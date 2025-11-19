書記官丈夫對按摩店人員伸鹹豬手 嘉市議員黃露慧道歉

王男被爆性騷擾越式洗髮店按摩員工。（翻攝Threads畫面）

嘉義市議員黃露慧丈夫、擔任書記官的王男被爆性騷擾越式洗髮店按摩員工，離譜的是，王男被店家斥責請離時還辯稱「別間店可以，我以為你們也可以」。對此，嘉義地檢署主任檢察官江金星說，內部已啟動行政調查，當事人在內部調查時，對於做出這樣的行為表達抱歉，後續會送人事考核審議委員會討論處理。

黃露慧接受本刊採訪時，證實那是她的先生。黃露慧說，她知道先生有時候工作壓力大累去按摩，有按摩的習慣，如果按摩過程中有不小心碰觸到按摩師的小腿，造成當事人感到不愉快或是反感，「我感到抱歉，向當事人表示歉意」。

嘉義東區一間越式洗髮業者，17日在threads貼文指控有客人對他們的按摩師毛手毛腳，業者更貼出蒐證影片，明確拍到王姓男客人在按摩過程中伸鹹豬手，摸女姓按摩員工的小腿，王男當場被業者下逐客令，業者直呼「真的快氣到瘋掉！」業者在threads還加碼爆料指出，昨他雖同步發到嘉義地方社團，起初也被管理員批准，後來不知什麼原因文章卻消失。

按摩店鹹豬手的事件在網路發酵，業者18日也接受部分媒體採訪，然今（19日）相關貼文在threads已經下架。

業者在原始貼文中表示，裡昨接了這位王先生全身按摩的預約，同事們看到這個預約紛紛露出為難的表情，經詢問才知道原來這位王先生先前幾次消費都有對店裡員工毛手毛腳，但她們都基於大事化小的心態，並未上報或追究，今天剛好主管在店內，員工才向他反應。

業者指出，在這位王先生消費的過程中，他密切關注簾內的動靜，沒過多久他就看到這些畫面（手摸店員小腿），碎馬上先拿手機錄影蒐證，並請這位先生馬上離開，永不再接待。

業者氣憤指出，王男離開前還補了一句：「因為別間店可以，我以為你們也可以。」 業者痛批，若真覺得不好意思就不該做這種事，可見這位王先生已經是慣犯，呼籲請嘉義市區越式洗髮各同業注意這個人，不要再讓他有下手的機會。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

