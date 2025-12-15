書法入禮、茶點傳情 TASTE by MMHG推出2026年節禮盒《富貴美滿》

▲書法入禮、茶點傳情，TASTE by MMHG 推出 2026 年節禮盒《富貴美滿》 打造可品味、可收藏的新年祝福。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台北 報導】延續對美食風味與生活美感的長期追求，MMHG 湘樂餐飲集團旗下電商品牌 TASTE by MMHG 正式推出 2026 全新年節禮盒《富貴美滿》，以書法藝術結合節慶茶點，打造兼具文化底蘊與當代設計感的送禮新選擇。今年特別邀請新銳書法家 王意淳 親筆題寫「富貴美滿」四字，透過充滿力量與節奏感的筆墨，傳遞對新年的祝福與期盼，讓年節送禮不只是一份心意，更是一件能被細細品味、收藏與分享的文化作品。

廣告 廣告

▲書法入禮、茶點傳情，TASTE by MMHG 推出 2026 年節禮盒《富貴美滿》 打造可品味、可收藏的新年祝福。

本次《富貴美滿》視覺主題由王意淳以筆鋒力度鮮明的毛筆創作完成。她分享，這次刻意選擇較有力量的線條，使整體氣息更加堅定而溫潤。「『富』字以較為經典的結構呈現穩重大方；『貴』字加入連筆巧思，讓轉折更具層次；『美』字的連續線條像時間流動，展現延展的深度；而『滿』字以細線筆畫凝聚內斂卻不柔弱的力量。」她也特別提到，「美滿」本身就是一個會隨時間與心境改變的狀態，希望這組字能保留流動感與踏實感，陪伴人們迎接新年，也在日常中反覆感受祝福的意義。

▲書法入禮、茶點傳情，TASTE by MMHG 推出 2026 年節禮盒《富貴美滿》 打造可品味、可收藏的新年祝福。

禮盒外觀以王意淳書法題字為主視覺，搭配紅金色調與俐落排版，呈現傳統節慶意象與現代美學交融的獨特風格。硬盒材質結合細緻印刷工藝，展現 MMHG 一貫的精品級規格。打開盒蓋後，多款茶點以精巧分隔陳列，小份量、多風味的設計，讓品嚐節奏更輕盈，也象徵將新年的「圓滿」細緻地收納進一盒之中，適合企業贈禮、家庭團聚或節慶交換禮物等多元情境。

今年年節茶點以「茶香與果香交織的嶄新滋味」為主軸，匯集鹿兒島焙茶蛋捲、紅茶杏仁牛軋糖、花形蘋果米餅，以及米其林餐廳青睞的茶藝品牌「萃釅」普洱茶。焙茶蛋捲香氣溫潤、口感酥脆，象徵新春「焙」來好運；紅茶杏仁牛軋糖以茶韻平衡甜度，寓意「紅」運當頭；普洱茶醇厚回甘，帶來「洱」目一新的吉祥意象；而最吸睛的花形蘋果米餅，以薄片果乾呈現自然果紋，切面如放射狀花朵，象徵「蘋蘋安安」，寄寓圓滿與好運在新年綻放。從開盒瞬間的視覺驚喜，到香氣與口感的層層變化，共同勾勒出充滿儀式感的新年團聚時刻。

《富貴美滿》系列共推出兩款禮盒，呈現不同層次的祝福心意。「富貴茶點禮盒」（售價 1,080 元）以豐盛配置象徵開春好運，內容包含鹿兒島焙茶蛋捲兩包、花形蘋果米餅六入、紅茶杏仁牛軋糖九入與萃釅普洱茶五入，並附上由書法延伸設計的春聯一份；「美滿茶點禮盒」（售價 880 元）則以輕盈甜食傳遞溫柔祝福，內含焙茶蛋捲三包、花形蘋果米餅六入與春聯一份，份量恰好，適合親友拜年或日常共享。

《富貴美滿》年節禮盒即日起正式開賣，凡單筆消費滿 2,000 元，即可獲得限量紅包袋一組（兩式）。2026 年 1 月 5 日前完成預購，可享不限盒數早鳥 9 折優惠；企業採購 30 盒以上亦提供 88 折起的大宗優惠。全系列皆為年度限量製作，即日起於 TASTE by MMHG 官方網站、台北市立美術館咖啡廳「rolling dough」、Slice 幸福切片門市及指定電商通路同步預售，數量有限，售完為止。更多企業訂購與服務資訊，歡迎洽詢專線 02-2325-0551。