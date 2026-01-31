書摘／黃仁勳最害怕的5件事曝光了 他爆料：跟川普、中國、Gemini有關
資深記者鍾志鵬 / 台北報導
「我在輝達內部的消息來源告訴我，2025 年對黃仁勳來說是難熬的一年。他從未見過黃仁勳這麼害怕失敗。」NVIDIA創辦人黃仁勳正在臺灣。這麼成功的他心中也有害怕的事。《黃仁勳傳》作者史帝芬．維特爆料黃仁勳最擔心這5件事。
天下文化出版的《黃仁勳傳》（The Thinking Machine）暢銷，在600本商業書競爭中勝出，獲得 2025年英國「年度商業書籍獎」（ the 2025 Financial Times and Schroders Business Book of the Year Award）。
《黃仁勳傳》在2025年1月20日出版，一年後作者史帝芬．維特（Stephen Witt）曝光他對輝達的最新觀察…………
輝達市值震撼全球 一家公司撐起標普500的8％權重
2023 年夏天，我開始動筆寫這本書時，輝達還是全球市值第六大的公司。而2025 年1 月本書在臺灣首次出版，輝達已是全球市值最高的公司。如今，在出版將近一年後，輝達不僅依然是全球市值最高的公司，甚至可以說，也許是人類歷史上最有價值的企業。截至2025 年11 月23 日，輝達市值權重約占標普500 指數（S&P 500）的8％，創下標普有史以來單一股票最高占比。
從臥室到資料中心 輝達站上AI革命核心
輝達的崛起，源於2012 年開始的一場革命：AI 先驅亞歷克斯•克里澤夫斯基（Alex Krizhevsky）在加拿大老家臥室裡，使用兩張輝達遊戲顯卡訓練出全世界最厲害的神經網路。十三年後，神經網路的訓練場所已從研究生的臥室搬到了資料中心，微晶片數量則從兩顆增加到兩百萬顆。然而，基本原理相同，唯一的差別是規模。這使輝達成為AI 熱潮的核心，也讓輝達才華出眾、喜怒無常、要求嚴苛的執行長黃仁勳成了AI 帝王。
成功沒有帶來狂喜 反而讓黃仁勳更焦慮
你可能以為這會讓黃仁勳狂喜。但恰好相反。成功反而讓黃仁勳深感焦慮不安。他害怕自滿，也害怕失去競爭優勢。我在輝達內部的消息來源告訴我，2025 年對黃仁勳來說是難熬的一年。
越成功越緊繃 恐懼成了黃仁勳的內在燃料
另一位內部人士告訴我，他從未見過黃仁勳如此害怕失敗。據說，輝達愈成功，他把員工逼得愈緊。沒錯，黃仁勳或許是我所見過最神經質、最緊繃的人。我沒有貶低他的意思，只是說他幾乎完全被負面情緒驅動。焦慮、偏執、壓力、內疚—這些正是黃仁勳的內在燃料。
DeepSeek震撼彈 中國因素瞬間牽動輝達命運
對黃仁勳來說，2025 年確實是瘋狂的一年。2月，中國AI 軟體DeepSeek 突然冒出來，驚動全球，設計者聲稱他們發現一種效率更高的AI 訓練方式。輝達股價暴跌，在短短兩天內市值蒸發了近1 兆美元。雖然股價後來回升，但這件事凸顯中國會牽動輝達的命運。為了保護自己的公司，黃仁勳被迫踏入從未涉足的領域：政治角力。
首度破例捐給川普政治獻金 黃仁勳為股東利益低頭
《黃仁勳傳》第一版，作者曝光黃仁勳從未有過政治獻金的紀錄。如今情況大不相同。2025 年，黃仁勳六次公開與美國總統唐納•川普（Donald Trump）一同亮相，同年11 月，他宣布將為川普在白宮興建的奢華宴會廳慷慨解囊。兩人經常在媒體上互相恭維，但我懷疑黃仁勳與川普的交好不是基於他對川普本人的欣賞，而是為了輝達股東的利益，他需要川普給他優惠待遇。
對川普五大關鍵請求 黃仁勳為輝達鋪路全球通行證
1.將輝達納入美國政府資助的AI 大規模投資計畫，包括在亞利桑那州及俄亥俄州興建新的半導體製造廠。
2.在德州與威斯康辛州設立的大型AI 資料中心。
3.他需要川普鬆綁對中國大陸的貿易禁令，因為輝達一直很難打入中國市場。
4.由於輝達在AI 訓練基礎設施領域市占率高達近九成，他需要川普壓下華府任何反壟斷的聲音。
5.最重要的是，他需要川普政府維持對臺灣進口半導體產品的關稅豁免政策。
無論政局如何變動 台灣始終是他的根
黃仁勳依然擁抱他的出生地。他總是用熱情的口吻談到臺灣的合作夥伴，尤其是鴻海和台積電，輝達最重要的全球供應商。他在2025 年的臺北國際電腦展（COMPUTEX 2025）上宣布，將在臺北打造第三座總部大樓。這棟大樓名為「星座號」（Constellation），也是黃仁勳招牌的「太空船」造型建築，與輝達在矽谷的兩棟總部風格相同。臺灣仍然是輝達長期策略的關鍵。無論川普在位與否，這座島嶼永遠是他的家鄉。
