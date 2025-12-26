書法走出案頭上街頭 橫山書藝雙年展翻轉書寫想像

當書法不再只是文人案頭的藝術，而是走進街頭、社會與生活現場，書寫將如何回應當代？桃園市立美術館策劃的第二屆「橫山書藝雙年展」，以「運動中的書法」為題，邀集國內外45位藝術家，重新建構書法的多重思考面貌。

為拓展書法在當代藝術與公共文化中的可能性，桃園市立美術館於橫山書法藝術館推出第二屆「2025橫山書藝雙年展：運動中的書法——從文人的案頭到諸眾的街頭」，由國立台南大學教授林俊臣策展，並邀請龔卓軍、小原俊樹、谷川雅夫擔任策展顧問，透過跨世代、跨文化視角，重新梳理書法在當代社會中的角色。

本屆雙年展集結45位國內外藝術家、近百件作品，形式涵蓋立軸、手卷、書信尺牘、詩稿，以及藝術家以日課方式長期累積的書寫痕跡，並延伸至設計、表演等跨域創作。策展團隊回應當代書法過度視覺化、形式化的趨勢，轉而強調「書寫行動」本身，刻意並置專業與非專業書寫，試圖跳脫僅以技法與風格鑑賞的單一路徑，試圖回到書信、冥想、療癒與情感表達之中。導覽人員楊淑華：『(原音)這一檔展覽品展覽最大的特點，他是把所謂的職人書法跟非職人，專業書法家跟非專業的書法家擺在同一個視野，我們同時去觀察，同時呢有些是原本我們以為的正統的書法家，同時也用他的雙重性，一方面展示他個人展演給外面的展覽作品，還有另外一種呢，是他個人在書摘裡面私人的一些稿件文稿、書稿來做這種雙純的比對性。』

展覽以「回望與對照」為策展結構，呈現17世紀至今書法在正式創作與日常書寫之間的流動狀態，也是台灣首度展出日本江戶時代禪宗書法真跡。其中，江戶末期禪師良寬備受矚目。良寬生前清貧，其書法曾不被重視，卻因貼近日常、不追求形式，為日本書法建立有別於中國傳統的文化主體性。策展團隊並以模擬其隱居「五合庵」的茶室空間，展出〈致阿部札〉，呈現書法作為日常情誼與自我安頓的溫柔面向。

展覽也關注書法如何走出案頭、進入公共場域。如藝術家李根政的〈廢氣飄飄—出不出門都遇害〉，就是在雲林台西海灘完成，墨跡與沙粒交融，直指工業污染危機；詩人李敏勇的〈牽手〉則書寫2004年「牽手護台灣」運動，讓書法成為民主社會集體身體經驗的見證。

展覽同時串聯音樂、設計、教育與在地藝文空間，並透過館校合作，讓書法真正走進生活現場，成為一場持續發生的文化實驗。