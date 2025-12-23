書摘／福原愛再婚懷孕！江宏傑昔曝福原愛不為人知的一面：她真的假掰

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

福原愛再婚懷孕！江宏傑昔曝福原愛不為人知的一面：她真的假掰

日本「桌球甜心」福原愛與江宏傑的愛情與離婚故事轟動台日。沉寂一段時間時候，福原愛自己驚爆已「再婚懷孕」。對象就是當年的緋聞男主角「橫濱大谷翔平」。前夫江宏傑在福原愛出的中文書《不管怎樣的哭法，我都準備好了》中曝光福原愛很假掰，「和她相處到現在，我不斷發現她神奇的地方；從追求、戀愛、結婚到生子，我在她身上看到許多特點，同時也因為她的存在，給了我許多不可思議的力量。」當初的甜蜜對照現實，令人感到諷刺與無奈。

福原愛再婚懷孕！江宏傑昔曝福原愛不為人知的一面：她真的假掰

當愛已成往事 再看江宏傑推薦前妻著作「福原愛是真實的假掰」諷刺

在《不管怎樣的哭法，我都準備好了》一書中，江宏傑的推薦序中寫著，「福原愛是真實的假掰」，原因是：「和她相處到現在，我不斷發現她神奇的地方；從追求、戀愛、結婚到生子，我在她身上看到許多特點，同時也因為她的存在，給了我許多不可思議的力量。」



江宏傑曾說福原愛是真實的給掰，當時字裡行間滿滿的愛…..

聽說小愛要多了一個身分：「作家」。我很支持，也覺得很適合她。和她相處到現在，我不斷發現她神奇的地方；從追求、戀愛、結婚到生子，我在她身上看到許多特點，同時也因為她的存在，給了我許多不可思議的力量。



如果要用一個形容詞來介紹福原愛，我會用「真實的假掰」這五個字。會這樣說，是因為她身上有很多的神奇特質：她很替別人著想、很多禮、很多思緒，做任何事情都有一番令人意想不到的邏輯，很在乎身旁的人會不會因為自己一個動作而受到影響。

「怎會那麼假掰」 江宏傑後來才發現「那些心思都是真的」

剛開始，我還會覺得「怎會那麼假掰」，後來才發現「那些心思都是真的」，她是真實地「想超多」、超用心對待每一件事，不是單純只是外在包裝。把「假掰」這個字變得親近又很有正面的意義，就是小愛的魅力。



甚至看得到她對我的用心 隻身來台灣的勇敢堅強與賢慧

如果沒有長時間跟小愛相處，可能很難明白她整個人散發出來的不可取代性。也許大家看得到她的可愛、喜歡她的外型；或是理解她不到4歲就打桌球的堅毅，推崇一路跟拍她的紀錄片；大家甚至看得到她對我的用心，一個人隻身來台灣的勇敢堅強，看到她賢慧的一面。

福原愛再婚懷孕！江宏傑昔曝福原愛不為人知的一面：她真的假掰

這本書 卻能提供你們一位「還未被認識的福原愛」

但這本書，卻能提供你們一位「還未被認識的福原愛」。她就像是我的心靈導師，每一次聽到她的理論與人生原則後，都會反覆思考「我怎麼沒想過」？一路看著她走過不少挑戰，從那個愛哭、敏感又不敢多言的「愛醬」，蛻變成了現在這樣一個勇敢的女生。



對我來說，最想讓你們認識擁有多重身分的小愛；福原愛不只是我的妻子、不只是兩個孩子的媽媽，也不只是一位來自日本的桌球選手。她其實是每個人在人生道路上迷惘時，能夠帶領大家找到方向的思考家。



雖然我平常跟小愛生活在一起，但在她準備書籍內容時，基本上我是秉持先不看的原則。因為我要等待書籍出版，好好珍惜被「作家福原愛」每一篇字句震撼的機會。希望你們也是。小愛老公 寫於2019-09 江宏傑



這本書在台灣出版的時候造成轟動，出版時間是在2020年2月，結果幾個月之後，兩人婚變爆發。

福原愛再婚懷孕！江宏傑昔曝福原愛不為人知的一面：她真的假掰（圖／三采文化提供）

福原愛再婚懷孕！江宏傑昔曝福原愛不為人知的一面：她真的假掰（圖／三采文化提供）

本文報導與摘自三采文化出版之《不管怎樣的哭法，我都準備好了》

福原愛再婚懷孕！江宏傑昔曝福原愛不為人知的一面：她真的假掰

福原愛再婚懷孕！江宏傑昔曝福原愛不為人知的一面：她真的假掰

福原愛再婚懷孕！江宏傑昔曝福原愛不為人知的一面：她真的假掰（圖／翻攝自日本《女性SEVEN》）

福原愛再婚懷孕！江宏傑昔曝福原愛不為人知的一面：她真的假掰（圖／三采文化提供）

