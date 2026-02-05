書讀太多也不行？越南新政策規定「強迫小孩學習」 最高罰1萬3千元

逼小孩念書會被罰錢？越南政府近日通過一項全新法令，明定「強迫子女過度學習」屬於家庭心理暴力的一種，家長若讓孩子承受過重的學習壓力，將面臨罰款。《優活健康網》特選此篇，揭示越南在家庭教育意識的趨勢上，已經逐漸從過度管教轉變到尊重人權，並同時特別保障弱勢族群的權利。







強迫念書可罰1萬3千元



根據越南當地媒體報導，越南政府最新公布的《家庭暴力與社會秩序管理條例》中，首次將「強迫子女學習過度」列為家庭心理暴力行為之一。若家長違反規定，將被處以500～1,000萬越南盾（約新台幣6,500～13,000元）罰鍰。

廣告 廣告

不只如此，法令指出，任何使家庭成員產生嚴重心理壓力的行為，都屬於可罰範圍。例如：

禁止家人與親友來往、阻止正常社交活動； 以性別、外貌、能力等為由歧視家人； 干涉祖孫、父母子女、夫妻、兄弟姊妹間的基本權利與義務； 強迫子女承受過度學習負擔，導致身心健康受損。

換句話說，若家長讓孩子長期無法休息、被迫上補習班、或不准休閒娛樂，將可能構成違法。





家庭保護懲處隱形暴力行為



除了「逼孩子念書」之外，越南新法還針對多種隱形暴力行為設下罰則。若家長或家庭成員強迫他人觀看、聆聽涉及暴力的影音、文字內容，或讓孩子目睹虐待人、虐待動物的行為，罰款將提高至1,000萬～2000萬越南盾（約新台幣13,000～26,000元）。

此外，若有羞辱、歧視、侮辱人格尊嚴或身體虐待的行為，同樣會面臨最高2,000萬越南盾（約新台幣26,000元）罰鍰。特別是當施暴對象為孕婦、兒童、長者或身心障礙者時，處罰也將加重，顯示政府對弱勢群體的保護決心。





家庭教育從管教到尊重人權



許多家長認為孩子多讀書、多補習才能出人頭地。然而，這樣的觀念在新法之下可能面臨挑戰。政府指出，立法目的並非鼓勵「孩子不用念書」，而是提醒家長：過度的學習壓力也是一種心理傷害。

越南社會學者表示，許多孩子在升學壓力下出現焦慮、失眠或心理疾病，家庭關係也因此惡化。此次修法被視為「教育文化轉折點」，讓社會重新思考「愛孩子」的真正方式，不再以分數與成績為唯一衡量標準。





法治意識同步規範家庭責任



越南政府強調，這次修法的核心目標是保障家庭成員基本人權、遏止家庭內隱性暴力，並藉由明確的罰則提升全民心理健康與法治觀念。未來，家長的「愛」若化為過度控制或逼迫，也可能成為法律責任的一部分。

從「打罵教育」到「心理暴力防治」，越南這項新法的出現，標誌著家庭教育觀念的重大變革。它提醒家長，真正的教育，不是強迫孩子不斷學習，而是給予他們平衡的成長空間與心理安全。逼孩子讀書，或許能換來短暫的成績，但付出的，可能是親子關係與心理健康的長遠代價。

（本文獲媽媽寶寶授權轉載，原文為：逼小孩過度讀書要罰錢！越南政府新法上路防「教育暴力」，提醒家長：過度的學習壓力，也是一種心理傷害）

歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！

看更多優活健康網相關報導

被動又懶散的孩子，學習如何找到動力？國小老師：家長給予「1引導」

如何讓孩子學會做人？媽媽給女兒的人際相處指南：越珍惜的人越要遠離



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為書讀太多也不行？越南新政策規定「強迫小孩學習」 最高罰1萬3千元