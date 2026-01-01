書法學生減7成 國粹危機盼轉機

漢字造型多變、結構獨特，是世界上少有兼具實用與藝術的文字體系。（廖姮玥攝）

民國90年推動9年一貫課程，書法課從國小課目消失，疫後更斷崖式下降，不少書法老師直指如今與全盛時期相比少7成，學生慣用手機溝通、「火星文」取代漢字，字形潦草，電子輓聯更讓傳統書法從生活場域消失。

近年學習書法風氣式微，過去各級學校普遍推動書法教育，如今多僅出現在才藝班，不少書法家認為不是孩子不想學，而是家長沒時間、沒資源讓孩子學。若要讓書法延續，政府與學校都應積極介入。

桃園書法家黃伯思發現，現在學書法的學生與全盛時期相比減少7成，幸好還有部分學校力挺，像桃園國小在美術課練書法，設法保住學生的興趣，感嘆官方不重視書法，只能靠民間支持。

廣告 廣告

曾幫喪家寫整面牆輓聯的書法家黃肇基感嘆，傳統書法書寫需求隨時代變遷大幅萎縮，過去1年能接到50場書寫輓聯、對聯，現在頂多1場。黃伯思也說，前桃園市長鄭文燦早期重視書法家書寫輓聯，後來換成電子輓聯，少了許多人情味，如今坊間越來越不重視，連匾額也用電腦內建字體。

退休校長、書法家賴煥琳提醒，當前社會過於浮躁，學生習慣用電腦、手機溝通，寫字時間減少、字形潦草，甚至以注音或英文字母等「火星文」取代漢字，若不及時挽救，優美的漢字文化恐逐漸流失。

桃園市立美術館書藝館主任陳俋佐相對樂觀，他不諱言現在全球各地書法持續衰退，但書法藝術已跳脫過去框架，招牌、MV歌詞、演唱會字幕都能見到書法，連刺青都有書法出現。他認為現代人注重「儀式感」，手寫春聯跟一般印製春聯差很多，除了溫度外，還有筆感等，且現在書法家創作的對聯也能客製化，更有溫度和年味。

中華民國書學會會長張炳煌也認為危機就是轉機，改變才能永續傳承，過去都是用文房四寶書寫，雖然現在社會普遍沒拿毛筆書寫的習慣，但除非沒有文字，否則書法不會沒落。

張炳煌25年來積極推動「數位e筆書法」，讓書法與流行舞蹈、歌曲、AI等結合，他強調書法是傳遞文字溫度重要關鍵之一，相信書法跨域必定能永續傳承。