AI競爭者AMD、博通、Google Gemini、Amazon正蠶食獲利
當然，輝達若要保住全球市值霸主的地位，黃仁勳需要各方協助。競爭對手已瞄準輝達。在美國，AMD、博通（Broadcom）與多家新創公司正試圖侵蝕輝達的獲利空間。中國大陸當局阻止開發者使用輝達晶片，要求改用國產供應商，打造具競爭力的技術堆疊。Google 則已逐漸改用內部研發的晶片來訓練其旗艦級AI 模型Gemini 的最新版本，脫離對輝達的依賴。黃仁勳最近對員工說：「在Google、在Amazon，有一些團隊的任務就是要幹掉我們。」
跌落時更像領導者 黃仁勳的另一面曝光
總有一天，輝達的股價必然會下挫。也許是因為競爭，也許是地緣政治紛擾影響，或者只是AI 成長趨緩。無論原因為何，對黃仁勳而言，這都不是第一次。在他三十餘年的執行長生涯中，輝達股價曾兩度經歷近90％的慘烈跌幅。一位資深員工回憶黃仁勳在逆境中的轉變。「他變得更有同理心，」她說：「遇到困難時，他反而成為更好的領導者。」是的，有一天，輝達會跌下來。到了那一天，也許黃仁勳才會不那麼緊繃。
總結：30秒看懂黃仁勳害怕的五件事精華
1.害怕「自滿」：
輝達市值一度占 S&P 500 約 8%，創歷史紀錄。
但黃仁勳最怕的不是對手，而是內部鬆懈。他深信：只要一自滿，優勢就會瞬間消失。
2.害怕「被追上、被取代」
在他眼中，敵人無所不在——
AMD、Broadcom，甚至 Google、Amazon 都在打造「去輝達化」的 AI 生態。
他私下對員工說過一句狠話：「在 Google、在 Amazon，有團隊的任務，就是要幹掉我們。」
3.害怕中國變數失控（DeepSeek 衝擊）
2025 年，中國 AI 軟體 DeepSeek 橫空出世，宣稱找到更高效率的訓練方式。
短短兩天，輝達市值蒸發近 1 兆美元。股價雖回升，但這一擊讓黃仁勳清楚意識到：中國，足以牽動輝達的命運。
4.害怕政治風向，卻不得不低頭
過去從不捐政治獻金的黃仁勳，2025 年卻破例親近 唐納·川普。不是因為理念，而是現實。
他需要川普幫忙五件事：
（1）爭取美國 AI 投資補助。
（2）建資料中心、設晶圓廠。
（3）鬆綁對中國出口限制。
（4）壓制反壟斷聲浪。
（5）最關鍵：維持台灣半導體關稅豁免
5.害怕跌落神壇
黃仁勳太清楚一件事—市場不會永遠愛你。過去 30 多年，輝達股價曾兩度暴跌近 90%。
本文撰寫與摘自天下文化出版2026 年1月《黃仁勳傳》暢銷增訂版新作者自序
更多三立新聞網報導
她全程目不轉睛！霍諾德登頂台北101後的深吻擁抱 讓世人感動淚崩
全台320萬素食者嗨翻！霍諾德不吃肉也能練出神級體能 他曝光關鍵
霍諾德吃素！臺灣320萬吃素人口驚喜 他一句話讚爆：溫柔有力的力量
霍諾德吃素震撼驚喜臺灣蔬食界 中醫、營養雙證照醫曝10大蔬食好處真相
其他人也在看
陳漢典Lulu婚禮變「紅包公審大會」！知名作家公開痛批：關你屁事？
陳漢典與Lulu（黃路梓茵）日前舉行婚禮本是一樁演藝圈喜事，未料紅包金額竟成全民關注焦點。從網友嫌棄小S包1.6萬太少，到緊盯吳宗憲是否包200萬禮金，連嘻小瓜包6600元都被酸全場包最少。對此作家冒牌生痛批，紅包應依能力與交情而定，這類「越界」的公審現象，簡直是披著關心外衣的管閒事。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 14則留言
婚禮變「紅包公審大會」！陳漢典首露臉洩「真實心聲」：不是很開心
陳漢典與Lulu（黃路梓茵）日前舉行婚禮本是一樁演藝圈喜事，未料紅包金額竟成全民關注焦點。從網友嫌棄小S包1.6萬太少，到緊盯吳宗憲是否包200萬禮金，連嘻小瓜包6600元都被酸全場包最少。如今兩人節目第三集以「人脈經營」為主題，設計「聖誕交換禮物之現在不准笑」遊戲單元。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 5則留言
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 74則留言
張又俠絕筆信瘋傳！驚爆阻習攻台內幕：幾十萬軍人填海也靠近不了台灣
