書頁上的國際航線 高市圖「城市裡的跨海對談」翻開繪本新視界

▲知名繪本作家大衛·卡利（Davide Cali）分享如何從平凡日常中挖掘不平凡的故事種籽，激發創作者的想像動力。

【記者 王雯玲／高雄 報導】當台北國際書展匯聚全球創作能量之際，高雄市立圖書館也以知性節奏，為南台灣讀者開啟世界之窗 。高市圖特別攜手台北書展基金會、比利時法語文化區國際關係總署（WBI）、越圖力國際學會與國家發展委員會，於 1 月 31 日至 2月9日期間推出「城市裡的跨海對談-書頁之上的多元風景」系列活動 ，邀請來自義大利與比利時的3位國際重量級講師，讓國際觀點與思想在港都交會 。

▲高雄市立圖書館館長李金鴦（左）特別贈送高市圖形象禮品予諾依慕‧菲法赫（Noémie Favart），以表達誠摯的敬意。

高市圖館長李金鴦表示，圖書館是藏書空間，更是跨文化對話的平台 。高市圖長期致力推動圖像閱讀，透過「國際繪本中心」16 萬冊館藏基礎，引進國際前瞻趨勢 。此次邀請義大利波隆那插畫展負責人德安娜‧貝露蒂（Deanna Belluti）、比利時繪本插畫家諾依慕‧菲法赫（Noémie Favart）與國際獎項常客大衛·卡利（Davide Cali）南下交流，就是希望讓高雄市民能與國際大師面對面，厚植在地文化底蘊與圖像素養 。

▲義大利波隆那書展插畫展負責人德安娜‧貝露蒂(Deanna Belluti）分享國際趨勢與解析國際繪本獎項評選，為南台灣出版界注入全球視野。

系列活動首場由比利時插畫家諾依慕登場，她以幽默風格與對日常細節的敏銳觀察，分享充滿節奏感與色彩張力的插畫宇宙 ，並與小時報出版編輯倪瑞廷展開對談，交流童書選書的觀點與思考。諾依慕也親自帶領大小讀者動手創作立體書，讓參與者親身體驗圖像如何從平面躍升為立體敘事，感受閱讀與創作的無限可能。

擁有二十餘年波隆那書展經驗的德安娜，則從評審與策展人的專業視角出發，分享繪本如何跨越語言與文化疆界，成為傳遞知識與情感的重要媒介，並深入解析當前國際繪本產業的最新趨勢。活動吸引眾多中南部創作者與專業人士參與，為在地創作社群帶來珍貴的國際視野。德安娜也特別參訪高市圖國際繪本中心，對其多元推廣模式及繪本人才扶植計畫給予高度肯定。

全球出版超過 200 本作品的創作鬼才大衛，以「發現生活奇想種籽」為題，分享其獨特的創作心法與說故事的祕訣，現場座無虛席，為系列活動掀起高潮。除了講座外，他也為高市圖「好繪芽」計畫的學員規劃進階工作坊，透過實作練習探索跨文化敘事，為台灣原創繪本的培育注入強勁動能。

參與講座的林小姐感動地表示：「不用北上就聽到兩場精彩的分享，對南部的創作者真的非常珍貴，大衛分享的靈感採集方式讓我對創作有全新的想像 。」參加諾依慕工作坊的家長吳先生也分享：「透過國際作家的引導，孩子發現原來書本可以像玩具一樣跳起來，不只是手作課，更是開啟大家感官與想像力的洗禮 。」

高市圖透過「城市裡的跨海對談」系列活動，讓世界不再只是遠方，而是能在書頁之間被閱讀、被理解、被討論。國際創作能量在港都落地生根，圖書館成為知識交流的節點，也是孕育未來創作者的重要基地。高市圖將持續以繪本為橋梁，串聯城市與世界，讓閱讀成為一條持續航行的國際航線，讓大家一起透過創意與想像力共築永續願景 。更多精彩活動，請至高市圖官網(https://www.ksml.edu.tw/）查詢。（圖／記者王雯玲翻攝）