書摘／黃仁勳回台挺台灣不藏了！他曝光輝達已成地球上最重要股票真相

NVDIA輝達執行長黃仁勳，他的世界格局與夜市平民風格交織，每次回到臺灣都會造成轟動。隨著輝達海外總部在北士科T17、T18定案、輝達GPU與GOOGLE TPU之爭正掀起話題。無論如何，在《黃仁勳傳》中曝光輝達已成為地球上最重要的股票。

一分鐘瞭解輝達在世界的戰略位置重要性：

輝達晶片牽動全球科技命脈的地緣政治風暴。輝達（NVIDIA）、台積電（TSMC）與臺灣，正在承受前所未有的戰略壓力。中國渴求 AI 晶片，美國全面封鎖先進半導體。而台積電的存在，更成為全球經濟與國家安全的共同命脈。從黑市翻倍價格的 A100，到戈壁沙漠裡仿造的「台灣總統府」建物，再到鳳凰城沙漠中的 400 億美金晶圓廠，一條看不見的晶片戰線正在世界擴張。這場科技震震撼揭露的不只是商業競爭，更是一場攸關全球未來的戰略賭局。

黃仁勳回台挺台灣不藏了！《黃仁勳傳》作者史蒂芬.維特曝光輝達已成地球上最重要的股票。

美國封鎖升級：輝達在中國面臨的棘手困境

在中國，輝達的問題還更為棘手。在黃仁勳看來，中國是AI 晶片的關鍵市場，他很希望能夠全力向中國客戶售出晶片，多多益善。但美國政府對此有意見，於2022年禁止輝達將先進的A100與H100晶片銷至中國。黃仁勳原本推出修改版的晶片來逃避禁令，卻引來美國政府不悅，指責輝達是在鑽漏洞，並擴大禁令範圍，使得包括高階遊戲顯卡在內的更多輝達設備被禁止運到中國。

中國矛盾需求：反遊戲、卻瘋狂搶高階遊戲顯卡

這在中國造成一種不尋常的局面。中國官媒會說電玩遊戲是「精神鴉片」，國家也規定未成年人每週遊戲時間不得超過三小時。但中國科學家（軍隊更不用說）卻對軍民兩用（dual-use）的遊戲硬體需求極高。在禁令生效前的幾天，輝達全速出貨，讓TikTok母公司字節跳動能夠取得足夠的A100晶片來訓練十套ChatGPT。

黑市翻倍、貨照進：禁令後仍湧向中國

就算在禁令生效之後，高端晶片還是不斷設法進入中國。據路透社2023年6月的報導，在深圳的大型電子市場攤位上，就能看到A100 的黑市水貨以零售價兩倍的價格出售。黃仁勳告訴我，他絕對遵守法律，但他反對禁令。「要是不讓他們向我們買，他們只會自己去做，」。

黃仁勳回台挺台灣不藏了！《黃仁勳傳》作者史蒂芬.維特曝光輝達已成地球上最重要的股票。

中國的更大目標：臺灣與晶片霸權

黃仁勳面臨的更大問題，是中國對臺灣的企圖。中國擁有全球最龐大的海軍，而且長期以來一直聲稱臺灣是中國的一部分。習近平的2024年新年賀詞就表明，和臺灣的「統一」是「歷史必然」。而根據2024年4月公布的衛星圖像顯示，中國在戈壁沙漠仿造疑似臺灣總統府的建築物，可能是為了模擬兩棲入侵。

台積電停工＝世界停工：全球經濟將災難性崩解

要是真的發生此等規模的入侵，諾曼地登陸只會是小巫見大巫，全球經濟也將受到災難性的影響。台積電在臺灣的製造工廠，本來就已經左右全球的生產製造節奏。台積電生產最先進晶片的速度與精度，全球各地無人能及。光是因為疫情期間影響晶片生產速度，就讓全球汽車延遲交貨長達數月。一旦發生戰爭，延誤將會以年來計算，而且不限於汽車與AI領域，還包括智慧型手機、消費性電子用品、醫療設備，以及其他使用高端晶片的產品領域都將同遭波及。

