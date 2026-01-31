書摘／黃仁勳最害怕的5件事曝光了 他爆料：跟川普、中國、Gemini有關

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

「我在輝達內部的消息來源告訴我，2025 年對黃仁勳來說是難熬的一年。他從未見過黃仁勳這麼害怕失敗。」NVIDIA創辦人黃仁勳正在臺灣。這麼成功的他心中也有害怕的事。《黃仁勳傳》作者史帝芬．維特爆料黃仁勳最擔心這5件事。

天下文化出版的《黃仁勳傳》（The Thinking Machine）暢銷，在600本商業書競爭中勝出，獲得 2025年英國「年度商業書籍獎」（ the 2025 Financial Times and Schroders Business Book of the Year Award）。

《黃仁勳傳》在2025年1月20日出版，一年後作者史帝芬．維特（Stephen Witt）曝光他對輝達的最新觀察…………

黃仁勳最害怕的5件事曝光。《黃仁勳傳》作者史帝芬．維特爆料：跟川普、中國、Gemini有關。（圖／記者鄭孟晃攝影、翻攝自NVIDIA官網、翻攝自《Financial Time》、天下文化提供）

輝達市值震撼全球 一家公司撐起標普500的8％權重

2023 年夏天，我開始動筆寫這本書時，輝達還是全球市值第六大的公司。而2025 年1 月本書在臺灣首次出版，輝達已是全球市值最高的公司。如今，在出版將近一年後，輝達不僅依然是全球市值最高的公司，甚至可以說，也許是人類歷史上最有價值的企業。截至2025 年11 月23 日，輝達市值權重約占標普500 指數（S&P 500）的8％，創下標普有史以來單一股票最高占比。

從臥室到資料中心 輝達站上AI革命核心

輝達的崛起，源於2012 年開始的一場革命：AI 先驅亞歷克斯•克里澤夫斯基（Alex Krizhevsky）在加拿大老家臥室裡，使用兩張輝達遊戲顯卡訓練出全世界最厲害的神經網路。十三年後，神經網路的訓練場所已從研究生的臥室搬到了資料中心，微晶片數量則從兩顆增加到兩百萬顆。然而，基本原理相同，唯一的差別是規模。這使輝達成為AI 熱潮的核心，也讓輝達才華出眾、喜怒無常、要求嚴苛的執行長黃仁勳成了AI 帝王。

成功沒有帶來狂喜 反而讓黃仁勳更焦慮

你可能以為這會讓黃仁勳狂喜。但恰好相反。成功反而讓黃仁勳深感焦慮不安。他害怕自滿，也害怕失去競爭優勢。我在輝達內部的消息來源告訴我，2025 年對黃仁勳來說是難熬的一年。

越成功越緊繃 恐懼成了黃仁勳的內在燃料

另一位內部人士告訴我，他從未見過黃仁勳如此害怕失敗。據說，輝達愈成功，他把員工逼得愈緊。沒錯，黃仁勳或許是我所見過最神經質、最緊繃的人。我沒有貶低他的意思，只是說他幾乎完全被負面情緒驅動。焦慮、偏執、壓力、內疚—這些正是黃仁勳的內在燃料。

DeepSeek震撼彈 中國因素瞬間牽動輝達命運

對黃仁勳來說，2025 年確實是瘋狂的一年。2月，中國AI 軟體DeepSeek 突然冒出來，驚動全球，設計者聲稱他們發現一種效率更高的AI 訓練方式。輝達股價暴跌，在短短兩天內市值蒸發了近1 兆美元。雖然股價後來回升，但這件事凸顯中國會牽動輝達的命運。為了保護自己的公司，黃仁勳被迫踏入從未涉足的領域：政治角力。

首度破例捐給川普政治獻金 黃仁勳為股東利益低頭

《黃仁勳傳》第一版，作者曝光黃仁勳從未有過政治獻金的紀錄。如今情況大不相同。2025 年，黃仁勳六次公開與美國總統唐納•川普（Donald Trump）一同亮相，同年11 月，他宣布將為川普在白宮興建的奢華宴會廳慷慨解囊。兩人經常在媒體上互相恭維，但我懷疑黃仁勳與川普的交好不是基於他對川普本人的欣賞，而是為了輝達股東的利益，他需要川普給他優惠待遇。

