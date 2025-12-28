書面告誡成「結婚證書」 外包照服員跟蹤騷擾罪判拘役40天 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

在彰化縣內某醫院擔任外包照服員的阿強（化名）愛慕院內工作的女子小芬（化名），竟開啟「死纏爛打」模式瘋狂騷擾小芬，不堪其擾的小芬報警，並經警方核發書面告誡，阿強竟宣稱告誡書是與小芬的「結婚證書」，抓狂的小芬只好提告，彰化地院依跟蹤騷擾罪判處阿強拘役40天、得易科罰金、緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並禁止對小芬為任何不法侵害行為及跟蹤騷擾行為。

阿強是彰化縣內某醫院的外包照服員，因愛慕小芬，並希望在該醫院謀職，於是自今年7月2日到8月4日間，多次透過通訊軟體MESSENGER傳送求職及示愛訊息經小芬，其間阿強在7月15日17時5分，經警方核發書面告誡，不料，阿強竟宣稱該書面告誡即是他與小芬的「結婚證書」。

阿強再於7月17日8時22分、7月23日8時3分、7月25日某時、7月27日23時20分、7月28日2時30分，藉口求職或送東西，跑到小芬的工作單位，又於7月28日8時許，在醫院外交通車站牌處等候，因未遇小芬，又上樓到小芬的工作單位，向小芬的同事表示欲向小芬求婚，還請同事轉交戒指給小芬。

當天下午4時，阿強又再度前往小芬之工作單位欲向小芬求婚，惟均未遇小芬，之後阿強仍於7月31日19時23分、20時24分，無故跑到小芬的工作單位走動。小芬對阿強的舉動沒有驚喜，只有驚嚇，心生畏怖，影響日常生活或社會活動，於是提告。

法官審認，阿強與小芬前為同一職場同事，無視小芬之畏懼、擔心，對小芬反覆、持續為本件跟蹤騷擾行為，致小芬心生畏怖，足以影響告訴人日常生活或社會活動，承受無端之恐懼、壓力，所為顯有未洽，因此判處拘役40天、得易科罰金，但是，阿強未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，因一時失慮，偶罹刑典，犯後坦承犯行，經此偵、審程序及刑之宣告後，應知所警惕，因此宣告緩刑2年。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

