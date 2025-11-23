書法大賽評審爆改分舞弊！主辦單位撤銷特獎 220萬獎金落空

第二屆《中國書法大廈杯》書法大獎賽評審遭爆改分風波，草書特獎資格遭取消。（圖／中國書法大廈藝術委員會提供）

大陸安徽的一起書法獎金大賽爆發違規事宜，當地舉辦的第二屆《中國書法大廈杯》書法大獎賽，近日經主辦單位發布公告，正式撤銷草書組特等獎擬獲作品資格，理由是多位評審在評分過程中涉入違規操作，私自改分、串聯拉票，與賽事所強調的「公開、公平、公正」原則嚴重背離。原本將頒發的50萬元人民幣（約新台幣220萬元）獎金亦不予發放。

根據《北京日報》等陸媒報導，組委會接獲外界強烈反映與具體線索後，隨即成立復查小組調查草書組評選情況。結果顯示，部分評審人員雖事前簽署遵守評審規範的承諾書，卻在實際過程中違規行為頻傳，不但私下與他人協調打分，還對部分作品進行明顯改分，使該件作品得分異常升高，嚴重影響賽事信譽與結果公平性。

經比對原始打分資料，確認有多人留下分數修改痕跡，改分行為直接影響草書組評選結果。組委會經研究後決議，取消該作品特等獎擬獲資格，並明確指出，涉事評審今後將不得參與任何書法大廈相關評審活動，永久剔除出評審團隊。

據了解，本屆書法大賽由安徽省書法院承辦，設有六個特等獎，每項獎金為人民幣50萬元（約新台幣220萬元），總獎金總額超過人民幣600萬元（約新台幣2640萬元）。比賽強調評選程序透明化，採用網路直播評審，公開打分與表決全過程，以建立公信力與制度信任。

先前公布的草書組特等獎擬獲作品為第44號作品，原最終得分為96.44分。但由於分數異常，引起外界質疑與關注，促使主辦方啟動調查程序。中國書法大廈藝術委員會表示，評選應秉持專業與公正，不容私人情感與利益干擾。未來將強化紀律管理，對所有違規行為採「零容忍」態度，堅決維護藝術評選的純淨環境與公信標準。

