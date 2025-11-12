書記官知法犯法偷贓物拷私密片 辯「生病」求減刑輕判

士林地檢署一名書記官任職期間多次侵占扣案證物，甚至還私下複製偷拍案的不雅影像，檢方痛批敗壞官箴是「國家級背叛」，他則辯稱自己生病無法自制，還打悲情牌求法官輕判。

士林地方法院。（圖／資料畫面）

檢方調查，林姓書記官任職士林地檢署期間2021年3月起，因負責管理贓物庫以職務之便，多次竊取應銷毀的案件贓證物，包括iPhone手機、筆電、針孔攝影機等物品，甚至連妨害秘密案查扣應該銷毀的電磁資料，包括記憶卡及偷拍的不雅影像都竊取複製，行徑相當惡劣。

廣告 廣告

全案士林地檢署日前起訴今（12）法院開庭審理，檢方痛批其犯行造成被害人受到二次傷害敗壞官箴至極，並稱這是國家等級的背叛；林男因犯下偷拍地檢署同事遭判刑3年6月目前在監，他被借提出庭在庭上向法官哭訴，稱自己是因為「生病」無法控制衝動沒有貪汙意圖。

林男還說自己現在在獄中有按時服藥，已無偷窺症症狀也有深刻反省，甚至還打悲情牌說父母已年邁請求緩刑；委任律師主張當事人行為應涉犯侵占罪，並稱林男在案件偵查中即自白並繳回不法所得，且價值於5萬元以下，請求法官能減刑並給予緩刑，全案將於明年1月7日宣判。

延伸閱讀

陽明山大火狂燒4.5公頃 承包商兩舉動讓檢方不起訴

詐團藉「普發1萬」新招1通電話削300萬 1嫌遭聲押

新北某高中爆校園偷拍 男學生接連偷拍3女遭起訴