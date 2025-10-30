書記官辭職做善事 與新北分署攜手關懷弱勢義務人

新北分署長黃立維(左)致贈感謝狀給財團法人新北市私立張方大慈善事業基金會執行長張維良。新北分署提供



在行政執行署新北分署服務長達15年的書記官張維良，辭職後接任家族成立基金會執行長一職，華麗轉身的他不忘本，秉持「執行有愛，公義無礙」的理念，與新北分署建立急難救助通報機制，至今已成功協助4名弱勢義務人。

1名單親媽媽因滯納健保費2萬餘元，被移送至新北分署執行，承辦書記官柔性關懷後發現，其獨自扶養2名輕度身心障礙幼女，並與父母及胞弟租屋同住。雖具備廚藝專長，但為照顧女兒僅能以零工維生，家庭經濟壓力沉重。此外，其父親正在化療，醫療費用更是雪上加霜。

新北分署行政執行官(左2)及2 位書記官(左1及右2)，偕同健保署人員(右1)前往單親媽媽住處愛心關懷。新北分署提供

新北分署於10月3日，由行政執行官、書記官及健保署人員聯袂至其住所探視並致贈生活物資、文具用品、中秋禮盒及愛心紅包2,000元。健保署人員在了解其困境後，以愛心捐款方式代繳清其積欠健保費，緩解其經濟壓力。該名義務人感動表示：「感謝大家的幫助，讓我鬆了一口氣，也更有力量面對未來的挑戰。」

另一方面，與新北分署建立急難救助通報機制的財團法人張方大慈善事業基金會，在獲悉這名單親媽媽的處境後，也提供5000元的急救救助金給她，幫助其渡過經濟困境，新北分署也特致贈感謝狀給基金會，以表彰其對社會公益的貢獻。

新北分署長黃立維(右 2)與財團法人新北市私立張方大慈善事業基金會執行長張維良(左1)，共同發給單親媽媽(左2)急難救助金5000元。新北分署提供

張方大慈善事業基金會執行長張維良,原任新北分署書記官，服務長達15年，今年3月因家族事業需求離職，轉任基金會執行長，張維良依舊秉持「執行有愛，公義無礙」的理念，在離職前即主動與新北分署長黃立維協調合作，建立急難救助通報機制，張維良也承諾帶領基金會，持續推動愛心關懷活動，延續書記官時期的服務精神，為弱勢族群帶來更多溫暖和支持。

