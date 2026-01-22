書畫傳情挺校務 北港高中迎春揮毫展現地方藝文底蘊

▲由北辰國小書法教師李鳳秋統籌規劃，集結吳仁懋、鄭文雄、李明哲、蔡榮熙、施美燕等書法家，現場書寫春聯與年畫，作品內容寓意吉祥，象徵新年開運順遂。（記者蘇峯毅攝）

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】年節將近，北港高中結合地方藝文能量，舉辦新春書法揮毫活動，邀請多位重量級書法名家進駐校園，以筆墨傳遞祝福，並透過藝術行動支持學校長遠發展，展現地方教育與文化共榮的具體實踐。

活動在北港高中圖書館舉行，由北辰國小書法教師李鳳秋統籌規劃，集結吳仁懋、鄭文雄、李明哲、蔡榮熙、施美燕等書法家，現場書寫春聯與年畫，作品內容寓意吉祥，象徵新年開運順遂，讓參與師生與來賓提前感受濃濃年味。

▲李鳳秋老師(右)指出，推廣書法國粹需要更多實際行動，透過走入校園，讓年輕世代近距離感受傳統藝術的魅力。（記者蘇峯毅攝）

除了書法創作，北港高中也特別安排古箏演奏，悠揚樂聲襯托書畫意境，使整場活動不僅是揮毫贈春，更是一場兼具教育性與藝術性的文化交流。李鳳秋指出，推廣書法國粹需要更多實際行動，透過走入校園，讓年輕世代近距離感受傳統藝術的魅力。

活動另一亮點，則是多位校友書法家主動響應學校發展需求。得知北港高中即將於115學年度增設「室內觀光設計科」及「觀光事業科」，吳仁懋、蔡榮熙與李鳳秋等校友，率先捐出書畫作品供各界認捐，所得全數挹注校務發展，展現實質支持與深厚情感。

▲吳仁懋、蔡榮熙與李鳳秋等校友，率先捐出書畫作品供各界認捐，所得全數挹注校務發展，展現實質支持與深厚情感。（記者蘇峯毅攝）

校長江耀淇表示，感謝書法家與社會各界的熱情相挺，讓學校在推動教學創新之際，也能兼顧人文藝術涵養。此次書畫認捐作品已全數完成認捐，為校務注入強心針，也為即將到來的七十週年校慶揭開序幕，象徵北港高中未來發展「馬力全開、氣勢如虹」。