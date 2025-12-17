書法亦有道 金剛寺雲筑苑展出佛光普照藝文書法展

佛光山臺東金剛寺藝文中心雲筑苑，目前正在展出「佛光普照藝文饗宴書法展」，除了各種字體作品之外，也有創意書法。

金剛寺藝文中心雲筑苑目前展出的書法展內容豐富有趣

結合池上和關山兩鄉鎮的書法家展出的書法展，很值得民眾前往欣賞。

桌上的小品令人心曠神怡

佛光山臺東金剛寺藝文中心雲筑苑，目前正在展出「佛光普照藝文饗宴書法展」，由來自關山鎮和池上鄉的書法家共同展覽，內容相當豐富，除了各種字體作品之外，也有創意書法，歡迎有興趣的朋友前往欣賞。

佛光山臺東金剛寺監寺慧立法師表示，每個人都在追求更好的生活品質，除了禪法、佛法之外，藝文也可以讓人的心安定下來，而書道可以修心、靜心、養心、護心，不管藝術家或來參觀的民眾，都可以感受到書法作品帶來寧靜的氛圍，當初在寺裡設置雲筑苑，就是希望透過藝文帶給更多人生活的內涵與樂趣，這項展覽即日起展到二月底，每天早上九點到下午六點，歡迎大家來看看。

廣告 廣告

池上鄉長林建宏說，池上是米鄉又有藝文氣息的地方，長期以來，池上鄉生活美學協會都和金剛寺進行文化交流，這次的展覽可以讓池上的書法風氣擴散到其他鄉鎮，延伸到臺東市。

關山鎮長彭成豐指出，很高興在金剛寺監寺慧立法師的邀請下，關山鎮書法協會有機會到臺東市展出，而關山鎮書法協會由是一群愛好書法的朋友組成，有些已退休，有些仍在職，大家在鄭世華老師的帶領下，都會找利用時間練習，成果相當不錯。

鄭世華老師談到這次展覽的緣起，其實是因為蔣勳老師在池上展出金剛經，為延續蔣勳老師對金剛經的闡釋，發起這項展覽的構想，書法班有20人願意共襄盛舉，每個人分不同的章節，以不同的字體來表達，個個都卯盡全力把最好的呈現給大家。