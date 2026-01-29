書法名家揮毫迎新春 溫暖陪伴基隆醫院病友

活動特別邀請四位書法名家共襄盛舉。（衛福部基隆醫院提供）

記者吳翊慈／基隆報導

農曆春節將至，為讓病友在節前感受溫暖年味，衛生福利部基隆醫院精神科日前於日間病房舉辦一場充滿人文氣息的書法揮毫活動，透過筆墨藝術陪伴病友沉澱心情、迎接新的一年。活動特別邀請四位書法名家共襄盛舉，在細雨中踏入醫院，為病友帶來一場溫柔而深刻的心靈饗宴。

此次活動邀請青溪新文藝理事長徐正泰、基隆社區大學書法老師楊淑慧、國立臺灣海洋大學講師張玉真以及青田書學會秘書林金鶯等四位書法名家，親自示範揮毫，帶領病友走進筆墨流轉的世界。現場墨香四溢，老師們運筆如飛，一筆一畫寫下祝福吉語，也將春節的喜氣與溫暖注入日間病房之中。

病友們專注凝視老師書寫的過程，細細感受線條起伏與字裡行間的氣韻流動，隨著筆尖轉折，心境也逐漸沉靜下來。隨後，在老師引導下，病友們嘗試提筆書寫，為自己寫下新一年的祝福與期許。儘管筆觸略顯生澀、字形未臻完美，但每一筆都承載著對自我的鼓勵與溫柔叮嚀，象徵著努力生活、持續前行的力量。

活動中亦安排輕鬆有趣的猜謎互動，病友踴躍參與，答對者可獲得老師親筆揮毫的墨寶，現場笑聲不斷，年節氣氛更加濃厚。書法不僅成為藝術體驗，更化為交流與陪伴的媒介，拉近彼此距離。

活動最後，基隆醫院特別頒發感謝狀，向四位書法名家表達誠摯謝意，感謝其無私付出，以藝術為橋樑，陪伴病友、療癒心靈。院方表示，期盼透過多元且溫暖的活動，讓病友在穩定治療之餘，也能感受到社會關懷，為新的一年寫下溫柔而充滿希望的開始。