供）

當愛已成往事 再看江宏傑推薦前妻著作「福原愛是真實的假掰」諷刺
在《不管怎樣的哭法，我都準備好了》一書中，江宏傑的推薦序中寫著，「福原愛是真實的假掰」，原因是：「和她相處到現在，我不斷發現她神奇的地方；從追求、戀愛、結婚到生子，我在她身上看到許多特點，同時也因為她的存在，給了我許多不可思議的力量。」

江宏傑曾說福原愛是真實的給掰，當時字裡行間滿滿的愛…..
聽說小愛要多了一個身分：「作家」。我很支持，也覺得很適合她。和她相處到現在，我不斷發現她神奇的地方；從追求、戀愛、結婚到生子，我在她身上看到許多特點，同時也因為她的存在，給了我許多不可思議的力量。

如果要用一個形容詞來介紹福原愛，我會用「真實的假掰」這五個字。會這樣說，是因為她身上有很多的神奇特質：她很替別人著想、很多禮、很多思緒，做任何事情都有一番令人意想不到的邏輯，很在乎身旁的人會不會因為自己一個動作而受到影響。

「怎會那麼假掰」 江宏傑後來才發現「那些心思都是真的」
剛開始，我還會覺得「怎會那麼假掰」，後來才發現「那些心思都是真的」，她是真實地「想超多」、超用心對待每一件事，不是單純只是外在包裝。把「假掰」這個字變得親近又很有正面的意義，就是小愛的魅力。

甚至看得到她對我的用心  隻身來台灣的勇敢堅強與賢慧
如果沒有長時間跟小愛相處，可能很難明白她整個人散發出來的不可取代性。也許大家看得到她的可愛、喜歡她的外型；或是理解她不到4歲就打桌球的堅毅，推崇一路跟拍她的紀錄片；大家甚至看得到她對我的用心，一個人隻身來台灣的勇敢堅強，看到她賢慧的一面。

福原愛再婚懷孕！江宏傑昔曝福原愛不為人知的一面：她真的假掰（圖／翻攝自福原愛 江宏傑 微博 臉書 IG）
福原愛再婚懷孕！江宏傑昔曝福原愛不為人知的一面：她真的假掰（圖／翻攝自福原愛 江宏傑 微博 臉書 IG）

這本書 卻能提供你們一位「還未被認識的福原愛」
但這本書，卻能提供你們一位「還未被認識的福原愛」。她就像是我的心靈導師，每一次聽到她的理論與人生原則後，都會反覆思考「我怎麼沒想過」？一路看著她走過不少挑戰，從那個愛哭、敏感又不敢多言的「愛醬」，蛻變成了現在這樣一個勇敢的女生。

對我來說，最想讓你們認識擁有多重身分的小愛；福原愛不只是我的妻子、不只是兩個孩子的媽媽，也不只是一位來自日本的桌球選手。她其實是每個人在人生道路上迷惘時，能夠帶領大家找到方向的思考家。

雖然我平常跟小愛生活在一起，但在她準備書籍內容時，基本上我是秉持先不看的原則。因為我要等待書籍出版，好好珍惜被「作家福原愛」每一篇字句震撼的機會。希望你們也是。小愛老公 寫於2019-09 江宏傑

這本書在台灣出版的時候造成轟動，出版時間是在2020年2月，結果幾個月之後，兩人婚變爆發。

 

福原愛再婚懷孕！江宏傑昔曝福原愛不為人知的一面：她真的假掰（圖／三采文化提供）
福原愛再婚懷孕！江宏傑昔曝福原愛不為人知的一面：她真的假掰（圖／三采文化提供）
福原愛再婚懷孕！江宏傑昔曝福原愛不為人知的一面：她真的假掰（圖／三采文化提供）
福原愛再婚懷孕！江宏傑昔曝福原愛不為人知的一面：她真的假掰（圖／三采文化提供）

本文報導與摘自三采文化出版之《不管怎樣的哭法，我都準備好了》

福原愛再婚懷孕！江宏傑昔曝福原愛不為人知的一面：她真的假掰（圖／翻攝自福原愛 江宏傑 微博 臉書 IG）
福原愛再婚懷孕！江宏傑昔曝福原愛不為人知的一面：她真的假掰（圖／翻攝自福原愛 江宏傑 微博 臉書 IG）
福原愛再婚懷孕！江宏傑昔曝福原愛不為人知的一面：她真的假掰（圖／翻攝自福原愛 江宏傑 微博 臉書 IG）
福原愛再婚懷孕！江宏傑昔曝福原愛不為人知的一面：她真的假掰（圖／翻攝自福原愛 江宏傑 微博 臉書 IG）
福原愛再婚懷孕！江宏傑昔曝福原愛不為人知的一面：她真的假掰（圖／翻攝自日本《女性SEVEN》）
福原愛再婚懷孕！江宏傑昔曝福原愛不為人知的一面：她真的假掰（圖／翻攝自日本《女性SEVEN》）
福原愛再婚懷孕！江宏傑昔曝福原愛不為人知的一面：她真的假掰（圖／三采文化提供）
福原愛再婚懷孕！江宏傑昔曝福原愛不為人知的一面：她真的假掰（圖／三采文化提供）

 

