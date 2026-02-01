書藝義賣 彰縣長口誤促佳話

彰化縣文化局與彰化縣書法學會1日舉辦「筆墨傳祝福．義賣暖新春」公益活動，由彰化縣長王惠美與15位書法名家共同創作的《駿馬開程》書藝作品以26萬8000元拍賣成交，然王惠美接受媒體採訪時將成交價說成28萬8000元，發現是口誤後笑稱「董仔不會在乎這兩萬元」，讓一旁的得標者微笑點頭，促成佳事。

這場書藝送暖公益活動在彰化縣立美術館前廣場舉行，王惠美、彰化縣書法學會理事長吳肇勳及多位書法名家共同開筆揮毫，讓民眾近距離感受大師的筆墨功力。現場也提供限量客製化春聯服務，讓春聯不僅是年節裝飾，更成為專屬於家的祝福象徵。

文化局指出，活動現場義賣項目有春聯及書藝作品，透過筆墨與公益的結合，讓文化不僅停留於欣賞，還可轉化為回饋社會的力量，其中15位書法名家共同創作大型書藝作品《駿馬開程》歷經現場8次喊價，康博集團以26萬8000元得標，縣長不小心「加碼」2萬元，得標者也欣然接受。

王惠美也在《駿馬開程》書藝作品揮毫，展現深藏不露的書法功力。王惠美表示，這次義賣所得將用於籌建伯立歐第二期家園。

得標者康博集團總裁吳俊毅說，秉持著善事做越多、好運就越多的理念，長期支持建設伯立歐家園，很開心能得標。

伯立歐家園創辦人陳忠盛指出，伯立歐家園第一期工程已於今年1月落成，但仍有2400多萬元經費缺口待補足，期盼社會大眾協助，為年老孤苦無依的重度身障人士及失能失智的長者提供得以安身立命的家園。