書法入年味 嘉市警辦新春揮毫結合防詐宣導

為迎接馬年新春並提升市民防詐意識，嘉義市政府警察局今（26）日在警察局中庭廣場舉辦「馬迎春暉 暖警抵嘉」新春揮毫暨捐血公益活動，結合書法藝術、公益捐血與防詐宣導，吸引不少市民攜家帶眷參與，現場洋溢濃濃年節氣氛。

活動由黃敏惠市長與嘉義市警局局長陳明志等人共同出席開筆儀式，並邀請書法名家書法教育學會理事長楊旭堂與博愛國小書法社師生一起現場揮毫。貴賓齊筆書寫「嘉城皆順遂 義馬賀安康」，象徵新的一年平安順遂，也為活動揭開序幕。完成的春聯隨後贈送給現場民眾，墨香四溢，氣氛熱絡。

警方表示，此次活動特別將防詐宣導融入春聯創作與互動攤位中，透過有獎問答與實例說明，讓民眾在輕鬆參與活動的過程中，了解最新詐騙手法與防範原則。警方也提醒，近期因政府普發現金成為熱門話題，詐騙集團可能藉機操作假訊息，呼籲民眾務必牢記「不點擊不明連結、不操作ATM、不提供個資帳戶、不輕信代辦」等防詐原則。

現場同時設置捐血車，邀請市民與警察同仁一同挽袖捐血。警方指出，捐血是守護生命，而識詐則是守護財產，希望透過結合公益與宣導，提升社會整體防詐意識，讓防詐觀念深入日常生活。

黃敏惠表示，感謝警察局以創新方式結合節慶與公益，讓市民在感受年味的同時，也能提升安全意識；警察局長陳明志則指出，透過揮毫與捐血活動，不僅拉近警民距離，也讓「平安、關懷」的理念持續傳遞。市府未來將持續整合各界資源，打造全齡共享、世代宜居的幸福城市。

