書記官太操錄取率暴增 新北地院開缺71人僅2人報到

司法院過勞事件頻傳，如今書記官大缺額時代正式來臨。有律師指出，司法特考中書記官的錄取率已高達20%，而五年前同樣考試的錄取率僅8%。短短時間內錄取率暴增，顯示需求持續上升，也意味著書記官缺額不斷擴大。新北地院今年缺額高達71人，卻僅有6人選填，2人報到，引起許多網路討論聲音。

近期書記官缺額問題在網路上引發討論。根據去年錄取與開缺數字，新北地方法院開缺最高，缺額達71人，但選填人數僅有6人，但傳出實際報到僅2人。有雲林地院法官直言，書記官作為法院與檢察署不可或缺的重要工作夥伴，如今似乎正面臨斷崖式的崩盤危機。

該法官分析，無論在法院或檢察機關，書記官的重要性並不亞於法官或檢察官。雖然一般人直覺以為書記官只是法庭上打字記錄，工作似乎單純，但實際內容遠比想像繁瑣。例如當事人聲請法院送鑑定，法官認為有必要時，相關函文、鑑定許可等文書，並非AI可以自動生成，仍需書記官在開庭後處理。

他指出，近年台灣詐騙案件激增，一個案件的被害人往往多達數十甚至上百人。光是通知這些被害人到庭，就可能佔掉書記官整整一天的工作時間。這些被佔用的工時，只能在下班後加班補回，而公務機關的加班費微薄，書記官只能做功德。這反映了血汗司法的縮影，也凸顯基層司法薪資過低、工作量過重，再加上未有效分流的工作模式，導致書記官離職率偏高。

而一名律師也在網上表示，書記官考科在幾年前，把原本的法院組織法改成考行政法概要，這樣的考科改制，導致書記官跟司法官律師「重榜」的機率很高，大家都把書記官拿來當練筆的類科，真正壓縮想考上、有需求的人，分發時也會讓法院、地檢署無人可用。

此外，有律師指出，近期到新北地院開庭，見到許多臨時調任的書記官。也有許多書記官上網表示，單位未補上新人，甚至有人紛紛離職。書記官流失問題嚴重，引發外界擔憂。