對川普五大關鍵請求 黃仁勳為輝達鋪路全球通行證

1.將輝達納入美國政府資助的AI 大規模投資計畫，包括在亞利桑那州及俄亥俄州興建新的半導體製造廠。

2.在德州與威斯康辛州設立的大型AI 資料中心。

3.他需要川普鬆綁對中國大陸的貿易禁令，因為輝達一直很難打入中國市場。

4.由於輝達在AI 訓練基礎設施領域市占率高達近九成，他需要川普壓下華府任何反壟斷的聲音。

5.最重要的是，他需要川普政府維持對臺灣進口半導體產品的關稅豁免政策。

無論政局如何變動 台灣始終是他的根

黃仁勳依然擁抱他的出生地。他總是用熱情的口吻談到臺灣的合作夥伴，尤其是鴻海和台積電，輝達最重要的全球供應商。他在2025 年的臺北國際電腦展（COMPUTEX 2025）上宣布，將在臺北打造第三座總部大樓。這棟大樓名為「星座號」（Constellation），也是黃仁勳招牌的「太空船」造型建築，與輝達在矽谷的兩棟總部風格相同。臺灣仍然是輝達長期策略的關鍵。無論川普在位與否，這座島嶼永遠是他的家鄉。

AI競爭者AMD、博通、Google Gemini、Amazon正蠶食獲利

當然，輝達若要保住全球市值霸主的地位，黃仁勳需要各方協助。競爭對手已瞄準輝達。在美國，AMD、博通（Broadcom）與多家新創公司正試圖侵蝕輝達的獲利空間。中國大陸當局阻止開發者使用輝達晶片，要求改用國產供應商，打造具競爭力的技術堆疊。Google 則已逐漸改用內部研發的晶片來訓練其旗艦級AI 模型Gemini 的最新版本，脫離對輝達的依賴。黃仁勳最近對員工說：「在Google、在Amazon，有一些團隊的任務就是要幹掉我們。」

跌落時更像領導者 黃仁勳的另一面曝光

總有一天，輝達的股價必然會下挫。也許是因為競爭，也許是地緣政治紛擾影響，或者只是AI 成長趨緩。無論原因為何，對黃仁勳而言，這都不是第一次。在他三十餘年的執行長生涯中，輝達股價曾兩度經歷近90％的慘烈跌幅。一位資深員工回憶黃仁勳在逆境中的轉變。「他變得更有同理心，」她說：「遇到困難時，他反而成為更好的領導者。」是的，有一天，輝達會跌下來。到了那一天，也許黃仁勳才會不那麼緊繃。

總結：30秒看懂黃仁勳害怕的五件事精華

1.害怕「自滿」：

輝達市值一度占 S&P 500 約 8%，創歷史紀錄。

但黃仁勳最怕的不是對手，而是內部鬆懈。他深信：只要一自滿，優勢就會瞬間消失。



2.害怕「被追上、被取代」

在他眼中，敵人無所不在——

AMD、Broadcom，甚至 Google、Amazon 都在打造「去輝達化」的 AI 生態。



他私下對員工說過一句狠話：「在 Google、在 Amazon，有團隊的任務，就是要幹掉我們。」



3.害怕中國變數失控（DeepSeek 衝擊）

2025 年，中國 AI 軟體 DeepSeek 橫空出世，宣稱找到更高效率的訓練方式。

短短兩天，輝達市值蒸發近 1 兆美元。股價雖回升，但這一擊讓黃仁勳清楚意識到：中國，足以牽動輝達的命運。



4.害怕政治風向，卻不得不低頭

過去從不捐政治獻金的黃仁勳，2025 年卻破例親近 唐納·川普。不是因為理念，而是現實。



他需要川普幫忙五件事：



（1）爭取美國 AI 投資補助。

（2）建資料中心、設晶圓廠。

（3）鬆綁對中國出口限制。

（4）壓制反壟斷聲浪。

（5）最關鍵：維持台灣半導體關稅豁免



5.害怕跌落神壇

黃仁勳太清楚一件事—市場不會永遠愛你。過去 30 多年，輝達股價曾兩度暴跌近 90%。

本文撰寫與摘自天下文化出版2026 年1月《黃仁勳傳》暢銷增訂版新作者自序

