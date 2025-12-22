書牆化身聖誕樹 「聖誕書」點亮亞灣歲末風景

歲末聖誕氛圍濃厚，高雄五星級承億酒店今年以獨樹一幟的美學創意迎接佳節，打造全新「聖誕書」主題裝置藝術，分別於一樓書牆大廳與二十五樓閱讀廣場點亮兩棵結合書香與光影的夢幻聖誕樹，交織高空亞灣景致，成為港都聖誕節的嶄新亮點。同步推出的全館聖誕限定餐飲饗宴，也讓旅客與市民在藝術與美食相伴下，留下難忘的歲末回憶。

↑圖說：旅客踏入承億酒店一樓書牆大廳，便能感受首棵「聖誕書」綻放的柔和光芒。（圖片來源：承億酒店提供）

承億酒店顛覆傳統聖誕樹意象，以「聖誕書」為概念，讓平面的書牆彷彿被賦予生命，自即日起點亮上萬冊書籍，透過燈光設計與溫潤書頁色澤，營造沉浸式的節慶空間。旅客踏入一樓書牆大廳，便能感受首棵「聖誕書」綻放的柔和光芒；位於二十五樓閱讀廣場的第二棵「聖誕書」，則結合挑高書牆與落地窗景，白天引進南國陽光，夜晚映照城市燈海，讓書香、光影與聖誕意象相互交織，吸引不少民眾駐足拍照。

↑圖說：二十五樓閱讀廣場的「聖誕書」，結合挑高書牆與落地窗景，夜晚映照城市燈海，讓書香、光影與聖誕意象相互交織。（圖片來源：承億酒店提供）

在視覺饗宴之外，承億酒店全館餐飲也推出多款聖誕限定菜單，為佳節增添味蕾記憶。頂樓二十七樓「BAR KAO 泰式餐酒館」以高空亞灣美景襯托節慶聚會，四人套餐依用餐時段贈送精緻甜點或聖誕Shot；二十六樓「Papillon」推出聖誕限定套餐，主打精緻創意料理，而「貳陸日全食」自助餐則以現切戰斧牛排成為節慶焦點，滿足饕客期待。

↑圖說：承億酒店全館餐飲也推出多款聖誕限定菜單（圖片來源：承億酒店提供）

甜點與微醺時光同樣不缺席。二十五樓「飛裊茶軒」推出多款聖誕主題甜點與限定下午茶組合，「五十座懷石日本料理」則準備聖誕限定雙人套餐，提供節慶聚餐新選擇。夜晚時分，「雪茄酒藏館」與「POOL BAR 池畔酒吧」推出多款聖誕主題調酒，搭配社群互動優惠，增添過節樂趣；地下樓層烘焙坊則推出義大利傳統聖誕麵包潘娜朵妮，讓民眾將節慶甜蜜帶回家。

承億酒店表示，透過「聖誕書」裝置藝術與全館餐飲限定企劃，希望以文化、美學與美食交織的方式，陪伴民眾迎接聖誕與新年，在高雄亞灣的城市風景中，留下最溫馨難忘的歲末時光。

