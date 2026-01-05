書法家吳昭明獻新年首展

書法家吳昭明（右）與東門美術館館長卓來成結識三十年，今年首檔個展獻給該館。 （記者黃文記攝）

記者黃文記∕歸仁報導

曾任中華日報副社長、總編輯的書法家吳昭明，從大學時期起就幾乎每天勤練書法，歷五十多年而不輟；他和東門美術館館長卓來成結識三十年，二０二六年首檔書畫展就選在東門美術館舉辦，展出他近年來的書法和水墨作品，用行草展現昔日練過的數十種字體，用筆墨表達他綜觀自然景象與畫冊融合而得的山水意象。

吳昭明畢業於東海大學歷史學系，在媒體任職逾三十年，已從報社退休近十年。他的書法受老師朱雲啟蒙，從北碑入手，上溯漢隸、石鼓、金文，浸淫其間逾五十年，著力甚深，練就蒼勁的筆力，以及渾厚的筆墨修為，進而精研草書也已二十餘年，轉化金石的刻露，瀟灑其線條和墨韻，以雄渾的筆觸敷陳，布白潤渴、輕重、緩疾的草書作品，讓漢字、黑白、宣紙對話的同時，發抒他個人對於空間、人生、國家，乃至事功，中國傳統文人深沈的韻蓄，且以此為職志。

「練字、畫畫是書法家每日的功課。」吳昭明指出，從大三開始，他幾乎每天都要練字、作畫，前後寫了五十多種筆帖，後來即不再受筆帖拘束，開始用行草來表現昔日學過的字體，用筆來傳達作學問體悟的內涵。至於其山水畫分受傳統影響不大，而是綜合他綜觀自然景色、畫冊所融合的自身意象。

吳昭明與東門美術館緣分頗深，該美術館於一九九六年在台南市東門路創立時，他便與館長卓來成結識，亦曾在該處辦個展；爾後也曾在搬遷到府前路的東門美術館再度辦展。東門館再於去年遷往歸仁區農會舊倉庫，今年初首檔展覽即迎來資深書法家吳昭明書畫個展，展出書法、水墨作品共十九件，也共譜結識三十年的情緣，留下一段佳話。