令人震驚：輝達竟然沒有臺海戰爭的應急計畫

但我（作者：史帝夫維特）大吃一驚的是，輝達並沒有應付這種可能性的緊急計畫。輝達營運執行副總裁黛博拉•蕭奎斯特說：「一旦臺灣和台積電出事，影響之大，就像是要我回答如果加州掉進海裡要怎麼辦一樣。」。黛博拉•蕭奎斯特任職於全球市值最高的半導體公司，負責後勤物流事宜，但黃仁勳告訴她完全不用考慮這個問題。

黃仁勳說：「我不希望她花半個腦細胞來思考怎麼處理這種狀況，因為這根本不是她能處理的事。」。蕭奎斯特推測，如果戰事發生，輝達會把訂單轉移給韓國的三星與全球其他合作夥伴。「我能告訴你事情會怎麼發展，」她說：「那就是所有人的產品都得降低一個檔次。」

地緣政治覺醒：各國瘋狂投入晶片主權

意識到臺灣的地緣政治風險，各國政府都開始出資打造自己的晶片製造工廠。在美國，拜登總統撥款數百億美元稅收，在俄亥俄州與亞利桑那州興建工廠；日本、韓國與歐盟也有類似的計畫。「全球化，至少在半導體方面，已經是沒有了。」張忠謀在2023年底向台積電的員工如此表示：「最重要的還是國家安全。」

黃仁勳回台挺台灣不藏了！《黃仁勳傳》作者史蒂芬.維特曝光輝達已成地球上最重要的股票。

鳳凰城沙漠奇蹟：台積電的美國 400 億超級工廠

在鳳凰城（Phoenix）北邊的一片沙漠空地，台積電已經清掉超過130萬坪的灌木叢，整理地基，準備興建兩座大型晶片製造工廠。鳳凰城幅員遼闊，此處嚴格來說還位在市內，但尚未開發、一片荒涼；最近的娛樂場所是一處露天靶場。廠區未來將能自成一體，有專用的公共供水與天然氣設施，並設有精煉廠，提供純淨的氮氣、氧氣與氬氣。索諾拉沙漠（Sonora）在8月的氣溫可能超過攝氏43度；為了節約用水，廠區將備有水分回收系統，彷彿電影《沙丘》（Dune）會出現的場景。

39台起重機、2300噸吊載：美國史上最大外資投資案之一

這一切已經引來附近民眾的好奇，從不遠處的科羅拉多州金字塔峰（Pyramid Peak）眺望工地，可以數到有三十九臺起重機同時運作，包括一臺超過50公尺高的馬托尼瓦克（Manitowoc）履帶起重機，一次就能舉起近2,300公噸重。台積電鳳凰城廠的總預算估計超過400億美元，成為美國史上規模數一數二的外國直接投資案，也是全球最昂貴的一項超大型計畫。鳳凰城廠完工之後，預計雇用兩千名員工，每年產六十萬顆晶片，足以供應美國整體國內市場所需。

英特爾緊追：亞利桑那州 320 億擴廠同步開跑

向南65公里，在鳳凰城的居住型衛星城市錢德勒市（Chandler），英特爾也斥資320 億美元擴建廠區。在這一片高爾夫球場與旱地景觀設計的牧場式住宅之中，英特爾的工程晝夜不停：為了確保地基在炎炎夏日仍然能夠凝固，建商在混凝土當中加入冰塊，並選在半夜進行澆築作業。他們鋪設的混凝土超過30萬立方公尺，足以填滿一百個奧運標準泳池，接著他們又運來3 萬噸鋼材，建造上方的鷹架。從無人機拍攝的影像，可以看到中央有六座巨大的晶圓廠由北向南排列，再由工業管道連結到西邊一排平行的輔助設施。

