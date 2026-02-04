書法大家齊聚新市農會 台南書法界人瑞王錫圭應邀揮毫

記者張淑娟／新市報導

台南市書法界的一零一名家王錫圭四日帶著弟子應新市區農會邀請現場揮毫，同台的還有書法大家鄭清和和南瀛書法學會理事長鄭枝南，可說是難得的書法大家同台揮毫，其中一百零一歲的王錫圭仍持筆穩當書寫著一幅又一幅的馬年金句，鄭清和的畫馬功夫更贏得掌聲。

今年台北一０一名冠世界，而台南書法界也有一零一，即是一百零一歲的書法名家王錫圭現場揮毫寫下馬年祝福。王錫圭雖已逾百歲，仍日日勤寫大字，其隸體書最受歡迎，四日應邀到新市區農會寫春聯，還帶著年輕的弟子們一起上場，其弟子也書寫春聯，但心思總在老師王錫圭的筆上，看著老師運筆寫來，每一幅都是經典，所以弟子不停拍照留存，還說著要回家好好練習。

理事長鄭枝南親提詩文寫春聯獲青睞。（記者張淑娟攝）

四日王錫圭所書寫的「馬到成功」和「馬上大發」相當受歡迎，此外還有「歲月靜好」、「馬上如意」等金句，他總是應索取春聯人的請求，隨順寫下吉祥祝福之語。此外，鄭清和則手繪金馬，每一匹都飛揚精彩，許多農會人員們都爭相索取，且不論是馬年行大運或者駿馬奔騰，每幅都讓人愛不釋手。

另鄭枝南不只是書法學會理事長，還曾是新市鄉長和新市區長，大家對他都相當熟悉，而每年他也會準備許多親自提詩文書寫春聯，所以向他索取春聯，可說一年比一年多，而他的書法功夫，從小就紮實的練起來，字已自成一格，因此年年從一月就開始忙碌寫春聯，供不應求。