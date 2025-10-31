書畫相融展現藝境之美 施美燕北港開展詮釋生命筆韻

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】以筆為心、以墨傳情的雲林書畫藝術家施美燕，11月1日起於北港文化中心舉辦「藝境之美—施美燕創作展」，展出數十幅書法與國畫精選之作。展期至11月12日止（週一休館），展覽作品以筆墨之間的靜謐之美，展現藝術家對生命與自然的深刻感悟。

雲林縣長張麗善表示，施美燕老師長期致力於書法與國畫創作，並在教育領域耕耘多年，退休後仍不忘傳承藝術精神，持續於社區推動書法教育。她以深厚的傳統底蘊結合現代創意，使作品兼具古典意境與現代美感。本次展覽以「藝境之美」為主題，展現她多年創作成果，書法部分涵蓋篆、隸、草、行、楷五體之精華；國畫則以梅花為主要題材，藉由清新筆韻與層次分明的墨色，象徵梅花不懼嚴寒、堅毅高潔的精神。

廣告 廣告

文化觀光處長陳璧君指出，施美燕老師在藝術創作上兼具技巧與哲思，其書法風格沉靜中見剛勁，線條間蘊藏強烈節奏感與文化氣韻；國畫作品則色調柔和、佈局嚴謹，特別是在花卉系列中，展現「詩書畫三者相融」的藝術境界。透過這些作品，觀者能感受藝術家內心的寧靜與自然的共鳴。

陳璧君表示，「藝境之美」不僅是一場藝術展，更是一場心靈對話。施老師以書法筆勢抒寫情感，以國畫筆觸描繪自然，讓觀眾在欣賞之餘，也能思考生活的節奏與文化的永續。她的作品不僅見證個人創作歷程，更映照雲林在地文化之美。

展覽現場佈置簡約典雅，以自然光與淡雅色調襯托作品意境，使每一幅書畫更具生命感與空間張力。雲林縣政府邀請民眾蒞臨北港文化中心，親身體驗施美燕老師筆墨之間的溫度，感受「藝境之美」所蘊藏的文化力量與精神價值。（照片／雲林縣政府提供）