書摘／福原愛驚爆江宏傑沒把她看在眼裡？ 26個字曝離婚真實原因

日本「桌球甜心」福原愛與江宏傑的離婚大戲。沉寂一段時間時候，隨著福原愛挺巨肚說已再婚再度引爆注意。福原愛早在《不管怎樣的哭法，我都準備好了》書中曝光江宏傑「根本沒把自己看在眼裡」。福原愛訴說兩人的互動：【真正愛妳的人，會讓妳的心情自由，並且看見自我、重新認識自我。】時間軸拉到現在來看，福原愛真的做到了「自由」。

福原愛驚爆江宏傑沒把她看在眼裡？ 26個字「真正愛妳的人，會讓妳的心情自由，並且看見自我、重新認識自我。」曝離婚真實原因。

跟小傑在一起的幸福 是因為他沒有把我當作「福原愛」

福原愛跟江宏傑兩人甜蜜時出的書《不管怎樣的哭法，我都準備好了》曾經這樣描述：跟小傑在一起的幸福，是因為他沒有把我當作「福原愛」。很多朋友看了我跟小傑拍的實境節目《幸福三重奏》，都問我：「妳跟小傑真的這麼恩愛呀？」「你們平常的真實生活也是這樣嗎？」還有很多網友、球迷都會上網留言，覺得我們「好閃」、「不科學的閃」。



其實，我跟小傑的幸福，不是大家認為「甜言蜜語」的閃，更不是覺得對方什麼都最棒最好的迷戀。相反地，小傑總是對我實話實說，【沒有把我當作「福原愛」，就是因為和大家給我的恰恰相反，我們才能走到今天。】很多人因為認識我，常會對我有些特別的禮遇或優待；和我相處的每一個人，免不了把我當成「福原愛」。可能有人聽到這句話會有種不明就裡的幽默—「不然是把妳當成誰呢？」

夢幻的愛情女生備受寵愛 但拍謝，江宏傑不是這樣

和小傑在一起的幸福正好相反，他只對我說實話。我胖了，他絕對不可能說「很瘦」；如果我穿了一件衣服醜，他絕對不可能說「美」（所以心臟要很強喔）。經紀人每次看了都會笑說：「老婆或女友問說好不好看，當然是無條件地回答說『好看啊』，還想什麼？」但小傑不會，他認為：「如果妳穿這樣不好看，我為什麼要讓別人看到呢？」他總是給我最真心的建議，希望讓我走出去的樣子是美美的。



正因為他沒有把我當作「從3 歲9 個月起就打球的福原愛」，也沒有覺得我應當被禮遇或當個公主就好了，因此，他讓我看到許多真實的自己。



小傑最常對我說的是「妳要愛自己」、「有事要說出來」，他不會因為面對福原愛就憋著真心話不說。所以他也希望我有話就說、不要把委屈藏心底。我是日本人，非常習慣委婉的講話方式，事事點到為止，有相反意見也常不會直接表達。但是小傑的出現，讓我開始懂得聆聽自己。雖然到現在我還是有很多地方做得不夠好，但他已經讓我能自然地哭、自然地笑。

（圖／三采文化提供）

真正愛妳的人會讓妳的心情自由 並且看見自我重新認識自我

如果問我婚姻的理想形狀是什麼？我會說，希望每個女生都能體會到這樣的幸福：不是只有放閃、只有表面的甜言蜜語；【真正愛妳的人，會讓妳的心情自由，並且看見自我、重新認識自我。】



心靈層面的浪漫是如此，那生活中的呢？具體而言，小傑讓我最感覺被重視的舉動就是「參與」。參與我的一切，不只是金錢上的支持，也不只是陪伴，而是「有意識」地用心參與。



一般大家認知裡的好老公、好男友，願意陪另一半逛街就很好了。有耐心一點的，可能會默默地在旁邊等、滑手機或是幫忙付錢、扛重物；沒耐心一點的，可能會催促該走了、希望不要逛太久。但小傑是會參與的人，他會實際拿起那些衣服在我身上比，會幫我挑材質、找適合的花色，要我先試穿再決定。他還會幫我拍照，讓我看看不同角度的樣子，想想以前有沒有穿過？未來可以在什麼場合穿？以免買了卻沒有機會亮相。

（圖／翻攝自江宏傑臉書、福原愛微博）

與江宏傑一起的那些時刻 福原愛曾說自己得到了天大的幸褔

結婚後的日子難免被柴米油鹽醬醋茶包圍，又有兩個小孩，總是被瑣事纏繞。但是他積極參與我們生活的大小事，不管是不是「女生」的事，都願意一起討論，讓我獲益良多。



那些獲得，就叫做幸福。這些時刻，我發現自己得到了天大的幸褔。如果小傑跟別人一樣，把我當成「福原愛」，搞不好在我嘴饞時，選擇勉強自己出門買，討我歡心。久了，難免配合到太累而發脾氣，這絕不是我想要的；又或者只是出錢，讓我生活無虞卻從未把我的需求放在心上，久了，可能會變成各過各的，【走不進對方的生活，這更不是我所追求的。】

只是後來的情況，福原愛與江宏傑分道揚鑣，甜蜜成為過去式……………

（圖／翻攝自《不管怎樣的哭法，我都準備好了》YT）

（圖／三采文化提供）

本文撰寫與摘自三采文化出版之福原愛說自己的故事《不管怎樣的哭法，我都準備好了》