中共軍委副主席張又俠驚傳遭整肅，海外流出其「致習近平公開信」。信中揭露張習兩人對「軍委主席負責制」及武統台灣存重大分歧。張又俠引述前將領劉亞洲分析，警告若執意武統台灣，將導致「幾十萬軍人填海也靠近不了台灣」，恐引美日聯軍介入，中國沿海設施將遭毀，並面臨亡黨亡國危機。信中批評習身邊「馬屁精」助長戰爭意圖，呼籲習近平卸任、不與美為敵、真誠改革開放。此信真偽待核，然已引發國際震撼，凸顯高層矛盾。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 547則留言
太常「欺負」陳漢典惹陳媽不悅！小S當場下跪道歉 驚人場面全被拍
男星陳漢典出道後因為擔任《康熙來了》助理主持而廣為人知，節目至今仍是觀眾心中的經典，其中，陳漢典出書時曾透露小S常在節目開他玩笑，讓自己母親走心過，當時小S一聽便要下跪道歉的名場面，仍讓觀眾回味無窮。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1則留言
離婚認愛喪偶單親爸爸新歡！Melody不忍全招了 「真實心聲」曝光
「Melody」殷悅於2023年宣布離婚後，與前夫吳育奇歷經長達2年的法律訴訟，直到去年才正式落幕。走出婚變的Melody認愛迎來第二春，也投入Podcast節目《姐妹悄悄話》，更跨足教育領域透過線上教學身分成為「英文老師」。Melody分享，在資訊爆炸的時代，清楚表達觀點與邏輯思考顯得格外重要。她認為，一個人不只要言之有物，還要能讓人信服，這也讓她深刻體會到「同頻」的重要性。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 14則留言
2026進入火象元年！唐綺陽點名「5星座」走大運 這星座上半年資源自動聚攏！
農曆新年將至《唐綺陽談星私廚》請來命理師簡少年與心理諮商師周慕姿一同聊聊馬年運勢，簡少年指出，2026年為丙午年是「超級大火年」，他形容今年世界將變化速度很快，很多事情會超出原本想像與預期的範圍，就算做了再多準備仍可能在一瞬間全盤翻轉，因此他建議「躺平」，不過簡少年說:「這個躺平不是要你放棄，而是為了看清新希望在哪裡，去接受那個截然不同的時代。」唐綺陽談星私廚 ・ 1 天前 ・ 9則留言
突開戰貝克漢夫婦控6罪狀！長子舊愛不忍出手了 公開「最大導火線」
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀。布魯克林在公開聲明中曾提及在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。近日布魯克林的前緋聞女友艾芙頓麥凱思受訪時則強烈暗示他爸媽將他行程洩漏給狗仔。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7則留言
柯建銘、蔡其昌誰接黨團總召？王世堅開首槍表態了：「他」一定會贏
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導去（2025）年兩波大罷免接連失利，民進黨內掀起檢討聲浪，總召柯建銘去留持續引發關注。日前黨團行文徵詢下屆「3長」參選意願，他表態「我會去登記」；而同黨立委蔡其昌也證實，在大家勸進之下決定登記參選。對此，民進黨立委王世堅今（30）日指出，自己非常支持蔡其昌選總召，「相信他一定選得上，贏過柯建銘」。民視 ・ 20 小時前 ・ 61則留言
去LuLu婚禮紅包6600 嘻小瓜遭酸「全場包最少藝人」 無奈喊：老娘又不會結婚
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導藝人LuLu（黃路梓茵）、陳漢典2人25日在台北文華東方酒店舉辦婚禮，由於夫妻2人皆是演藝圈資深主持人，多年來累積不少...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 76則留言
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 392則留言
裕隆千金開賓利遭酸！網憶「吳季穎事件」 她無奈：怎編出來的
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日將IG帳號公布，隨即登上新聞版面，不少網友紛紛熱議起她的「坐駕」，以及當年和前SBL假球球星吳季穎的感情，對於近日風波，她雖然沒有正面回應，但卻在IG限時動態PO出一張圖片，似乎是在道盡一切。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 101則留言