晶片恐過剩？張忠謀不看好美國本土製造

不論是從亞利桑那州的廠區競爭，或是從世界各地正在建造的其他工廠看來，都顯示出晶片未來可能供過於求。張忠謀退休後已經退出決策圈，在他看來，這項亞利桑那州的投資案並不明智：他認為美國的工作文化永遠不可能適應亞洲的生產方式，這間工廠的績效也將落後全球的競爭對手。

〔2022年，時任美國眾議院議長南西•裴洛西（Nancy Pelosi）訪臺時，張忠謀就向她表示這項美國計畫「注定失敗」。〕張忠謀還說，台積電的工廠集中在臺灣，實際上是在防止中國入侵，因為要是台積電停工，經濟受到打擊最嚴重的正是中國。（他將台積電稱為臺灣的「矽盾」。）話雖如此，張忠謀最喜愛的客戶黃仁勳於2023年參觀台積電鳳凰城廠區工地的時候，他還是親自出席、微笑歡迎。

黃仁勳回台挺台灣不藏了！《黃仁勳傳》作者史蒂芬.維特曝光輝達已成地球上最重要的股票。（圖／寧夏夜市榮譽會長提供）

美軍視角：中國永遠不可能拿到台積電的工廠

中國毫無招架之力。美國政府成功遊說，阻止半導體製造過程最關鍵的曝光機出口到中國，讓中國的技術一下子落後十年。我想知道，中國會不會試著奪下台積電在臺灣的工廠，自行生產晶片？我訪談的一位前美國軍官認為，發生這種事的可能性太低。「這不像是伊拉克當時征服科威特可以搶下油田，」他說。「這些機器一方面精準到誇張，一方面也脆弱到誇張，精度是以原子為單位。要是有枚飛彈在這些機器旁邊爆炸，你覺得會怎樣？」這位前軍官指出，管理者只要從遠端停用軟體，這些機器就會變成沒有用的磚塊；工人拿起球棒與鐵錘，要破壞機器也毫無難度。「我會說，如果臺灣工程師想搞破壞，那可不是蓋的。」

但我還是懷疑，想問中國為什麼不能把機器修一修，真的是個蠢問題嗎？難道他們不能自己寫個軟體來更新？或者透過威逼的手段，要臺灣工程師上生產線？這位前軍官停頓良久。「美國永遠不可能讓中國擁有臺灣的半導體工廠。」他說：「就是這樣，絕無可能。」

「輝達係數」震撼全球：一支股票撼動地球經濟脈搏

在全世界半導體版圖重組、美中科技戰白熱化的此刻，輝達（NVIDIA）已不只是企業，而是全球科技命脈的「心臟」。它的市值、它的晶片、它的算法能力，正在牽動 AI、軍事、金融市場、地緣政治與人類文明的下一步。美國要守、中國想買、全球都在等，而輝達的每一項產品、每一次發布、每一段供應鏈變動，都足以讓世界股市震盪、讓各國政府重新評估國安戰略。「輝達係數」已成為全球經濟新指標，而輝達，更是當今地球上最重要的一支股票。

「輝達係數」（NVIDIA Coefficient）是什麼？

指的是：輝達（NVIDIA）的市值、技術進展、晶片供應狀況、AI 生態鏈布局，對全球經濟、科技業、金融市場、地緣政治與國家安全所產生的連動影響程度。

黃仁勳回台挺台灣不藏了！《黃仁勳傳》作者史蒂芬.維特曝光輝達已成地球上最重要的股票。（圖／翻攝自NVIDIA官網）

黃仁勳回台挺台灣不藏了！《黃仁勳傳》作者史蒂芬.維特曝光輝達已成地球上最重要的股票。（圖／天下文化提供）

本文撰寫與摘自天下文化出版之《黃仁勳傳》

黃仁勳回台挺台灣不藏了！《黃仁勳傳》作者史蒂芬.維特曝光輝達已成地球上最重要的股票。（圖／天下文化提供）

