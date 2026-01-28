即時中心／林韋慈報導

在書記官長期大缺額的情況下，司法院近日發函，開放由約聘僱人員製作開庭筆錄與庭務紀錄，引發書記官圈內譁然。民視新聞特別專訪「台灣書記官工會」理事長陳建曄，針對新北地院缺額高達71人、實際僅2人報到的現況，分享其觀察與現行制度的漏洞。

陳建曄表示，他於2014年進入台中地檢署擔任書記官，並於去（2025）年轉任律師。2023年成立「台灣書記官工會」時，即深刻感受到書記官普遍面臨血汗過勞、權責不清、加班補償不足等結構性問題。

案件暴增只能靠加班硬撐

他指出，近年法院與地檢署頻傳過勞事件，凸顯「公務員健康權」與「工時上限」亟需制度化管理，否則公務員同樣是血肉之軀，過勞的結局不是離職，就是過勞死。然而，「制度存在，不等於現場落實」。當案件量暴增，尤其是刑事詐欺案件、民事強制執行、繁瑣行政流程與無止境的電話聯繫，在人力無法依案件比例補足的情況下，工時上限往往只能靠「加班硬撐」。近期巨量詐欺案件對司法體系的衝擊，更已成為長期結構性問題。

陳建曄進一步指出，北院、新北地院、士林地院、桃園地院等北部院區，為何會開缺數普遍偏高，但報到率卻明顯偏低，主因在於案件高度集中於北部，導致每位書記官須承擔的程序性工作急遽膨脹。再加上北部生活成本高，同一套公務員薪資結構下，實質報酬偏低，直接影響留任意願與流動率，使「撐下去」的誘因持續減弱。

考選制度失靈 書記官考試淪為練筆場

他也指出，預算員額與實際可用人力之間長期存在巨大落差，實際到位人數低於制度設計，導致缺額呈現結構性偏高，而非短期波動。此外，考選制度也嚴重破壞書記官進用新人的主要管道。書記官考試與法官、檢察官、律師考試科目高度重疊，卻又在不同時間舉行，且書記官考試時間較早，導致許多考生僅視為練筆，考上也不報到，或短期即離職。即使開缺再多，實際報到率仍僅約五成，「缺永遠補不滿」。

同時，薪資更高、無須國家考試的法官助理與檢察官助理，成為比書記官更具吸引力的選項，也進一步壓垮潛在書記官考生的期待。

例外變常態 司法品質面臨反噬

人力缺口擴大 司法體系陷惡性循環

目前司法院的應對方式，僅是擴大讓非正式人員（法官助理、約聘書記官）承擔書記官業務，卻要求已過勞的法官、檢察官與正式書記官，承擔非正式人員製作筆錄、公文的法律風險。隨著研考標準放寬、辦案期限延長、訴訟嚴謹度降低，民眾的司法保障恐遭侵蝕。

陳建曄指出，法院長期「頭重腳輕」、漠視行政成本，已成為通病。書記官淪為「應該快逃的工作」，正是制度病入膏肓的結果。他呼籲，司法院與法務部必須誠實面對書記官實際在勤時間，給付百分之百的加班費，而非透過制度設計將補償上限鎖死，變相剝削血汗勞動。

考試改革與工會法制化 才有止血可能

他也強調，書記官的超時加班，應確實給付加班費，或能真正休假的補休，而非「補休仍在工作」，再以更多加班彌補空缺。此外，公務人員應有法源支持成立屬於自身職種的工會，書記官必須透過組織力量，揭露制度問題、挑戰結構不公。

最後，陳建曄呼籲，司法官、律師與司法特考應同日舉行，考試科目須有明顯區隔，避免書記官考試淪為練筆工具；書記官培訓也應回歸完整制度，無論正式或職務代理人，均需具備與其職責相當的訓練強度，否則只會持續加劇司法體系的人力荒。





書記官長期大缺額 「台灣書記官工會」理事長：還能吸引多少人留下

今年書記官報到人數。（圖／擷取自Threads＠edrick__c）





原文出處：獨家／書記官大缺額！「台灣書記官工會」理事長嘆：還能吸引多少人留下