比「霸王寒流」還冷？美最新預測北台灣恐0度 鄭明典這樣看
1月即將進入尾聲，寒冷的天氣並未因此告一段落。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，最新的美國電腦預測模式，2月9日早上8點平地有機會出現0度低溫，比2016年的霸王級寒流還強，引發關注。對此，前中央氣象局長鄭明典親自解釋了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15則留言
MLB》鄭宗哲4度遭DFA 美媒評有吸引力但不到長期規劃
2天前才在讓渡程序中被華盛頓國民挑走的台灣好手鄭宗哲，今天卻又被國民指定轉讓（DFA），這已經是他這個休季第4次被指定轉讓，預計近日就會再度進入讓渡名單，對此有美國媒體點出鄭宗哲具有某種程度的吸引力，但這個吸引力不足以讓他進入球隊長期規劃中。TSNA ・ 5 小時前 ・ 14則留言
「這1牌」100%橄欖油爆假！涉混芥花油販售 現在立刻去你家廚房檢查
有關融○國際有限公司疑似違反《食品安全衛生管理法》案件，食品藥物管理署今（1月29日）說明如下。 民眾檢舉疑似攙偽 北檢指揮檢調偵辦 本案係民眾向法務部調查局嘉義市調查站檢舉，指出融○國際有限公司疑似以芥花油混充橄欖油販售。經嘉義市調查站報請臺北地方檢察署指揮偵辦，檢調隨即展開相關調查作業。 跨縣市聯合稽查 查獲混油重新分裝販售情事 依臺北地方檢察署指揮，食品藥物管理署於1月20日會同嘉義市調查站、新北市政府衛生局及臺北市政府衛生局，前往該公司製造場所及公司所在地進行聯合稽查，以釐清產品來源、製程及標示情形。經查，業者進口「蒙○樂橄欖油」後，混合「芥花油」重新分裝，產品卻標示為「蒙○樂橄欖油」，並標示成分為「100% pure橄欖油」對外販售，涉有攙偽及標示不實情事。 問題油品已封存 設備扣押並責令全面回收 針對查獲違規情形，現場已依法封存相關橄欖油產品，並由嘉義市調查站扣押混油槽等設備。同時，已責令業者將涉案油品全面下架回收，以防止問題產品持續於市面流通。 違反食安法最重可判7年 食藥署強調絕不寬貸 本案目前已由檢調單位持續偵辦中。食品藥物管理署嚴正重申，市售食品如有標示不實情事，依常春月刊 ・ 1 天前 ・ 47則留言
Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」 嘻小瓜曬私訊：願意再補
嘻小瓜25日晚間出席陳漢典與Lulu的婚禮，他拍片祝賀新人，並透露包了6600元的紅包。不過該影片被部分網友們拿來與其他藝人比較，狠酸「康康包了8萬8000元」、「我猜你是不是全場包最少的」、「藝人包6000會不會太少」、「6600吃文華東方超值了」。對此，嘻小瓜29日發聲表示，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 106則留言
又要變天！「這天起」全台炸雨彈 北部低溫恐剩10度
把握好天氣！氣象粉專「天氣風險」提醒，週五（30日）受高壓迴流影響，南部高溫仍可飆到27度，但緊接著週六（31日）鋒面與華南雲雨區接力報到，不僅全台有雨，至晚間強冷空氣也南下，北台灣體感將轉為極度濕冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
【台股元月風雲榜】買一張血虧91萬...緯穎跌2成同4檔千金股入榜 上市20大衰股出爐
台股今（30）日迎來1月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，1月以來跌幅前20大的上市公司中（註：經還原權息值），以英利-KY（2239）跌得最重，跌幅超過23%，此外，4檔千金股入列，包含EPS獲利王緯穎（6669）也以2成跌幅入榜，川湖（2059）則下挫16%，AES-KY（6781）、貿聯-KY（3665）也同樣淪為跌幅榜一員。Yahoo股市 ・ 22 小時前 ・ 3則留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 91則留言
黃珊珊告別28年公職！首吐心聲「想做回自由的自己」 親揭下一步
正式告別28年的公職生涯！民眾黨前立委黃珊珊於昨（30）日正式卸任，有感而發表示，「從22歲當律師起，我其實沒有一天沒有工作在身，所以，現在卸下公職，終於可以好好休息一下，只想做回自由的自己！」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 28則留言