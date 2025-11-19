書記官到越式洗髮店按摩疑伸鹹豬手 議員妻致歉

台北市 / 綜合報導

嘉義市一名黃姓市議員的書記官丈夫，日前到越式洗髮店按摩，被業者控訴，涉嫌對員工伸出鹹豬手，當下書記官被請出店外，對方還回應「別間店可以，以為你們也可以」。業者當下氣炸，懷疑對方疑似是慣犯，而將事件曝光在臉書社團，不過又因為不明原因遭到下架，議員事後為丈夫的行為致歉，嘉義地檢署也表示將召開人事考核會議，依法審議懲處。

一名男子，到越式洗髮店按摩，突然間伸出鹹豬手，觸摸員工小腿，摸一下還不夠，接連摸了好幾下，業者當下氣炸，直接把男子請出去，男子VS.越式洗髮店業者說：「(請出去)，因為別的店可以，我以為這裡也可以。」男子這句話，讓業者難以接受，而且這名男子，疑似是慣犯，事後更發現，原來他是法院的書記官，也是嘉義市黃姓議員的丈夫。

越式洗髮店業者說：「看到這個預約的時候，她們(員工)就有點面露難色，這個王先生之前來消費的時候，就有對她們可能有抓腳的舉動，來了之後，確認是同一個人，就看到了那一幕。」

員工反映看到預約面露難色問怎麼了，說這個王先生消費就有抓腳的舉動，來了確定是那個人員工施作待在那邊看，看到那一幕蒐證抓腿的那一幕，義市這間越式洗髮店，日前接到王姓男子預約，兩名員工面面相覷，不是很想接，業者覺得奇怪，一問員工，才知道對方曾對他們涉嫌性騷，等到王姓男子再次上門光顧，又涉嫌不當觸碰，過程全被業者錄影蒐證，業者表示，當時將事件曝光在臉書社團，不明原因遭下架。

越式洗髮店業者說：「真的是滿傻眼的，做錯事，還硬要找一個理由嗎，說「別間店可以，所以我以為你們也可以」，完全就不是他做這些事情的理由，原本有PO網，一兩個小時左右吧，文章就被下架了。」事件曝光後，黃姓議員致歉，表示丈夫有按摩習慣，不論是有意還是無意，都是不對的行為。

嘉義市議員黃露慧說：「造成當事人不愉快或反感，我感到抱歉，我誠摯對當事人表示歉意。」嘉義地檢署主任檢察官江金星說：「本署業已啟動行政調查，同仁於接受調查時，也對店家表達道歉之意。」身為公務人員，言行不當，地檢署後續將召開人事考核會議，依法審議懲處。

