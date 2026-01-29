書法大師揮毫迎新年 市長魏嘉彥祝福市民「馬上好運到」

花蓮市公所為迎接農曆新年到來，二十九日在市公所前廣場舉辦「花蓮市公所歲末贈送市民春聯活動」，邀請花蓮縣長青書畫協會理事長湯大凰及多位書法名家現場揮毫，為市民免費書寫賀歲春聯（見圖），吸引眾多民眾攜家帶眷前來排隊索取，現場洋溢濃濃年節氣氛。

市長魏嘉彥表示，感謝花蓮縣長青書畫協會的大力幫忙，讓這麼多書畫大師齊聚市公所前廣場，親筆為市民朋友書寫賀歲春聯，不僅傳承書法文化，也讓大家在歲末年終感受到滿滿祝福與年味。市長也向市民拜早年，祝福大家新年快樂，「馬到成功、馬上好運到」，迎接嶄新的一年。

縣議員魏嘉賢也到場與市長一同向市民賀年，他表示，非常開心即將迎來的新年，看到這麼多市民朋友熱情參與，感受到過年的喜悅氛圍，也誠摯邀請大家明日(三十)也可以到花蓮市公所前廣場，繼續請書法大師揮毫寫春聯，為家中增添喜氣。

「花蓮市公所歲末贈送市民春聯活動」今明兩天持續進行，歡迎市民朋友把握機會前來索取專屬春聯，迎接幸福平安的新年。