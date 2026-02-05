書法迎春賀新歲 北港媽祖醫院春節活動凝聚在地情感

▲院長吳錫金率領醫療團隊共同參與，透過一筆一畫寫下祝福，展現醫療人員守護健康、陪伴鄉親的初心。（記者蘇峯毅攝）

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】農曆春節將近，中國醫藥大學北港附設醫院延續深耕地方精神，舉辦歲末迎春活動，邀集多位北港書法名家到院揮毫，為民眾現場書寫春聯並發送應景紅包袋，讓前來就醫與探病的民眾感受傳統年節的溫馨氛圍。

▲書法老師們以不同風格呈現吉祥語句，吸引不少民眾排隊索取。李鳳秋指出，醫院是最能感受人情冷暖的地方，希望透過書法與年畫，為病患與家屬帶來心靈慰藉。（記者蘇峯毅攝）

院方表示，活動不僅是年節祝福的傳遞，更象徵醫院與社區緊密連結。院長吳錫金率領醫療團隊共同參與，透過一筆一畫寫下祝福，展現醫療人員守護健康、陪伴鄉親的初心。

廣告 廣告

書法老師們以不同風格呈現吉祥語句，吸引不少民眾排隊索取。李鳳秋老師指出，醫院是最能感受人情冷暖的地方，希望透過書法與年畫，為病患與家屬帶來心靈慰藉，也為新的一年注入正向力量。

▲農曆春節將近，中國醫藥大學北港附設醫院延續深耕地方精神，舉辦歲末迎春活動，邀集多位北港書法名家到院揮毫。（記者蘇峯毅攝）

院長吳錫金教授表示，北港媽祖醫院近年積極推動特色醫療與友善就醫環境，成果備受肯定，榮獲 TSAA 台灣永續獎，並連續三年入選美國《Newsweek》全球最佳醫院前20名，更是雲林縣唯一取得關節照護雙認證的醫院。2026年再以「提升偏鄉重症脊柱矯正手術可近性與醫療品質的整合式團隊照護」方案，榮獲 SNQ 國家品質標章，展現專業醫療實力。

吳錫金院長提到，針對春節醫療安排，除夕至初三門診休診，但急診維持24小時不住院服務，並設有傳染病特別門診，確保緊急醫療需求。另提醒慢性病患者，若慢箋給藥用罄日介於115年2月14日至2月22日，可自112年1月31日起提前領藥或回診開立新慢箋。