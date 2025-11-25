書摘／讓錢自動流進口袋神秘咒語曝光 天天念這9句你就是有錢人

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

讓錢自動流進口袋神秘咒語曝光，天天念9句你就是有錢人。核心精神是我愛錢、錢愛我。尊敬錢、珍惜錢。（圖／如何出版提供、翻攝自pixabay網站）

想讓財神爺主動找上你？先學會有錢人每天在做的一件事。最新有錢書《被財神爺喜歡到怕的方法》曝光讓錢自動流進口袋的9句口頭禪。關鍵原則是先要心情開心，相信宇宙有無盡的財富，將對錢的愛意「錢愛我、我也愛錢。」「我可以變成有錢人」的念力深植潛意識當中，讓財神主動找上你。

有錢人都是這樣：常唸不斷讓錢進入口袋的口頭禪

作者心理諮商師MASA說：說錢的壞話，會把我不需要錢的訊息就會滲透在潛意識裡。為了避免這種情況比較反過來說會讓錢進入口袋的口頭禪，推薦以下介9個句子。

廣告 廣告

1.錢很棒。

2.錢能讓我安心。

3.只要心情舒暢，就能吸錢進來。

4.我可以變成有錢人。

5.我愛錢。

6.錢愛我。

7.我會笑容滿面心懷感恩，去花錢。

8.宇宙有無盡的財富。

9.錢錢啊，平常多謝你了。

這些都是會不斷把錢吸引進過來的魔法話語。平常要像口頭禪一樣多念幾遍，讓這些話滲透到潛意識裡。

讓錢自動流進口袋神秘咒語曝光，天天念9句你就是有錢人。核心精神是我愛錢、錢愛我。尊敬錢、珍惜錢。（圖／如何出版提供、翻攝自pixabay網站）

有錢人都是這樣：有錢人的家總是一塵不染

幸福的有錢人很多都「喜歡招待客人」，我也曾多次受邀到他們家中做客。物質上、精神上都十分富裕的有錢人家有個共同點，那就是他們的家裡都一塵不染。

掃除無微不至，物品從不散亂在外。 「福神」最喜歡乾淨整潔的住家。幸福的有錢人應該都很清楚，「丟掉不需要的東西」有多麼重要。各位的家裡是不是堆積了很多不需要的東西呢？這也是為了把家維持在窮神絕不上門的狀態，一定要定期檢查並丟棄不需要的物品。

下列都是丟棄後，可以明顯改變運氣流動的物品。

1.不穿的衣服：檢查衣櫥，如果有一整年都沒穿到的衣服，就把它處理掉吧。衣櫥裡最好只收納真正適合你、你喜歡的衣服。

2.穿舊的衣物：內衣、襪子等穿舊的衣物要定期丟棄。鬆鬆垮垮的衣物會降低你的運氣。

3.想著「可能會派上用場」而保留的物品：你家是不是堆積著從外面拿回來的免洗筷、化妝品的試用品、紙袋、空箱呢？如果這些半年都沒用到，代表不會再用了，就當作它們已經失去用處了吧。以這些物品為主，丟棄不需要的東西，就可以放你現在需要的東西！

讓錢自動流進口袋神秘咒語曝光，天天念9句你就是有錢人。核心精神是我愛錢、錢愛我。尊敬錢、珍惜錢。（圖／如何出版提供、翻攝自pixabay網站）

有錢人都是這樣：相信只要勤掃廁所，就不會再為錢煩惱

「掃廁所」還是很重要！ 只要掃廁所，就不會再為錢煩惱。這是很多地方流傳的說法，各位應該也聽說過吧？ 但是，廁所跟財運有什麼關聯呢？令人匪夷所思。告訴我掃廁所很重要的小林正觀，說了以下這段話。

「宇宙是個能夠積蓄所有能量和訊息的水壩。這個水壩裡容納了包含金錢在內的龐大能量。若這股能量能夠流出來，就會來到自己手上。但要是自我堵住了流出的管道，能量就進不來。」

而打掃廁所，好像就可以把累積的自我沖掉。 我想應該有人聽得一頭霧水吧……我在二十幾歲聽到這段話時，也根本沒有聽懂。不過，聽不懂也沒關係，反正去做就對了！ 我這十多年來每天都會掃廁所，而結果十分完美。我不曾為錢傷腦筋，也不再擔心自己付不出錢。不僅如此，我還經常得到額外的收入。在外面的廁所也是一樣，要注意使用後一定要清理得比使用前更乾淨。擦拭馬桶時，如果能利用感謝的言靈之力，一邊唸著「謝謝、謝謝……」的話會更好！

讓錢自動流進口袋神秘咒語曝光，天天念9句你就是有錢人。核心精神是我愛錢、錢愛我。尊敬錢、珍惜錢。（圖／如何出版提供、翻攝自pixabay網站）

讓錢自動流進口袋神秘咒語曝光，天天念9句你就是有錢人。核心精神是我愛錢、錢愛我。尊敬錢、珍惜錢。（圖／如何出版提供、翻攝自pixabay網站）

本文撰寫與摘自如何出版之《被財神爺喜歡到怕的方法》

三立新聞網提醒您：

以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。

更多三立新聞網報導

不斷更新／全球替「于朦朧討公道」要求公開真相 震撼連署人數曝光

獨家／成人平台SWAG證實邀粿粿合作 前男友震驚大喊：萬萬不可以

于朦朧事件延燒！田海蓉聚會被問玩什麼 程青松留言：「還有殺人遊戲」

書摘／周子瑜哭了！13歲孤單一人赴韓當練習生發展史催淚曝光惹心疼

