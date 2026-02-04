（圖／本報系資料照）

賴清德總統3日為台北國際書展開幕致詞，提及「與其擠進明星學校找一位好的老師，不如找好的書」，引起全教產理事長林蕙蓉不滿，怒批「這是對教師最大的侮辱」，呼籲總統向全台教師道歉。總統府指話語遭斷章取義，進行政治攻擊，強調總統講話重點在「好老師可遇不可求」。

「師者，傳道、授業、解惑」。好老師確實可遇不可求，過去進校門就看到禮義廉恥牌匾，但民進黨執政喊教改，把顧炎武的《廉恥》從108課綱「提供編選參考」列表中刪了；前立法院長游錫堃還說，「廉恥是君主政治的產物」，老師地位大幅滑落，全台大鬧老師荒，更沒有人要兼行政職。

關鍵在於，幾任教育部長個個意識形態根深蒂固，先有杜正勝大談本土化，連阿扁誤用負面成語「罄竹難書」，也能中性解釋為「用盡紙張都寫不完」；現任鄭英耀則搞轉型正義，力推校園「去蔣化」，辦教育淪為政治服務，怎麼教育下一代？

這回校事會議修法，鬧到上千教師街頭抗議，鄭英耀卻冷回，「他們應該回到學校裡面，把小孩子教得更好。」完全無視老師權利。試問老師每天擔心被告，能把小孩教好嗎？

賴總統逛書展講找好書的場面話，教團則反映老師長期不被尊重的委屈，皆無可厚非。在望子成龍心態下，當前複雜升學制度，家長還是會去擠明星學校窄門，甚至希望能跟總統小孩一樣到國外發展。

「好的老師帶你上天堂，不好的老師帶你住套房」，講的是好的教育環境，能讓學生天賦發光。總統府別事事扯政治惡鬥，畢竟「書本沒教的事很多，絕對不只有政治」。